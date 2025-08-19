Lørdag 16. august gikk den 27. utgaven av Grenserittet av stabelen. Med 1265 fullførende deltakere totalt kunne arrangørene glede seg over en tydelig oppgang i deltakelsen fra i fjor da 1114 fullførte.

Hele 1027 av årets deltakere syklet den tradisjonsrike 80-kilometeren fra Strømstad til Halden, mens 238 kom seg gjennom den halve distansen fra Prestebakke til Halden (Grenserittet Ung og Grenserittet Midt). I tillegg ble det arrangert barneritt dagen før.

Det er første gang på seks år at deltakerantallet i hovedrittet passerte tusen. Til sammenligning var tallet i fjor 891. 

Grenserittet hadde sine toppår mellom 2010 og 2014. Da  lå antallet fullførende på 80 km på over 6000. Nedgangen som fulgte, forsterket av koronapandemien, ser nå ut til å ha snudd. Dette er svært positivt for Grenserittet, men også et signal om at interessen for sykling kan være på vei tilbake. 

Grenserittet 2025
Grenserittet ble i år arrangert for 27. gang. (Foto: Bjørn Johannessen)
Grenserittet 2025
Målgang var som vanlig på Fredriksten Festning i Halden. (Foto: Bjørn Johannessen)

Spurtoppgjør i herreklassen

I hovedrittet ble det en dramatisk avslutning i herreklassen, der tre ryttere kjempet side om side mot mål. Til slutt var det Even Thorvaldsen fra Lillehammer CK som trakk det lengste strået med seieren på 2:32:20. Like bak fulgte fjorårsvinner Ole Sigurd Rekdahl fra Halden CK, mens Eirik Bruland fra Sandvika CC tok tredjeplassen.

Even Thorvaldsen (til høyre) vant spurten og tok dermed seieren i herreklassen på GRenserittet 80 km. På andreplass kom fjorårsvinner Ole Sigurd Rekdahl (til venstre). Tredjeplassen gikk til Eirik Bruland (ikke til stede på bildet). (Foto: Bjørn Johannessen)

Klar seier i kvinneklassen

I kvinneklassen ble det en mer komfortabel triumf for Ida Østbye Støvern fra Aaby CK. Hun vant på 2:55:57, godt foran Tone-Mette Tømte (Eidsvoll SK) og Ingrid Bøe Jakobsen (Halden CK), som begge kom inn på 2:58:42.

I kvinnenes 80 km vant Ida Østbye Støvern (høyre) foran Tone-Mette Tømte. På tredjeplass kom Ingrid Bøe Jakobsen. (Foto: Bjørn Johannessen)

Alle resultater

Ungdom og halv distanse

Grenserittet Ung bød også på sterke prestasjoner. I gutteklassene vant Oliver Lindsverk (Sande SpKl) 15–16 år, mens klubbkameraten Torjus Borgen tok seieren i 13–14 år. 

Hos jentene vant Ingeborg Snopestad (Halden CK) 15–16 år, mens det ble delt seier mellom Mathilde Snopestad (Halden CK) og Linea Øen Schreiner (Lørenskog CK) i 13–14-årsklassen.

På Grenserittet Midt gikk seieren til Erik Egeberg (Mjølkerampa SK) i herreklassen og Juliane Løvseth Nordengen (Lillehammer Dansesenter) i kvinneklassen.

I Grenserittet Ung ble det i 13-14-årsklassen delt seier mellom Mathilde Snopestad, Halden CK og Linea Øen Schreiner, Lørenskog CK. (Foto: Bjørn Johannessen)
Grenserittet Ung 15-16 år. På 1. plass: Ingeborg Snopestad, Halden CK, 2. plass Tiril Østby Haave, Brumunddal SK og 3. plass Julie Trandem, CK Valdres. (Foto: Bjørn Johannessen)
Grenserittet Ung 13-14 år. På førsteplass kom Torjus Borgen, Sande SpKl Sykkel. Noah Frøland, Soon CK kom på andreplass, mens tredjeplassen gikk til Fredrik Bokerød, Halden CK. (Foto: Bjørn Johannessen)
Grenserittet Ung 15-16 år. På 1. plass: Oliver Lindsverk, Sande SpKl. 2. plass: Simen Egeberg, Mjølkerampa SK. 3. plass: Jonatan Aasbø, Kongsberg. (Foto: Bjørn Johannessen)

Grenserittets historikk og deltakerutvikling

Etter et prøveår i 1998 ble Grenserittet offisielt arrangert første gang i 1999. Rittet har blitt arrangert hvert år siden dette. Også i «korona-årene» 2020 og 2021 ble rittet gjennomført i en «light-versjon» tilpasset de gjeldende smittevernsreglene med forkortet løype og sterk begrensning i antall deltakere. Kryssing av landegrenser kunne heller ikke gjøres, så start og mål var lagt til Ertemarka utenfor Halden sentrum. Siden 2022 har rittet blitt arrangert som normalt med start i Strømstad. Årets ritt var det 27. offisielle Grenserittet. 

