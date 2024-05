Selv om tordenvær truet under avslutningen på torsdagens karusell, og det var ekstra mye trafikk-kork på veiene, ble det et flott deltakerresultat. Start og mål var på Grønn slette i Jegersberg, og distansene var 3,8 og 6,4 kilometer. Til tross for ei kraftig tordenbyge tidligere på dagen, tørka det fort opp slik at løpsforholdene ble gode.

223 av deltakerne (24 prosent) valgte den lengste distansen, Milslukeren. Trine Holmer-Hoven (32.28) hadde god klaring blant jentene og vant foran Kristina Bergane (33:25) og Birgitte Heldgaard Nielsen (33:26). Hos guttene gikk seieren igjen til Jørgen Solli Strøm-Olsen (27:41), med god konkurranse fra Eivin Kragholm Andersen (28:03) og Anders Birkenes (28:29).

I jenteklassen i vanlig løype ble det en god vinner­tid på Anne Haaland Simonsen (17:04), foran Solveig Steinsland (17:44), Gina Gallefoss Stray (18:51), Tove Andersen Frikstad (19:00) og Helen Suzanne Palmer (19:01).

Hos guttene ble det hardere kamp i teten, med seier til Truls Klungland (15:18), foran Rune Steen (15:20), deretter (unge) Brage Bjorvand Josefsen (15:32), Tormod Klungland (15:34) og Finn Terje Uberg (16:20).



Deltakerne i kort løype legger av gårde. (Foto: Sverre Larsen)



Truls Klungland (25) – vinneren av kort løype



​– Løpsstrategien min i dag var å dra litt hardt fra start, øke litt etter hvert og spesielt øke på innspurten inn til mål. Løypa var veldig fin, og også en del teknisk, og det var gøy, sier Truls som liker at det er konkurranse i teten og inviterer flere av de beste løperne til å bli med.



Jørgen Solli Strøm-Olsen (33) – vinneren av Milslukeren

– Det var tungt og varmt her i dag. Jeg begynte i rolig tempo, og så økte jeg etter hvert. Løypa var fin, og arrangøren skal ha ros og heder for godt preparert løype, sier Jørgen mens han smiler og ser fornøyd ut.



Siri Marit Aasland (60) – deltaker

Siri føler seg sprek som en 30-åring. Hun ønsker å holde formen vedlike, og hun liker å teste den ut. Hun elsker Jegersberg, og siden hun bor på Lund, er Jegersberg et nærområde. Det er veldig fine og greie løyper her.

– Det er viktig å holde formen jevnt vedlike. Det er lurt å løpe etter hjertet sitt, og det gjør godt å komme seg ut. Man treffer mange hyggelige folk. Jeg har trent med folk i mange år, og det er fortsatt trening med flere av dem på tirsdager, noe jeg har holdt på med i 10-12 år, sier Siri mens hun smiler engasjert og positiv.



Yngvar Kiledal (59) – deltaker

– Dette er min 19. sesong i karusellen, og det er stas. Jeg er i gang igjen etter en rehabilitering etter operasjon. Jeg ønsker å fullføre her i dag, og jeg ønsker å treffe hyggelige folk. Det er et fantastisk tilbud her med varierte løyper, og enda flere bør benytte seg av dette tilbudet som karusellen har – det er helt unikt, og man blir fornøyd, sier Yngvar som setter pris på samholdet og vennene som man får med å delta i løpene.

Etterpå gjør det godt med vann og banan, og Yngvar vil takke de som legger ned dette arbeidet med løyper og arrangering.

– Det er godt dunadsinnsats her fra flere hold. Løypa er merket, og deltakerne og arrangøren er alltid blide. Det er også godt vakthold på arrangementene.



Lillian Jahnsson (57) – arrangør fra Sparebanken Sør

– Terrengkarusellen bidrar til aktivitet, og den favner mange. Man kan gå eller løpe løypa, og man kan ta med naboen. Det er også et bra opplegg for parkeringen, og det er mange fornøyde bilister her, sier Lillian og smiler.