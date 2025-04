Det ble et skikkelig spennende oppgjør mellom førstelagene til Gneist, Gular og Osterøy da menn senior satt av gårde ut fra Arna Idrettspark i årets Fristafett. Disse tre lagene fulgte hverandre tett fra start til mål, og stort sett gikk vekslingene innenfor samme sekund. Det største forspranget klarte Trygve Feidje Mjelde å skaffe Osterøys lag på 4. etappe, men etter det var det Gneists lag som hadde føringen, og da Herman Ellingsen fikk pinnen litt foran Sivert Sellevold fra Gular på den siste korte sprintetappen hadde han god kontroll på spurten inn til seier. Osterøys lag løp inn til en tredjeplass her.

Det gikk fort unna med disse lagene, alle de tre fremste løp under den gamle løyperekorden til Gular på 11:53.

Norna-Salhus vant kvinner senior

For kvinner senior stilte Norna-Salhus med et sterkt lag, blant andre med Kristine Eikrem Engeset og Pernille Antonsen. Kristine løp finale på 5000 meter i EM friidrett i Roma i fjor, mens Pernille i fjor tok NM-bronsen på 800 meter utendørs, og NM-gullet innendørs.

Rekordlaget til Norna-Salhus: Nathalie Hølleland, Serine Brakstad, Martine Hjørnevik, Pernille Antonsen, Andrea Nygård, Kristine Eikrem Engeset.

På første veksling var det jevnt, her var det Silje Lindstad fra Varegg som først leverte pinnen til Erika Davidova, men Nathalie Hølleland fra Norna-Salhus var like bak, og vekslet til Martine Hjørnevik. Martine dro litt i fra, men forspranget ble delvis hentet inn igjen av Vareggs Thea Charlotte Knutsen i duellen med Andrea Nygård Vie fra Norna-Salhus på den tredje etappen.

Men på den fjerde etappen festet Kristine Eikrem Engeset grepet om seieren for Norna-Salhus, og Vareggs Anina Dyrdal måtte se at hun dro ifra. På den femte etappen ble det enda flere sekunder til Norna-laget da Pernille Antonsen satte inn 800-meter-motoren sin på den 820 meter lange etappen. Det ble dermed en klar seier til Norna-Salhus, foran Varegg. Gular tok her den siste pallplassen.

Det ble også en solid ny løyperekord for kvinner på laget fra Norna-Salhus, den gamle løyperekorden til Varegg ble slått med 53 sekunder.

Det var i alt 71 lag som stilte til start i den 41. utgaven av Fristafetten.

Denne gang var arrangører og deltakere heldige med været: det pleier gjerne å være svært så kaldt på denne tiden av året, men nå var det et mildt vårvær med soloppvarmede omgivelser som møtte dem som var til stede denne kvelden på Arna Idrettspark.

Resultater for Lang løype kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 155 Il Norna-Salhus 1.Lag IL Norna-Salhus Kvinner senior 13:09 2 151 Varegg Fleridrett 1.Lag Varegg Fleridrett Kvinner senior 13:45 3 156 Il Gular 1.Lag IL Gular Kvinner senior 14:15 4 152 Varegg Fleridrett 2.Lag Varegg Fleridrett Kvinner senior 15:18 5 153 Varegg Fleridrett 3.Lag Varegg Fleridrett Kvinner senior 15:21 6 159 Ask Friidrett 1.Lag Ask Friidrett Kvinner veteran 45+ 17:00 7 158 Il Fri 1.Lag IL Fri Kvinner veteran 45+ 17:06 8 154 Osterøy Il 1.Lag Osterøy IL Kvinner senior 17:13 9 157 Haukeland Sykehus Il 1.Lag Haukeland Sykehus IL Kvinner bedrift veteran 35+ 18:40

Ut på den første etappen er det Gular som tar føringen. De andre lagene følger tett på.

Det er Osterøy som veksler først, på den første vekslingen.

Så jevnt var det mellom Gneist, Gular og Osterøy på den tredje vekslingen, og stort sett på de andre vekslingene også.

Trygve Feidje Mjelde klarte å skaffe Osterøys lag to sekunders margin til forfølgerne, men det ble raskt spist opp.

