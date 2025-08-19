Grenserittet snur trenden - 15 prosent flere deltakere
Etter ti år med nedgang peker pila endelig oppover igjen for Grenserittet. Hele 1265 ryttere fullførte lørdagens utgave, hvorav 1027 syklet den klassiske 80-kilometeren fra Strømstad til Halden. Det er nesten 15 prosent flere enn i fjor – og første gang siden 2019 at over tusen fullførte hoveddistansen.
Lørdag 16. august gikk den 27. utgaven av Grenserittet av stabelen. Med 1265 fullførende deltakere totalt kunne arrangørene glede seg over en tydelig oppgang i deltakelsen fra i fjor da 1114 fullførte.
Hele 1027 av årets deltakere syklet den tradisjonsrike 80-kilometeren fra Strømstad til Halden, mens 238 kom seg gjennom den halve distansen fra Prestebakke til Halden (Grenserittet Ung og Grenserittet Midt). I tillegg ble det arrangert barneritt dagen før.
Det er første gang på seks år at deltakerantallet i hovedrittet passerte tusen. Til sammenligning var tallet i fjor 891.
Grenserittet hadde sine toppår mellom 2010 og 2014. Da lå antallet fullførende på 80 km på over 6000. Nedgangen som fulgte, forsterket av koronapandemien, ser nå ut til å ha snudd. Dette er svært positivt for Grenserittet, men også et signal om at interessen for sykling kan være på vei tilbake.
Spurtoppgjør i herreklassen
I hovedrittet ble det en dramatisk avslutning i herreklassen, der tre ryttere kjempet side om side mot mål. Til slutt var det Even Thorvaldsen fra Lillehammer CK som trakk det lengste strået med seieren på 2:32:20. Like bak fulgte fjorårsvinner Ole Sigurd Rekdahl fra Halden CK, mens Eirik Bruland fra Sandvika CC tok tredjeplassen.
Klar seier i kvinneklassen
I kvinneklassen ble det en mer komfortabel triumf for Ida Østbye Støvern fra Aaby CK. Hun vant på 2:55:57, godt foran Tone-Mette Tømte (Eidsvoll SK) og Ingrid Bøe Jakobsen (Halden CK), som begge kom inn på 2:58:42.
Ungdom og halv distanse
Grenserittet Ung bød også på sterke prestasjoner. I gutteklassene vant Oliver Lindsverk (Sande SpKl) 15–16 år, mens klubbkameraten Torjus Borgen tok seieren i 13–14 år.
Hos jentene vant Ingeborg Snopestad (Halden CK) 15–16 år, mens det ble delt seier mellom Mathilde Snopestad (Halden CK) og Linea Øen Schreiner (Lørenskog CK) i 13–14-årsklassen.
På Grenserittet Midt gikk seieren til Erik Egeberg (Mjølkerampa SK) i herreklassen og Juliane Løvseth Nordengen (Lillehammer Dansesenter) i kvinneklassen.
Grenserittets historikk og deltakerutvikling
Etter et prøveår i 1998 ble Grenserittet offisielt arrangert første gang i 1999. Rittet har blitt arrangert hvert år siden dette. Også i «korona-årene» 2020 og 2021 ble rittet gjennomført i en «light-versjon» tilpasset de gjeldende smittevernsreglene med forkortet løype og sterk begrensning i antall deltakere. Kryssing av landegrenser kunne heller ikke gjøres, så start og mål var lagt til Ertemarka utenfor Halden sentrum. Siden 2022 har rittet blitt arrangert som normalt med start i Strømstad. Årets ritt var det 27. offisielle Grenserittet.
Grenserittet 1999 - 2025
Fullførende deltakere på 80 km:
2025: 1027
2024: 891
2023: 741
2022: 839
2021: 279 i Grenserittet Light
2020: 151 i Grenserittet Light
2019: 2079
2018: 2301
2017: 2447
2016: 3357
2015: 4606
2014: 6284
2013: 6621
2012: 6510
2011: 6312
2010: 6429
2009: 5370
2008: 4941
2007: 3448
2006: 2667
2005: 2194
Påmeldte deltakere:
2004: 2100
2003: 1650
2002: 1350
2001: 1150
2000: 950
1999: 650
....
