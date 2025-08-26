Den nye distansen, som har fått navnet Halvtrimmen, er 4,8 km. Denne løypa er mer variert, både med tanke på underlag, har noen krappere svinger og mer variert terreng med 50/50% sti og grusvei.

Alle fra og med 12 år har da to distanser å velge mellom, mens tilbudet for 11 år og yngre, Minitrimmen, er på 1500m.

Starten for begge voksen-distansene går ved grendehuset lørdag 30. august kl. 14, mens trimmere uten tidtaking kan legge ut på en tur i grenseland fra kl. 13. Det er premier til de tre raskeste i dame- og herreklassen og ellers mange flotte trekningspremier. Premieutdelingen foregår i Støa grendehus kl. 16.

Påmelding frem til løpsdagen kl. 13, gjerne via e-post til stoagrendelag@gmail.com, evt SMS til 922 61 101. Startkontingent på 200 kr betales ved oppmøte med kort eller vipps. Halv pris for for 12-16 åringer.

Det er mange flotte premier som trekkes ut Støa grendehus etter løpet. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Minitrimmen er barneløpet for barn under 12 år og er på 1500m. Starten går kl 15.30. Det er medaljer til alle. Påmelding før kl. 15, og startkontingenten er 50 kr. Forøvrig arrangerer Støa Grendelag hesteskokasting fra kl. 13 og har kiosksalg.

Grensetrimmen i Trysil jubilerte men deltakerrekord tett oppunder 100 deltakere i sitt 40. år i fjor, fordelt på 43 aktive, 38 trimmere og 18 barn. Med det nye løpstilbudet tipper vi at Grensetrimmen tipper over 100 i den 41. utgaven.

Fjorårets løp ble vunnet av Håkon Kolåsæter fra Østby IL (bildet) med tida 37.09. Dorte Foss fra Raufoss var raskeste dame på 47.14.

Grensetrimmen på Facebook

Samleside for Grensetrimmen med samtlige resultater 1983 - 2024