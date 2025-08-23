Lørdag 23.august ble den 35 utgaven av Nordvest maraton arrangert, oppsummering av den flotte dagen på hjemmesida til Hareid IL. 86 deltakere på halvmaraton og 11 på helmaraton.



Tusen takk for ein kjempedag på Hareid



Nordvest maraton er også kretsmesterskap i maraton.



Karl Idar Vik og Amanda Faleide raskest i utfordrende løype på maraton

Det er noen motbakker som skal forseres på runden på 21 km og da to ganger på maraton.



Topp 3 herrene

Maraton Pl. Navn Klubb Tid 1. Karl Idar VIK Syvde IL 3:05:51 2. Sverre KJERPESET Isfjorden IL 3:28:38 3. Stian SKRETTING Hareid IL 3:37:30



Resultater maraton damer

1. Amanda FALEIDE Bergsøy IL 3:36:02 2. Siv Grethe Berge HOFF Bergsøy IL 3:44:53

Sjur Evebø Haug dominerte på halvmaraton igjen

I halvmaratonklassen var Sjur Evebø Haug fra Ørsta IL i en egen klasse. Med tiden 1.10.010 vant han for fjerde gang på rad i dette løpet.



Topp 3 herre og dame på halvmaraton

Halvmaraton 1. Sjur EVEBØ HAUG Ørsta IL 1:10:10 2. Henning HELLEBUST Dravlaus IL / SK Vidar 1:14:22 3. Bjørn WASTVEDT ÅFIK 1:14:58 1. Guro Dørum KLEIVA Volda 1:38:38 2. Jodi BRAUTASET 1:39:26 3. Kaja Dybwad KNUTSEN 1:40:50

Amanda Faleide vant maraton. Foto: Martin Hauge-Nilsen.







Starte på halvmaraton. Foto: Martin Hauge-Nilsen.







Til tross for ei våt regnbyge, Sjur Haug i godt driv over bakketoppen i Ulsetbakken før det bærer nedover og langs østsida av Snipsøyrvatnet. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





