Lørdag 16. august gikk den 27. utgaven av Grenserittet av stabelen. Med 1265 fullførende deltakere totalt kunne arrangørene glede seg over en tydelig oppgang i deltakelsen fra i fjor da 1114 fullførte.

Hele 1027 av årets deltakere syklet den tradisjonsrike 80-kilometeren fra Strømstad til Halden, mens 238 kom seg gjennom den halve distansen fra Prestebakke til Halden (Grenserittet Ung og Grenserittet Midt). I tillegg ble det arrangert barneritt dagen før.

Det er første gang på seks år at deltakerantallet i hovedrittet passerte tusen. Til sammenligning var tallet i fjor 891.

Grenserittet hadde sine toppår mellom 2010 og 2014. Da lå antallet fullførende på 80 km på over 6000. Nedgangen som fulgte, forsterket av koronapandemien, ser nå ut til å ha snudd. Dette er svært positivt for Grenserittet, men også et signal om at interessen for sykling kan være på vei tilbake.

Grenserittet ble i år arrangert for 27. gang. (Foto: Bjørn Johannessen)

Målgang var som vanlig på Fredriksten Festning i Halden. (Foto: Bjørn Johannessen)

Spurtoppgjør i herreklassen

I hovedrittet ble det en dramatisk avslutning i herreklassen, der tre ryttere kjempet side om side mot mål. Til slutt var det Even Thorvaldsen fra Lillehammer CK som trakk det lengste strået med seieren på 2:32:20. Like bak fulgte fjorårsvinner Ole Sigurd Rekdahl fra Halden CK, mens Eirik Bruland fra Sandvika CC tok tredjeplassen.

Even Thorvaldsen (til høyre) vant spurten og tok dermed seieren i herreklassen på GRenserittet 80 km. På andreplass kom fjorårsvinner Ole Sigurd Rekdahl (til venstre). Tredjeplassen gikk til Eirik Bruland (ikke til stede på bildet). (Foto: Bjørn Johannessen)

Klar seier i kvinneklassen

I kvinneklassen ble det en mer komfortabel triumf for Ida Østbye Støvern fra Aaby CK. Hun vant på 2:55:57, godt foran Tone-Mette Tømte (Eidsvoll SK) og Ingrid Bøe Jakobsen (Halden CK), som begge kom inn på 2:58:42.

I kvinnenes 80 km vant Ida Østbye Støvern (høyre) foran Tone-Mette Tømte. På tredjeplass kom Ingrid Bøe Jakobsen. (Foto: Bjørn Johannessen)

Se resultater for de beste litt lengre nede i artikkelen.

Alle resultater

Ungdom og halv distanse

Grenserittet Ung bød også på sterke prestasjoner. I gutteklassene vant Oliver Lindsverk (Sande SpKl) 15–16 år, mens klubbkameraten Torjus Borgen tok seieren i 13–14 år.

Hos jentene vant Ingeborg Snopestad (Halden CK) 15–16 år, mens det ble delt seier mellom Mathilde Snopestad (Halden CK) og Linea Øen Schreiner (Lørenskog CK) i 13–14-årsklassen.

På Grenserittet Midt gikk seieren til Erik Egeberg (Mjølkerampa SK) i herreklassen og Juliane Løvseth Nordengen (Lillehammer Dansesenter) i kvinneklassen.

I Grenserittet Ung ble det i 13-14-årsklassen delt seier mellom Mathilde Snopestad, Halden CK og Linea Øen Schreiner, Lørenskog CK. (Foto: Bjørn Johannessen)

Grenserittet Ung 15-16 år. På 1. plass: Ingeborg Snopestad, Halden CK, 2. plass Tiril Østby Haave, Brumunddal SK og 3. plass Julie Trandem, CK Valdres. (Foto: Bjørn Johannessen)

Grenserittet Ung 13-14 år. På førsteplass kom Torjus Borgen, Sande SpKl Sykkel. Noah Frøland, Soon CK kom på andreplass, mens tredjeplassen gikk til Fredrik Bokerød, Halden CK. (Foto: Bjørn Johannessen)

Grenserittet Ung 15-16 år. På 1. plass: Oliver Lindsverk, Sande SpKl. 2. plass: Simen Egeberg, Mjølkerampa SK. 3. plass: Jonatan Aasbø, Kongsberg. (Foto: Bjørn Johannessen)

Se resultater og flere bilder fra premieutdelingen lenger nede i artikkelen.

