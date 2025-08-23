Lørdag 23.august ble den 35 utgaven av Nordvest maraton arrangert, oppsummering av den flotte dagen på hjemmesida til Hareid IL. 86 deltakere på halvmaraton og 11 på helmaraton.

Tusen takk for ein kjempedag på Hareid

Nordvest maraton er også kretsmesterskap i maraton. 

Karl Idar Vik og Amanda Faleide raskest i utfordrende løype på maraton

Det er noen motbakker som skal forseres på runden på 21 km og da to ganger på maraton. 

Topp 3 herrene

Maraton
Pl.NavnKlubbTid
1.Karl Idar VIKSyvde IL3:05:51
2.Sverre KJERPESETIsfjorden IL3:28:38
3.Stian SKRETTINGHareid IL3:37:30

 
Resultater maraton damer

1.Amanda FALEIDEBergsøy IL3:36:02
2.Siv Grethe Berge HOFFBergsøy IL3:44:53

Sjur Evebø Haug dominerte på halvmaraton igjen

I halvmaratonklassen var Sjur Evebø Haug fra Ørsta IL i en egen klasse. Med tiden 1.10.010 vant han for fjerde gang på rad i dette løpet. 

Topp 3 herre og dame på halvmaraton

Halvmaraton
1.Sjur EVEBØ HAUGØrsta IL1:10:10
2.Henning HELLEBUSTDravlaus IL / SK Vidar1:14:22
3.Bjørn WASTVEDTÅFIK1:14:58
    
1.Guro Dørum KLEIVAVolda1:38:38
2.Jodi BRAUTASET 1:39:26
3.Kaja Dybwad KNUTSEN 1:40:50

Flere bilder på facebooksida til Kondis Møre & Romsdal. 

Mer bilder og informasjon på hjemmesida og facebooksida til Nordvest maraton. 

Alle resultater her

 

Foto_Martin Hauge-Nilsen1.jpg
Amanda Faleide vant maraton. Foto: Martin Hauge-Nilsen.



 

Foto_Martin Hauge-Nilsen2.jpg
Starte på halvmaraton. Foto: Martin Hauge-Nilsen. 



 

Foto_Martin Hauge-Nilsen3.jpg
Til tross for ei våt regnbyge, Sjur Haug i godt driv over bakketoppen i Ulsetbakken før det bærer nedover og langs østsida av Snipsøyrvatnet. Foto: Martin Hauge-Nilsen. 



 

210A9564.jpg
Guro Dørum Kleiva vant halvmaraton. Foto: Martin Hauge-Nilsen. 

 