Resultater for Lang løype menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 178 Il Gneist 1.Lag IL Gneist Herrer senior 11:36 2 176 Il Gular 1.Lag IL Gular Herrer senior 11:36 3 175 Osterøy Il 1.Lag Osterøy IL Herrer senior 11:38 4 171 Il Norna-Salhus 1.Lag IL Norna-Salhus Herrer junior 12:04 5 180 Ask Friidrett 1.Lag Ask Friidrett Herrer senior 12:07 6 172 Fyllingen Il 1.Lag Fyllingen IL Herrer junior 12:14 7 179 Mjøsdalen Il 1.Lag Mjøsdalen IL Herrer senior 12:22 8 174 Ask Friidrett 1.Lag Ask Friidrett Herrer junior 12:52 9 173 Il Gneist 1.Lag IL Gneist Herrer junior 12:58 10 182 Varegg Fleridrett 2.Lag Varegg Fleridrett Herrer senior 12:58 11 177 Il Gular 2.Lag IL Gular Herrer senior 13:08 12 181 Varegg Fleridrett 1.Lag Varegg Fleridrett Herrer senior 13:11 13 184 Il Fri 1.Lag IL Fri Herrer senior 13:21 14 183 Varegg Fleridrett 3.Lag Varegg Fleridrett Herrer senior 13:30 15 185 Osterøy Il 1.Lag Osterøy IL Herrer veteran 35+ 13:34 16 186 Il Fri 1.Lag IL Fri Herrer veteran 35+ 13:52 17 170 Varegg Fleridrett 4.Lag Varegg Fleridrett Herrer senior 14:40 18 188 Osterøy Il 1.Lag Osterøy IL Herrer veteran 45+ 14:45 19 189 Il Fri 1.Lag IL Fri Herrer veteran 45+ 15:22 20 187 Haukeland Sykehus Il 1.Lag Haukeland Sykehus IL Herrer bedrift veteran 35+ 17:26 21 190 Il Fri 1.Lag IL Fri Herrer veteran 60+ 20:31

Herman Ellingsen klarer å holde Sivert Sellevold bak seg på den korte avslutningsetappen inne på stadion.

Marius Sørli fikk en vanskelig oppgave med å bringe laget til Ask Friidrett opp og frem. Foran ham tar laget til Norna-Salhus fjerdeplassen, og Ask tar femteplassen.

På fjerde etappe fikk vi et oppgjør mellom de to unge løpstalentene fra henholdsvis Mjøsdalen IL og Fyllingen IL: Jonas Skjerven og Endre Hartvedt Haugen. Det ble nokså jevnt, men stikket går nok til Jonas som fikk pinnen tre sekunder etter Endre, men som leverte den ett sekund før ham. Men Fyllingen IL ble nest beste juniorlag, etter Norna-Salhus.

På den fjerde etappen øker Kristine Eikrem Engeset til de andre lagene, nærmest skimtes Vareggs lag.

Anine Dyrdal må gi 10 sekundet til Kristine Eikrem Engeset på fjerdeetappen, men det må være godkjent. Kristine er en av norges beste løpere på mellomdistanse.

Laget til Gular tar tredjeplassen.

Premiepallen for kvinner: Varegg, Norna-Salhus og Gular.

Kristine Eikrem Engeset: – Jeg skal bli maratonløper

Kristine Eikrem Engeset fortelller at hun nå skal legge om satsingen sin:

– Jeg skal debutere på maraton om en måneds tid, i Hamburg 27. april, men jeg skal også løpe noen 5000 metere denne sesongen. Jeg håper å være tilbake her i Bergen på Trond Mohn Games, på 5000 meter. På den distansen har jeg forbedret meg veldig bra de siste to årene, senest med EM-løpet i fjor, sier Kristine Eikrem Engeset til Kondis.

– Jeg håper det er mulig å kombinere med at jeg også tenker på å gå for lengre distanser.

– I fjor hadde jeg en debut på halvmaraton i Italia, der løp jeg på 70 minutter, uten noe maratonspesifikk trening. Jeg har tro på at jeg kan løpe fort på disse distansene over tid, men det tar gjerne to-tre år på å bli en ordentlig god maratonløper.

– I første omgang ønsker jeg å få en god opplevelse på maraton, heller enn å jage en veldig god tid.

Kristine Eikrem Engeset har holdt på med toppidrett i mange år, men hun synes fremdeles at at det er gøy å satse så hardt:

Jeg er vel den eldste her, jeg er 37 år, den yngste på laget er 17 år. Men jeg synes det er kanongøy å satse på løping, og når kroppen er sunn og frisk, og responderer så ser jeg ingen grunn til å stoppe. Det er veldig gøy å være her med lagvenninner og løpe stafett for en gangs skyld, det har jeg ikke gjort på lenge, sier Kristine Eikrem Engeset.

– Jeg elsker løpingen, virkelig.

– Jeg kom fra høydetrening i Afrika på lørdag, så jeg har litt sånn høydebein fortsatt. Jeg skulle hatt lenger tid før konkurranse, men det gikk jo bra. Vi fikk jo ny løyperekord med 53 sekunder eller noe slikt. Vi innfridde i hvert fall, understreker Kristine Eikrem Engeset.