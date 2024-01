En godt fornøyd Håkon Amb (55) etter å ha perset på halvmaraton under langt fra optimale forhold i 2023. (Foto: Janne Slorafoss)

Arrangørene i Grue IL har ambisjoner om å utvikle løpet til et av de beste løpene i Norge, men har ikke dårlig tid. Ved å bygge stein for stein og være tålmodig skal det sikres et best mulig arrangementet til de som deltar. Derfor er det satt en grense på totalt 750 deltakere fordelt på 500 på halvmaraton og 250 på 10 km. Responsen har kanskje vært større en forventet, men vi kommer til å holde oss til planen og gleder oss stort til å 01.mai, skriver arrangørene mens de siste plassene ble revet vekk mandag.

Tredobling av antallet

Med over en dobling av deltakerantallet allerede, og trolig en tredobling før snøen har gått på jordene i Solør, vil vi heller karakterisere responsen som formidabel. Det er ingen tvil om at det er ryktet om den flate og potensielt raske løypa som var vært salgsargument nummer en. Løypa i Grue har 11 meter høydeforskjell og netto fall på 12 meter som er godt innenfor kravet for godkjente løyper som sier er en meter per kilometer, dvs. 21 meter for en halvmaratonløype.

Ved å sortere den allerede fulltegna startlista på forventet sluttid ser man at det er et meget høyt nivå blant deltakerne. Den viser nemlig at 26 har ambisjoner om å løpe under 1.10, 72 har 1.15 eller bedre som mål og 149 løpere har 1:20 innen rekkevidde.

Norges raskeste i 2024?

Selv om det selvsagt er stor forskjell på hva løpere flest håper de vil prestere i forkant av sesongen og de faktiske resultatene, så tar vi for kuriositetens skyld med at det var 19 løpere som kom seg under 1.10 og 98 som noterte tider under 1.15 i Norges klart raskeste halvmaraton i 2023 i Drammen 3. september. Der var det til sammenlikning fem ganger så mange deltakere på start som det vil være i Grue 1. mai.

Grue Halvmaraton hadde 177 deltakere i den aller første utgaven i 2022, og i den andre utgaven som gikk i snøvær 1. mai i fjor var tallet steget til 229.

I premieren i 1. mai 2022 løp Petter Rypdal og Maria Sagnes Wågan inn til gjeldende løyperekorder på henholdsvis 1.09.36 og 1.14.36. (Foto: Løpskonsult AS)

Kristian Bjune Sveen vant den vinterlige utgaven i 2023 på 1.10.26 da Hanne Ellingsen var en klar ener blant kvinnene med 1.21.54.

