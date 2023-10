Høstjakta som startet som et testløp i 2020, ser nå ut til å blitt et fast innslag i Svolvær utpå høsten. Og i år stilte hele 164 løpere til start på en grå og regnfull lørdagsmorgen. Dette ga deltakerrekord. 77 løpere hadde valgt 12-timersløpet, mens 87 løpere valgte 6-timersversjonen. Det er en solid oppgang fra 107 deltakere i 2022.

- Vi er på maks av det vi føler vi kan håndtere, sier Paul Klausen om deltakerantallet til Våganavisa.





Lørdag morgen før start. (Foto: Nok Sandholm)



Konseptet er enkelt og forstå: Man løper så mange runder man klarer rundt Kongsvannet like utenfor Svolvær sentrum. Det er en småkupert løype, som måler 5,2 kilometer.





(Foto: Nok Sandholm)



God stemning til tross for kjedelig vær

At været er litt grått i Svolvær rundt månedsskiftet mellom september og oktober er ikke spesielt overraskende. Under testløpet i 2020 lå det snø på bakken. Året etter var det ganske vått, mens fjoråret kanskje var det beste. Men til tross for at været var litt grått og vått, var det bare store smil og se blant løpere og frivillige i Kongsmarka.



(Foto: Nok Sandholm)



Kjell-Egil Krane Ingebrigtsen løp 119,6 km

Det var Svolværmannen Kjell.Erik Krane Ingebrigtsen noterte flest runder av alle etter 12 timers løping i ring. Det endte på hele 23 runder og 119,6 kilometer. Nina Fosseng fra Narvik ble beste kvinne, og nest best totalt med sine 21 runder og 109,2 kilometer. Deretter fulgte Lena-Britt Johansen fra Lofoten Løpeklubb med 20 runder og 104 kilometer. Samme distanse løp også Daniel Mørch, Kjetil Akselsen, Håvard Vingås og Vidar Pedersen.





Kjell-Egil Krane Ingebrigtsen løp lengst. (Foto: Nok Sandholm)



Kjetil Akselsen (t.v.) ble nr 3 i herreklassen mens Kjell-Egil Kran Ingebrigtsen vant. (Foto: Nok Sandholm)



De tre beste damene på 12-timers: Fra venstre Sølvi Kristiansen, Nina Fosseng og Lena-Britt Johansen. (Foto: Nok Sandholm)



12 timers // 10 beste menn

Plass BIB Navn Klubb / Sted Distanse 1 44 Kjell-Egil Krane Ingebrigtsen Svolvær 119.6 2 60 Daniel Mørch Bodø 104 3 86 Kjetil Akselsen Beisfjord IL 104 4 73 Håvard Vingås Gravdal 104 5 90 Vidar Pedersen Nesttun 104 6 48 Ali boarfa Halmas Melbu 98.8 7 49 Johan-Thomas Hegdahl Svolvær 98.8 8 84 Ørjan Eilertsen Bodø Bauta Løpeklubb 93.6 9 75 Torgeir Andreassen Lofoten Ultraløperklubb 93.6 10 66 Tom Cato Amundsen Bjerkvik 83.2

12 timers // 10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb / Sted Distanse 1 2 Nina Fosseng Narvik 109.2 2 24 Lena-Britt Johansen Lofoten Løpeklubb 104 3 15 Sølvi Kristiansen Bodø Bauta 98.8 4 1 Anne Grethe Meisler Bodø Bauta 83.2 5 11 Lill-Irén Wollvik Bodø Bauta 83.2 6 14 Cathrine Moe Bodø 78 6 25 Janne Våtvik Bodø Bauta 78 6 19 Jill-Torun Mortensen Bodø Bauta Løpeklubb 78 9 22 Kirste Sandness Team Sandness 78 10 17 Nina Abelsen Lorentzen Lofoten Løpeklubb 72.8

Pål Dybfest løp lengst på seks timer

Av de som løp i seks timer var det Pål Dybfest fra Svolvær som løp lengst. Han var den eneste som rakk å runde vannet 12 ganger. Han noterte dermed 62,4 kilometer. Fire løpere klarte 11 runder og 57,2 kilometer. Det var Knut Ivar Saarheim fra Kabelvåg, Renate Bugge fra Namdal Løpeklubb, Marit Stolpestad fra Svolvær og Jan Håkon Juul fra Lofoten Løpeklubb.



De tre beste herrene på 6-timers: Fra venstre Jan Håkon Juul, Pål Dybfest og Knut Ivar Saarheim. (Foto: Nok Sandholm)



De tre beste damene på 6-timers. Fra venstre: Hanne Bertnes Råheim, Renate Bugge og Marit Stolpestad. (Foto: Nok Sandholm)



6 timers // 10 beste menn

Plass BIB Navn Klubb / Sted Distanse 1 167 Pål Dybfest Svolvær 62.4 2 195 Knut Ivar Saarheim Kabelvåg 57.2 3 169 Jan Håkon Juul Lofoten Løpeklubb 57.2 4 175 Svein Erik Edvardsen Lofoten Løpeklubb 52 5 164 Stian Lorentzen-Oftedal Svolvær 52 6 188 Torben Gjerstad Hadsel Løpeklubb 46.8 7 181 Tommi Wiik Kabelvåg 46.8 8 149 Per-Christian Listau Johansen Svolvær 46.8 9 160 Lasse Pedersen Lørdagsløping Strauman 46.8 10 180 Svein Harald Mosti Bodø Bauta Løpeklubb 41.6

6 timers // 10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb / Sted Distanse 1 116 Renate Bugge Namdal Løpeklubb 57.2 2 110 Marit Stolpestad Svolvær 57.2 3 118 Hanne Bertnes Råheim Bodø Bauta Løpeklubb 52 4 124 Marianne Mareliussen Kabelvåg 52 5 126 Lisa Blom Lofoten Løperklubb 52 6 141 Marianne Hildal Bodø CK 52 7 139 Ingvild Laxaa Straight Outta Lakså 46.8 8 143 Line Lysvold Kabelvåg 46.8 9 138 Oda Marie Buraas Oslo 41.6 10 119 Annette Østergaard Bodø Bauta 41.6





Matsalvin Iversen (184) og Oliver Adolfsen (185) løp 6-timers. (Foto: Nok Sandholm)



Knut Ivar Saarheim tok andreplassen på 6-timers. (Foto: Nok Sandholm)





Lena-Britt Johansen ble nummer to på 12-timers. (Foto: Nok Sandholm)



Grått og vått rundt vannet. (Foto: Nok Sandholm)



(Foto: Nok Sandholm)



Sivert Hansen (191) og Aksel Krane (190). (Foto: Nok Sandholm)





Mer informasjon

Løpets Facebookside

Søk i alle resultater