Les også tidligere års reportasjer fra Grenserittet på kondis.no

Grenserittets historikk og deltakerutvikling

Etter et prøveår i 1998 ble Grenserittet offisielt arrangert første gang i 1999. Rittet har blitt arrangert hvert år siden dette. Også i «korona-årene» 2020 og 2021 ble rittet gjennomført i en «light-versjon» tilpasset de gjeldende smittevernsreglene med forkortet løype og sterk begrensning i antall deltakere. Kryssing av landegrenser kunne heller ikke gjøres, så start og mål var lagt til Ertemarka utenfor Halden sentrum. Siden 2022 har rittet blitt arrangert som normalt med start i Strømstad. Årets ritt var det 27. offisielle Grenserittet.

Grenserittet 1999 - 2025

Fullførende deltakere på 80 km:

2025: 1027

2024: 891

2023: 741

2022: 839

2021: 279 i Grenserittet Light

2020: 151 i Grenserittet Light

2019: 2079

2018: 2301

2017: 2447

2016: 3357

2015: 4606

2014: 6284

2013: 6621

2012: 6510

2011: 6312

2010: 6429

2009: 5370

2008: 4941

2007: 3448

2006: 2667

2005: 2194



Påmeldte deltakere:

2004: 2100

2003: 1650

2002: 1350

2001: 1150

2000: 950

1999: 650

....

1998: 130 (prøveritt)

Resultater (de beste)