1998: 130 (prøveritt)
Resultater (de beste)
|Grenserittet kvinner
|Plass
|Fornavn
|Etternavn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|Ida Østbye
|Støvern
|Aaby CK
|K17-19
|02:55:57
|2
|Tone-Mette
|Tømte
|Eidsvoll SK
|K20-24
|02:58:42
|3
|Ingrid Bøe
|Jacobsen
|Halden CK
|K30-34
|02:58:42
|4
|Marthe
|Rødsgaard
|Asker CK
|K30-34
|02:58:49
|5
|Maj
|Mork-Johansen
|Vestby Sykkelklubb
|K45-49
|02:58:52
|6
|Elisabeth
|Sveum
|SK Rye sykkel
|K35-39
|03:02:47
|7
|Hannah Judithe
|Eriksen
|Bukleiva SK
|K25-29
|03:04:27
|8
|Sigrid Andrea
|Fløgstad
|Moss CK / Moss politiidrettslag / Mopil
|K25-29
|03:07:35
|9
|Cathrine Årstad
|Olsen
|Fjellfoten SK
|K50-54
|03:08:03
|10
|Marit
|Fenstad
|SK Rye sykkel
|K55-59
|03:14:52
|11
|Henriette
|Götz
|IF Frøy
|K20-24
|03:15:47
|12
|Silje Grødahl
|Andresen
|Halden CK
|K17-19
|03:17:32
|13
|Gina
|Granstedt
|NTG
|K25-29
|03:23:18
|14
|Kari
|Berg
|Drøbak-Frogn IL Sykkel
|K40-44
|03:23:47
|15
|Nina Ultveit
|Haugen
|Sarpsborg SK
|K55-59
|03:24:02
|16
|Gro
|Hansen
|Søgne Cykleklubb
|K45-49
|03:25:20
|17
|Anette
|Bjerve
|IF Frøy
|K60-64
|03:26:52
|18
|Astrid
|Sæther
|Stavern
|K40-44
|03:28:47
|19
|Ingrid Annita
|Rosvold
|Orkla CK / Sweco
|K40-44
|03:31:07
|20
|Susann
|Evertsson
|IK Trasten
|K50-54
|03:32:37
|Grenserittet menn
|Plass
|Fornavn
|Etternavn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|Even
|Thorvaldsen
|Lillehammer CK / Lillehammer Continental Team
|M20-24
|02:32:20
|2
|Ole Sigurd
|Rekdahl
|Halden CK
|M20-24
|02:32:20
|3
|Eirik
|BRULAND
|Sandvika Cykle Club
|M30-34
|02:32:21
|4
|Marius
|Aune
|Lørenskog CK
|M20-24
|02:33:34
|5
|Preben
|Brønstad
|Raufoss & Gjøvik SK
|M20-24
|02:33:40
|6
|Thomas Wikstøl
|Jaerson
|Svarstad IL Sykkel
|M30-34
|02:33:41
|7
|Daniel Halvorsen
|Bergebakken
|CK Elverum / Deloitte BIL
|M25-29
|02:33:43
|8
|Håvard Gullik
|Sørbø
|Arendal CC / Arendal Cykleclub
|M35-39
|02:33:43
|9
|Eirik
|Bakke
|Nes Sp.Kl. Sykkel / Team Autoplan Sonax
|M30-34
|02:33:44
|10
|Patrick Fossum
|Kristoffersen
|Ullensaker CK
|M25-29
|02:34:09
|11
|Fredrik
|Nordlien
|Nes Sp.Kl. Sykkel / Team Autoplan Sonax
|M35-39
|02:36:59
|12
|Brynjar
|Nervik
|Stiftstaden SK Trondheim / Stiftstaden SK
|M50-54
|02:37:07
|13
|Sigmund
|Bokerød
|Halden CK
|M17-19
|02:37:08
|14
|Ole Fredrik
|Aamodt
|Halden CK
|M35-39
|02:37:10
|15
|Noah
|Linden
|Soon CK
|M20-24
|02:37:15
|16
|Cato
|Baardseth
|Nes Sp.Kl. Sykkel / Nes Sportsklubb Sykkel
|M35-39
|02:37:16
|17
|Jonas
|Syversen
|Kloppa Off Road Klubb
|M20-24
|02:37:28
|18
|Magnus
|Cederholm
|Oslo Sykleklubb
|M45-49
|02:38:19
|19
|Jonas
|AMUNDSEN
|Nes SK
|M30-34
|02:40:29
|20
|Fabian Gilen
|Hoff
|Romeriksåsen SK
|M17-19
|02:40:30
|Grenserittet Midt kvinner
|Plass
|Fornavn
|Etternavn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|Juliane Løvseth
|Nordengen
|Lillehammer Dansesenter
|Kvinner 17-99
|01:27:31
|2
|Janicke
|Paasche
|Gjettum
|Kvinner 17-99
|01:30:19
|3
|Line Berg
|Korsmo
|Sand IL Terrengsykkel
|Kvinner 17-99
|01:40:08
|4
|Hanne
|Fagereng
|Oslo
|Kvinner 17-99
|01:46:01
|5
|Lene
|Snopestad
|Halden CK
|Kvinner 17-99
|01:46:44
|6
|Line
|Paulsen
|Tranby
|Kvinner 17-99
|01:52:10
|7
|Susana
|Garcia
|Gresvik IF
|Kvinner 17-99
|01:54:08
|8
|Ingrid Mollan
|Jensen
|Follo SK / Team Medex
|Kvinner 17-99
