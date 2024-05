Tobias Grønstad med godt løp på 800 meter i Tyskland

Forrige helg klarte Tobias Grønstad fra IK Tjalve EM-kravet da han sesongåpnet utendørs på 800 meter. Han satte da ny pers med 1.45,06 under stevnet Lange Laufnacht i Karlsruhe. Det holdt til en klar seier. Denne helgen var han på plass under Pfingstsportfest i tyske Rehlingen. Det er nok ikke feil å tenke at han hadde OL-kravet på 1.44,70 i tankene. Det endte med 4. plass på 1.45,50, og et nytt godt løp for 21-åringen.



Resultater

Plass BIB Navn Nasjon Født Tid 1 252 Preston James NZL 1997 01:45,2 2 233 Cheminingwa Aaron Kemei KEN 1998 01:45,2 3 304 Wipfli Ramon SUI 2004 01:45,4 4 249 Grønstad Tobias NOR 2002 01:45,5 5 151 Oberbeck Luis GER 1999 01:46,4 6 204 Heinrich Marvin GER 1997 01:47,1 7 157 Skupin-Alfa Malik GER 2004 01:47,3 8 271 Oester Robin SUI 1999 01:48,2 9 65 Hussey Ethan GBR 2003 01:48,4 10 270 Low-Beer Louis SUI 2004 01:48,5 11 152 Meggle Emil GER 2002 01:48,7 12 45 Miron Javier ESP 1999 01:49,3 13 273 Kerber Navid SUI 2003 01:49,6 14 296 Menzi Diego SUI 1985 01:51,7 15 298 Shymchuk Andrii UKR 2007 01:52,0 16 197 Schaich Luis GER 2003 01:52,6 17 299 Jammeh Omar GAM 1995 01:53,0 18 121 Schon Fabian GER 1999 01:58,0 43 Attaoui Mohamed ESP 2001 2 Benmahdi Khaled ALG 1988 302 Charles Okai GER 2003 297 Moggi Filippo SUI 1999

Jacob Boutera på 8. plass i Tyskland

Boutera fra Ull/Kisa hadde tatt turen til tyske Rehlingen denne helgen, og stilte på 3000 meter hinder. Det endte med 8. plass på tiden 8.27.50. Det skal legges til at han måtte ned på tartanen på den nest siste runden. Boutera har 8.21,69 som pers fra 2022, og løp på 8.22.94 i Karlsruhe forrige helg.

- Lå der jeg ville frem til 2000m, men hadde ikke noe særlig med å kjøre med da deg gjaldt. Kastet bort mye krefter på dårlige og urytmiske passeringer i dag. Toppet seg med et lite fall på nest siste runde. Kjedelig å ikke utnytte mulighetene som lå der bedre. Hjem å trene, skriver han selv på Strava.





Det ble et innlagt fall for Jacob Boutera i Rehlingen. (Foto: Bouteras Stravaprofil)



Resultater

Plass BIB Navn Nasjon Født Tid 1 47 Duguna Samuel ETH 2003 08:15,6 2 142 Ruppert Frederik GER 1997 08:17,5 3 4 Tabti Bilal ALG 1993 08:23,3 4 139 Buchholz Niklas GER 1998 08:24,7 5 72 Battershill William GBR 1998 08:25,0 6 15 Schyns Rémi BEL 1999 08:25,1 7 240 Querinjean Ruben LUX 2001 08:25,8 8 250 Boutera Jacob NOR 1996 08:27,5 9 9 Rattinger Tobias AUT 1997 08:28,4 10 37 Vích Damián CZE 1998 08:30,3 11 40 Christensen Axel Vang DEN 2004 08:30,6 12 275 Curti Michael SUI 1994 08:31,0 13 3 Bouchicha Hichem ALG 1989 08:31,0 14 217 Palkovits István HUN 2000 08:36,2 15 228 Sunada Seiya JPN 2001 08:43,9 16 189 Feist Maximilian GER 1999 08:48,9 231 Kipsang Lawrence Kemboi KEN 1993

Fredrik Sandvik to sekunder bak pers

Ull/Kisa-løperen Fredrik Sandvik var kanskje på jakt etter EM-kravet da han stilte opp i Janusz Kusocinski Memorial i Polen denne helgen. Kravet var 8.25.00, og Sandvik løp i mål på 8.29.80. Om han hadde klart kravet hadde det samtidig blitt ny pers for løperen som har 8.27.46 som bestetid på distansen fra Trond Mohn Games i juni i 2023. Sandvik løper ofte godt under dette stevnet i Bergen. I 2022 løp han på sin nest beste noterte tid, 8.28.08. Når det er klart for årets Trond Mohn Games denne uken (22. mai) er ikke 3000 meter hinder på programmet. Enn så lenge er ikke Sandvik påmeldt noen øvelser.



Resultater

Plass BIB Navn Nasjon Tid Merk. 1 26 AMARE Hailemariyam ETHIOPIA 8:15.61 SB 2 36 DARU Nicolas-Marie FRANCE 8:16.36 PB 3 58 BEBENDORF Karl GERMANY 8:16.84 PB 4 74 BOUIH Yassin ITALY 8:18.37 PB 5 10 HABARTA Tomas CZECHIA 8:22.68 PB 6 81 ZOGHLAMI Ala ITALY 8:23.70 SB 7 93 SANDVIK Fredrik NORWAY 8:29.80 8 19 HESSELBJERG Ole DENMARK 8:41.77 9 137 ANTOSZ Wiktor POLAND 8:41.89 PB 10 153 CZERONEK Mikołaj POLAND 8:46.59 11 230 OCHNIK Adam POLAND 8:52.66 12 291 ZIELIŃSKI Krzysztof POLAND 8:53.95 PB 13 224 MEGIER Maciej POLAND 8:58.29 1 KONES Wilberforce KENYA DNF 2 FEIST Constantin GERMANY DNF 16 SKALSKI Szymon POLAND DNF 12 KACZMAREK Mateusz POLAND DNS