Grenserittet kvinner Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Ida Østbye Støvern Aaby CK K17-19 02:55:57 2 Tone-Mette Tømte Eidsvoll SK K20-24 02:58:42 3 Ingrid Bøe Jacobsen Halden CK K30-34 02:58:42 4 Marthe Rødsgaard Asker CK K30-34 02:58:49 5 Maj Mork-Johansen Vestby Sykkelklubb K45-49 02:58:52 6 Elisabeth Sveum SK Rye sykkel K35-39 03:02:47 7 Hannah Judithe Eriksen Bukleiva SK K25-29 03:04:27 8 Sigrid Andrea Fløgstad Moss CK / Moss politiidrettslag / Mopil K25-29 03:07:35 9 Cathrine Årstad Olsen Fjellfoten SK K50-54 03:08:03 10 Marit Fenstad SK Rye sykkel K55-59 03:14:52 11 Henriette Götz IF Frøy K20-24 03:15:47 12 Silje Grødahl Andresen Halden CK K17-19 03:17:32 13 Gina Granstedt NTG K25-29 03:23:18 14 Kari Berg Drøbak-Frogn IL Sykkel K40-44 03:23:47 15 Nina Ultveit Haugen Sarpsborg SK K55-59 03:24:02 16 Gro Hansen Søgne Cykleklubb K45-49 03:25:20 17 Anette Bjerve IF Frøy K60-64 03:26:52 18 Astrid Sæther Stavern K40-44 03:28:47 19 Ingrid Annita Rosvold Orkla CK / Sweco K40-44 03:31:07 20 Susann Evertsson IK Trasten K50-54 03:32:37 Grenserittet menn Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Even Thorvaldsen Lillehammer CK / Lillehammer Continental Team M20-24 02:32:20 2 Ole Sigurd Rekdahl Halden CK M20-24 02:32:20 3 Eirik BRULAND Sandvika Cykle Club M30-34 02:32:21 4 Marius Aune Lørenskog CK M20-24 02:33:34 5 Preben Brønstad Raufoss & Gjøvik SK M20-24 02:33:40 6 Thomas Wikstøl Jaerson Svarstad IL Sykkel M30-34 02:33:41 7 Daniel Halvorsen Bergebakken CK Elverum / Deloitte BIL M25-29 02:33:43 8 Håvard Gullik Sørbø Arendal CC / Arendal Cykleclub M35-39 02:33:43 9 Eirik Bakke Nes Sp.Kl. Sykkel / Team Autoplan Sonax M30-34 02:33:44 10 Patrick Fossum Kristoffersen Ullensaker CK M25-29 02:34:09 11 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. Sykkel / Team Autoplan Sonax M35-39 02:36:59 12 Brynjar Nervik Stiftstaden SK Trondheim / Stiftstaden SK M50-54 02:37:07 13 Sigmund Bokerød Halden CK M17-19 02:37:08 14 Ole Fredrik Aamodt Halden CK M35-39 02:37:10 15 Noah Linden Soon CK M20-24 02:37:15 16 Cato Baardseth Nes Sp.Kl. Sykkel / Nes Sportsklubb Sykkel M35-39 02:37:16 17 Jonas Syversen Kloppa Off Road Klubb M20-24 02:37:28 18 Magnus Cederholm Oslo Sykleklubb M45-49 02:38:19 19 Jonas AMUNDSEN Nes SK M30-34 02:40:29 20 Fabian Gilen Hoff Romeriksåsen SK M17-19 02:40:30 Grenserittet Midt kvinner Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Juliane Løvseth Nordengen Lillehammer Dansesenter Kvinner 17-99 01:27:31 2 Janicke Paasche Gjettum Kvinner 17-99 01:30:19 3 Line Berg Korsmo Sand IL Terrengsykkel Kvinner 17-99 01:40:08 4 Hanne Fagereng Oslo Kvinner 17-99 01:46:01 5 Lene Snopestad Halden CK Kvinner 17-99 01:46:44 6 Line Paulsen Tranby Kvinner 17-99 01:52:10 7 Susana Garcia Gresvik IF Kvinner 17-99 01:54:08 8 Ingrid Mollan Jensen Follo SK / Team Medex Kvinner 17-99 01:56:57 9 Hanne Camilla Langødegård Røyken Kvinner 17-99 02:25:40 10 Birgit Strande Horntvedt Dilling Kvinner 17-99 02:37:02 11 Hanne Utne Morsa Sykkelklubb Kvinner 17-99 02:49:57 12 Josefine Utne Sloth Morsa Sykkelklubb Kvinner 17-99 02:50:27 13 Stine Pedersen Betonmast Oslo Kvinner 17-99 00:00 Grenserittet Midt menn Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Erik Egeberg Mjølkerampa SK Menn 17-99 01:15:35 2 Tord Jon Østerås Menn 17-99 01:15:40 3 Emil Opsahl Vestby Sykkelklubb Menn 17-99 01:15:44 4 Christoffer Raude Næsfeldt Halden CK Menn 17-99 01:19:18 5 Erik Kluften Glitre Offroad Klubb / Glitre Offroad & Telenor Menn 17-99 01:19:24 6 Geir Arne Nordengen Sk GAN Menn 17-99 01:19:24 7 Simon Magnus Molteberg Nanset IF - Sykkel Menn 17-99 01:23:05 8 Henrik Hellström Sör Buar Gård Menn 17-99 01:24:27 9 Reidar Aasbø Kongsberg Menn 17-99 01:24:47 10 Kjell Vidar Brumoen Lillehammer CK Menn 17-99 01:24:53 11 Snorre Hangaard Råde BMX Menn 17-99 01:25:36 12 Håkon Danevad ÅS Menn 17-99 01:25:37 13 Thomas Ender Sætre Menn 17-99 01:28:24 14 Kristian Kjelgård SKI Menn 17-99 01:29:06 15 Pål-Andre Thorsby Nesodden If/Team Thorsby Menn 17-99 01:30:22 16 Sven Nøklestad Simployer Menn 17-99 01:31:21 17 Jonas Gummesen Halden Menn 17-99 01:33:54 18 Bjørn Vidar Huuse Askim Menn 17-99 01:33:58 19 Ulf Anders Vatne Bilia Menn 17-99 01:35:01 20 Ola Skogheim Horten Menn 17-99 01:37:37 Grenserittet Ung jenter Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Ingeborg Snopestad Halden CK J15-16 01:27:41 2 Tiril Østby Haave Brumunddal SK / Team Autoplan Sonax J15-16 01:27:44 3 Mathilde Snopestad Halden CK J13-14 01:27:50 4 Linea Øen Schreiner Lørenskog CK J13-14 01:27:50 5 Julie Trandem CK Valdres J15-16 01:38:00 6 Ingrid Syvertsen Yven J15-16 01:45:01 Grenserittet Ung gutter Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Oliver Lindsverk Sande SpKl Sykkel / Sande G15-16 01:09:21 2 Torjus Borgen Sande SpKl Sykkel G13-14 01:12:08 3 Noah Frøland Soon CK G13-14 01:12:29 4 Fredrik Bokerød Halden CK G13-14 01:15:26 5 Simen Egeberg Mjølkerampa SK G15-16 01:16:55 6 Odin Schei Danevad Drøbak-Frogn IL Sykkel G13-14 01:17:57 7 Jonatan Aasbø Kongsberg G15-16 01:21:32 8 Emil Ruud Karlsen Romeriksåsen SK G15-16 01:22:43 9 Luka B. Østerdahl Soon CK G13-14 01:24:08 10 Olav Prosvik Aarvåg Re SK G13-14 01:24:41 11 Magnus Aamodt Eikemo Follo SK G13-14 01:25:13 12 William Støa Fredriksen Skjeberg CK G13-14 01:25:30 13 Edvard Frostad Drøbak-Frogn IL Sykkel G13-14 01:25:50 14 Edvard Prosvik Aarvåg Re SK G13-14 01:25:51 15 Ville Wingstedt Halden SK G15-16 01:31:53 16 Håkon Bryggen Halden SK G13-14 01:34:34 17 Bjørn Steinar Eriksen Skjeberg CK G15-16 01:35:37 18 Johann Agnalt Vestby G13-14 01:36:27 19 Elias Thorsby-Bjerknes Nesodden If/Team Thorsby G13-14 01:38:22 20 Tørris Tukkensæter Fredrikstad Skiklubb G13-14 01:39:04

Flere bilder fra premieutdelingen