|01:56:57
|9
|Hanne Camilla
|Langødegård
|Røyken
|Kvinner 17-99
|02:25:40
|10
|Birgit Strande
|Horntvedt
|Dilling
|Kvinner 17-99
|02:37:02
|11
|Hanne
|Utne
|Morsa Sykkelklubb
|Kvinner 17-99
|02:49:57
|12
|Josefine Utne
|Sloth
|Morsa Sykkelklubb
|Kvinner 17-99
|02:50:27
|13
|Stine
|Pedersen
|Betonmast Oslo
|Kvinner 17-99
|00:00
|Grenserittet Midt menn
|Plass
|Fornavn
|Etternavn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|Erik
|Egeberg
|Mjølkerampa SK
|Menn 17-99
|01:15:35
|2
|Tord
|Jon
|Østerås
|Menn 17-99
|01:15:40
|3
|Emil
|Opsahl
|Vestby Sykkelklubb
|Menn 17-99
|01:15:44
|4
|Christoffer Raude
|Næsfeldt
|Halden CK
|Menn 17-99
|01:19:18
|5
|Erik
|Kluften
|Glitre Offroad Klubb / Glitre Offroad & Telenor
|Menn 17-99
|01:19:24
|6
|Geir Arne
|Nordengen
|Sk GAN
|Menn 17-99
|01:19:24
|7
|Simon Magnus
|Molteberg
|Nanset IF - Sykkel
|Menn 17-99
|01:23:05
|8
|Henrik
|Hellström
|Sör Buar Gård
|Menn 17-99
|01:24:27
|9
|Reidar
|Aasbø
|Kongsberg
|Menn 17-99
|01:24:47
|10
|Kjell Vidar
|Brumoen
|Lillehammer CK
|Menn 17-99
|01:24:53
|11
|Snorre
|Hangaard
|Råde BMX
|Menn 17-99
|01:25:36
|12
|Håkon
|Danevad
|ÅS
|Menn 17-99
|01:25:37
|13
|Thomas
|Ender
|Sætre
|Menn 17-99
|01:28:24
|14
|Kristian
|Kjelgård
|SKI
|Menn 17-99
|01:29:06
|15
|Pål-Andre
|Thorsby
|Nesodden If/Team Thorsby
|Menn 17-99
|01:30:22
|16
|Sven
|Nøklestad
|Simployer
|Menn 17-99
|01:31:21
|17
|Jonas
|Gummesen
|Halden
|Menn 17-99
|01:33:54
|18
|Bjørn Vidar
|Huuse
|Askim
|Menn 17-99
|01:33:58
|19
|Ulf Anders
|Vatne
|Bilia
|Menn 17-99
|01:35:01
|20
|Ola
|Skogheim
|Horten
|Menn 17-99
|01:37:37
|Grenserittet Ung jenter
|Plass
|Fornavn
|Etternavn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|Ingeborg
|Snopestad
|Halden CK
|J15-16
|01:27:41
|2
|Tiril Østby
|Haave
|Brumunddal SK / Team Autoplan Sonax
|J15-16
|01:27:44
|3
|Mathilde
|Snopestad
|Halden CK
|J13-14
|01:27:50
|4
|Linea Øen
|Schreiner
|Lørenskog CK
|J13-14
|01:27:50
|5
|Julie
|Trandem
|CK Valdres
|J15-16
|01:38:00
|6
|Ingrid
|Syvertsen
|Yven
|J15-16
|01:45:01
|Grenserittet Ung gutter
|Plass
|Fornavn
|Etternavn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|Oliver
|Lindsverk
|Sande SpKl Sykkel / Sande
|G15-16
|01:09:21
|2
|Torjus
|Borgen
|Sande SpKl Sykkel
|G13-14
|01:12:08
|3
|Noah
|Frøland
|Soon CK
|G13-14
|01:12:29
|4
|Fredrik
|Bokerød
|Halden CK
|G13-14
|01:15:26
|5
|Simen
|Egeberg
|Mjølkerampa SK
|G15-16
|01:16:55
|6
|Odin Schei
|Danevad
|Drøbak-Frogn IL Sykkel
|G13-14
|01:17:57
|7
|Jonatan
|Aasbø
|Kongsberg
|G15-16
|01:21:32
|8
|Emil Ruud
|Karlsen
|Romeriksåsen SK
|G15-16
|01:22:43
|9
|Luka B.
|Østerdahl
|Soon CK
|G13-14
|01:24:08
|10
|Olav Prosvik
|Aarvåg
|Re SK
|G13-14
|01:24:41
|11
|Magnus Aamodt
|Eikemo
|Follo SK
|G13-14
|01:25:13
|12
|William Støa
|Fredriksen
|Skjeberg CK
|G13-14
|01:25:30
|13
|Edvard
|Frostad
|Drøbak-Frogn IL Sykkel
|G13-14
|01:25:50
|14
|Edvard Prosvik
|Aarvåg
|Re SK
|G13-14
|01:25:51
|15
|Ville
|Wingstedt
|Halden SK
|G15-16
|01:31:53
|16
|Håkon
|Bryggen
|Halden SK
|G13-14
|01:34:34
|17
|Bjørn Steinar
|Eriksen
|Skjeberg CK
|G15-16
|01:35:37
|18
|Johann
|Agnalt
|Vestby
|G13-14
|01:36:27
|19
|Elias
|Thorsby-Bjerknes
|Nesodden If/Team Thorsby
|G13-14
|01:38:22
|20
|Tørris
|Tukkensæter
|Fredrikstad Skiklubb
|G13-14
|01:39:04