Grenserittet 1999 - 2025

Fullførende deltakere på 80 km:
2025: 1027
2024: 891
2023: 741
2022: 839
2021: 279 i Grenserittet Light
2020: 151 i Grenserittet Light
2019: 2079
2018: 2301
2017: 2447 
2016: 3357
2015: 4606
2014: 6284
2013: 6621
2012: 6510
2011: 6312
2010: 6429
2009: 5370
2008: 4941
2007: 3448
2006: 2667
2005: 2194

Påmeldte deltakere:
2004: 2100
2003: 1650
2002: 1350
2001: 1150
2000: 950
1999: 650
1998: 130 (prøveritt)

Alle resultater

Resultater (de beste)

 Grenserittet kvinner    
PlassFornavnEtternavnKlubbKlasseTid
1Ida ØstbyeStøvernAaby CKK17-1902:55:57
2Tone-MetteTømteEidsvoll SKK20-2402:58:42
3Ingrid BøeJacobsenHalden CKK30-3402:58:42
4MartheRødsgaardAsker CKK30-3402:58:49
5MajMork-JohansenVestby SykkelklubbK45-4902:58:52
6ElisabethSveumSK Rye sykkelK35-3903:02:47
7Hannah JuditheEriksenBukleiva SKK25-2903:04:27
8Sigrid AndreaFløgstadMoss CK / Moss politiidrettslag / MopilK25-2903:07:35
9Cathrine ÅrstadOlsenFjellfoten SKK50-5403:08:03
10MaritFenstadSK Rye sykkelK55-5903:14:52
11HenrietteGötzIF FrøyK20-2403:15:47
12Silje GrødahlAndresenHalden CKK17-1903:17:32
13GinaGranstedtNTGK25-2903:23:18
14KariBergDrøbak-Frogn IL SykkelK40-4403:23:47
15Nina UltveitHaugenSarpsborg SKK55-5903:24:02
16GroHansenSøgne CykleklubbK45-4903:25:20
17AnetteBjerveIF FrøyK60-6403:26:52
18AstridSætherStavernK40-4403:28:47
19Ingrid AnnitaRosvoldOrkla CK / SwecoK40-4403:31:07
20SusannEvertssonIK TrastenK50-5403:32:37
      
 Grenserittet menn    
PlassFornavnEtternavnKlubbKlasseTid
1EvenThorvaldsenLillehammer CK / Lillehammer Continental TeamM20-2402:32:20
2Ole SigurdRekdahlHalden CKM20-2402:32:20
3EirikBRULANDSandvika Cykle Club M30-3402:32:21
4MariusAuneLørenskog CKM20-2402:33:34
5PrebenBrønstadRaufoss & Gjøvik SKM20-2402:33:40
6Thomas WikstølJaersonSvarstad IL SykkelM30-3402:33:41
7Daniel HalvorsenBergebakkenCK Elverum / Deloitte BILM25-2902:33:43
8Håvard GullikSørbøArendal CC / Arendal CykleclubM35-3902:33:43
9EirikBakkeNes Sp.Kl. Sykkel / Team Autoplan SonaxM30-3402:33:44
10Patrick FossumKristoffersenUllensaker CKM25-2902:34:09
11FredrikNordlienNes Sp.Kl. Sykkel / Team Autoplan SonaxM35-3902:36:59
12BrynjarNervikStiftstaden SK Trondheim / Stiftstaden SKM50-5402:37:07
13SigmundBokerødHalden CKM17-1902:37:08
14Ole FredrikAamodtHalden CKM35-3902:37:10
15NoahLindenSoon CKM20-2402:37:15
16CatoBaardsethNes Sp.Kl. Sykkel / Nes Sportsklubb SykkelM35-3902:37:16
17JonasSyversenKloppa Off Road KlubbM20-2402:37:28
18MagnusCederholmOslo SykleklubbM45-4902:38:19
19JonasAMUNDSENNes SKM30-3402:40:29
20Fabian GilenHoffRomeriksåsen SKM17-1902:40:30
      
