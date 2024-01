Grenaderen (eller Grenaderløpet) er et turrenn på ski. Opprinnelig gikk rennet fra Hakadal i Nittedal til Asker - og var på 90 kilometer. Rennet er til minne om en hendelse fra Karl XII av Sverige sitt første felttog mot Norge i 1716. En ex-grenader fikk beskjed om å dra raskest mulig med en beskjed til de norske forsvarsstyrkene.



Ny løype

I fjor gikk Grenaderløpet som en rundløype med start og mål på Kleivstua på Krokskogen. I år hadde arrangøren et håp om at de kunne gå tilbake til den originale løypa, men det viser seg umulig etter at vinterens brøyteplan for skogsbilveiene ble offentliggjort. Det blir derfor enda en ny versjon av løypa i år, med start fra Holmenkollen.

Løypa vil gå via Ullevålseter, Nordmarkskapellet og fram til Kikut. Derfra fortsetter den mot Vestmarka og til mål på Jansløkka skole i Asker. Løypa er i skrivende stund ikke helt fastlagt, men følg med på arrangørens nettside for endelig løypekart. Distansen vil bli som den alltid har vært - rundt 90 kilometer.





(Foto: Arrangøren)



Prepper deler av løypa på gamlemåten

Grenaderløpet er i seg selv et tradisjonsrikt arrangement, og i år vil også deler av preppingen bære preg av gammel tradisjon. En del av løypa i Vestmarka går over et område hvor man ikke har fått tillatelse til å preparere med maskiner. Dette betyr at arrangøren må fram med gamasjer, brede ski og pulk - og beintråkke dette strekket. Distansen som må tråkkes på denne måten er ikke lengre enn 800 meter, så dette vil nok gå bra.





Her fra Grenaderløpet i 2011. (Foto: Heming Leira)

Avhengig av at folk melder seg på

Det har utvilsomt vært noen tunge år for det en gang så svært populære skirennet. Pandemien sørget for avlysning i et par år, og i fjor deltok kun 123 løpere.

– Hvis ikke deltagelsen er større enn i fjor, er det ikke liv laga. Det er altfor komplisert til å arrangere for under 200, sier rennleder Håvard Lillegård til Budstikka.

På grunn av dyrtid er startkontingenten satt ned 200 kroner.

– Da blir det mindre til deling på klubbene som er med og arrangerer. Grenaderen har ikke behov for pengene – de går til klubbene. Om vi skulle gå med underskudd et år, har vi egenkapital til å starte opp igjen, forteller han videre til avisen.



Hold liv i tradisjonen

Blir du med å holde liv i det tradisjonsrike skirennet? Arrangøren håper at alle som har planer om å delta vil melde seg på så snart som mulig. Det lover for øvrig godt ettersom antall påmeldinger før nyttår viste en god tendens.

– Vi har aldri hatt så mange påmeldte så tidlig, sier arrangøren.



En ting er sikkert, og det er at Oslomarka er et fantastisk skue nå for tiden, med ypperlige forhold!

Grenaderen, eller Grenaderløpet er et turrenn fra Hakadal til Asker. Rennet er 90 kilometer langt og et av verdens lengste.

Rennet arrangeres til minne om en hendelse under Karl XII av Sveriges første felttog i Norge i 1716, hvor en ex-grenader gikk raskest mulig med en beskjed til de norske forsvarsstyrkene.

Han brukte 27 timer på den 90 kilometer lange strekningen.

Grenaderløpet ble arrangert første gang i 1969.



Gå til påmeldingen her

Arrangørens nettside finner du her