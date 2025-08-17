Aurora Kanutte Brandt Sande fra Tjalve la se gi front med den ferske europamesteren på 3000 m hinder, Andrea Nygård Vie, i rygg med passering på 81 sekunder på 400 m. Den første tusenmeteren gikk på 3:19 med Tjalves Sarah Yasmin Abdi som ivrig frontløper.  Passering 2000 m ble så gjort på 6:32 med sju av de tolv  jentene fortsatt med i tetpulja. 

På de to siste rundene skilte Andrea Nygård Vie og Venus Abraham Teffera seg klart ut og sikret seg gullet og sølvet på henholdsvis 9:31:27 og 9:34:38. Bak løp 15-åringen Kaja Holte Fjeldstad fra Herkules inn til tidenes beste ble tid av en 15-åring gjennom alle tider da hun holdt hele veien inn til bronsemedalje på 9:38:43.

PosSt.nrNavnCatKlubbTidNote
1232Andrea Nygård VIEJ18/19NORSA9:31.27 
2413Venus Abraham TEFFERAJ17ULLK9:34.38 
3126Kaja Holte FJELDSTADJ15HERK9:38.43PB
4358Aurora Kanutte Brandt SANDEJ17
TJALV
9:41.35SB
5346Sara Yasmin ABIDJ18/19TJALV9:43.51PB
652Vilde-Sofie TORVUNDJ18/19FRI9:44.24PB
7290Malin Søtorp SOLBERGJ18/19SARP9:59.23SB
8217Ingrid SKAARJ16NITT10:07.52PB
9368Helene Guldseth ØRSTAVIKJ16TJALV10:23.86PB
10139Mathea JOHNSEN-KRÆMERJ15HIND10:51.95
1147Adina RYDLANDJ17FITJ11:01.70
 430Maia Kulle ANDREASSENJ16VIDARDNF 

ALLE RESULTATER JUNIOR-NM 2025

Tjalves Sarah Yasmin Abdi var ivrig frontløper i første del av løpet. Andrea Nygård Vie henger på ryggen hennes.
Premiepallen: Venus Abraham Tefera, Andrea Nygård Vie og Kaja Holte Fjeldstad.
Malin Søtorp Solberg.

 

Ingrid Skaar.
Helene Guldseth Ørstavik.
Kaja Holte Fjeldstad og Aurora Kanutte Brandt Sande.

 