 Grenserittet Midt kvinner    
PlassFornavnEtternavnKlubbKlasseTid
1Juliane LøvsethNordengenLillehammer DansesenterKvinner 17-9901:27:31
2JanickePaascheGjettumKvinner 17-9901:30:19
3Line BergKorsmoSand IL TerrengsykkelKvinner 17-9901:40:08
4HanneFagerengOsloKvinner 17-9901:46:01
5LeneSnopestadHalden CKKvinner 17-9901:46:44
6LinePaulsenTranbyKvinner 17-9901:52:10
7SusanaGarciaGresvik IFKvinner 17-9901:54:08
8Ingrid MollanJensenFollo SK / Team MedexKvinner 17-9901:56:57
9Hanne CamillaLangødegårdRøykenKvinner 17-9902:25:40
10Birgit StrandeHorntvedtDillingKvinner 17-9902:37:02
11HanneUtneMorsa SykkelklubbKvinner 17-9902:49:57
12Josefine UtneSlothMorsa SykkelklubbKvinner 17-9902:50:27
13StinePedersenBetonmast OsloKvinner 17-9900:00
      
 Grenserittet Midt menn    
PlassFornavnEtternavnKlubbKlasseTid
1ErikEgebergMjølkerampa SKMenn 17-9901:15:35
2TordJonØsteråsMenn 17-9901:15:40
3EmilOpsahlVestby SykkelklubbMenn 17-9901:15:44
4Christoffer RaudeNæsfeldtHalden CKMenn 17-9901:19:18
5ErikKluftenGlitre Offroad Klubb / Glitre Offroad & TelenorMenn 17-9901:19:24
6Geir ArneNordengenSk GANMenn 17-9901:19:24
7Simon MagnusMoltebergNanset IF - SykkelMenn 17-9901:23:05
8HenrikHellströmSör Buar GårdMenn 17-9901:24:27
9ReidarAasbøKongsbergMenn 17-9901:24:47
10Kjell VidarBrumoenLillehammer CKMenn 17-9901:24:53
11SnorreHangaardRåde BMXMenn 17-9901:25:36
12HåkonDanevadÅSMenn 17-9901:25:37
13ThomasEnderSætreMenn 17-9901:28:24
14KristianKjelgårdSKIMenn 17-9901:29:06
15Pål-AndreThorsbyNesodden If/Team ThorsbyMenn 17-9901:30:22
16SvenNøklestadSimployerMenn 17-9901:31:21
17JonasGummesenHaldenMenn 17-9901:33:54
18Bjørn VidarHuuseAskimMenn 17-9901:33:58
19Ulf AndersVatneBiliaMenn 17-9901:35:01
20OlaSkogheimHortenMenn 17-9901:37:37
      
 Grenserittet Ung jenter    
PlassFornavnEtternavnKlubbKlasseTid
1IngeborgSnopestadHalden CKJ15-1601:27:41
2Tiril ØstbyHaaveBrumunddal SK / Team Autoplan SonaxJ15-1601:27:44
3MathildeSnopestadHalden CKJ13-1401:27:50
4Linea ØenSchreinerLørenskog CKJ13-1401:27:50
5JulieTrandemCK ValdresJ15-1601:38:00
6IngridSyvertsenYvenJ15-1601:45:01
      
 Grenserittet Ung gutter    
PlassFornavnEtternavnKlubbKlasseTid
1OliverLindsverkSande SpKl Sykkel / SandeG15-1601:09:21
2TorjusBorgenSande SpKl SykkelG13-1401:12:08
3NoahFrølandSoon CKG13-1401:12:29
4FredrikBokerødHalden CKG13-1401:15:26
5SimenEgebergMjølkerampa SKG15-1601:16:55
6Odin ScheiDanevadDrøbak-Frogn IL SykkelG13-1401:17:57
7JonatanAasbøKongsbergG15-1601:21:32
8Emil RuudKarlsenRomeriksåsen SKG15-1601:22:43
9Luka B.ØsterdahlSoon CKG13-1401:24:08
10Olav ProsvikAarvågRe SKG13-1401:24:41
11Magnus AamodtEikemoFollo SKG13-1401:25:13
12William StøaFredriksenSkjeberg CKG13-1401:25:30
13EdvardFrostadDrøbak-Frogn IL SykkelG13-1401:25:50
14Edvard ProsvikAarvågRe SKG13-1401:25:51
15VilleWingstedtHalden SKG15-1601:31:53
16HåkonBryggenHalden SKG13-1401:34:34
17Bjørn SteinarEriksenSkjeberg CKG15-1601:35:37
18JohannAgnaltVestbyG13-1401:36:27
19EliasThorsby-BjerknesNesodden If/Team ThorsbyG13-1401:38:22
20TørrisTukkensæterFredrikstad SkiklubbG13-1401:39:04

Flere bilder fra premieutdelingen