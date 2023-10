Start og målgang for Fædrelandsvennen-stafetten var ved Gimlebanen. Det ble løpt i en rundløype á 2,2 kilometer. Løypa gikk fra Gimlebanen, opp til Universitetet i Agder, før den kom tilbake til Gimlebanen for veksling og målgang. Det var god påmelding med mange lag, og området ved Gimlebanen var et nydelig skue med mange løpsglade deltakere og tilskuere.



Stafetten var inndelt i tre klasser. En miksklasse, en dameklasse og en herreklasse.



Start for dameklassen. (Foto: Sverre Larsen)





Start for herreklassen. (Foto: Sverre Larsen)



Amin Alizadeh (26) Deltaker i miksklassen (Foto: Sverre Larsen)



- Jeg løper for Triathlonklubben her i Kristiansand. Vi har et godt lag, og det er ikke halvhjertet, for da hadde vi ikke blitt med. Vi går inn for å klare det med ei god tid, og vi her to herrer og ei dame som satser på å få det til! Og Amin smiler og tenker og tar livet med ro mens han sier dette energisk for seg selv.

Opplegget for Amins lag i stafetten er å slå mange. Det er bedre å være ute enn å være hjemme.

- Jeg er med i en gjeng som trener og finner mening i livet med å holde seg i form. Og jeg og gjengen min foretrekker å være aktive, forteller han.



Kristin Mestad (24) Deltaker i kvinneklassen. (Foto: Sverre Larsen)

Kristin forteller at hun har trent godt i det siste, og har gjort det gjennom hele året. Hun tar stafetten som en treningsøkt. Hun trener mye, faktisk 7 ganger i uka! Og hun løper mye i dag, men hun har drevet med skiskyting, styrke, orientering, rulleski, og nå altså løping.

- Målet med stafetten her i dag er å komme i mål. Jeg ønsker å ta meg fullstendig ut. Og så er jeg opptatt av å ha ei skikkelig god veksling. Dette er et lavterskeltilbud, og derfor gjelder det for alle. Alle kan være med, og også på treninger som foregår i løpet av uka, og vi er på Facebook, Instagram og Spond, sier Kristin.





Finn Kollstad (48) Deltaker i herreklassen. (Foto: Sverre Larsen)

- Vi har ikke toppet laget her i dag, men vi ønsker å ha spennende dueller ute i løypa. Dette er en stafett for breddeidretten. I denne herreklassen har vi 8 lag fra løpeklubben, og det er gøy å være med, forteller Finn Kollstad fra Kristiansand Løpeklubb

- Løpsomgivelsene og løpet er kjempebra. Det er artig å delta, og dette er et godt alternativt til ei treningsøkt, så vi liker denne stafetten!





Marco Carrea (26) Deltaker med kostyme (Foto: Sverre Larsen)

- Jeg løper for PwC. Vi er opptatt av å ha det gøy i denne stafetten. Det er gøy å kle seg ut, og i dag er vi kuer og cowboys, forteller Marco engasjert.

Marco synes løypa er fin. Og det er uventet hvor tung løypa er å løpe etter det regnskyllet som har vært i det siste her i Kristiansand.

- Men vi pusher hverandre vi som løper, og løpet i dag gikk helt fint!

- Denne stafetten er kjempebra, og alle samles her rundt et slikt populært og attraktivt tiltak. Så har vi vært litt uheldige med været. Men det er gøy å kle seg ut og kle seg med de klærne man ønsker. Vi kunne kanskje hatt mer musikk her i dag, men arrangørene er gode til å lage det hyggelig. Og det liker mange, forteller han videre.





John Magnus Humborstad (73) Arrangør fra Terrengutvalget. (Foto: Sverre Larsen)

- Løypa her i dag er 2.2 km lang. Den er kjempebra, og totalt har 127 lag meldt seg på stafetten. Det er masse humør og samhold her. Folk blir lagt merke til. Det er viktig å skape aktivitet og moro, Og denne stafetten markerer med løpet til torsdag i Dyreparken selve avslutningen på sesongen, forteller John som alltid er oppdatert med idrett.





Topp 3 // Dameklassen

Løpeklubben kvinner - Ekspressen, 25.51

Las Bambinas, 26.35

KIF kvinner 1, 28.01



Topp 3 // Herreklassen

Løpeklubben menn - Sigma turbo 1, 21.40

Toppa B-lag versjon 2.0 Sørlandet sykehus, 21.49

Trail Trotters trio 1, 22.18

Topp 3 // Miksklassen

Løpeklubben Mix 2 - Løpemix, 24.42

Kristiansand Løpeklubb mix 1, 24.52

Kristiansand Triathlon 4, 25.38



Du finner alle resultater hos EQ Timing