Gull til Andrea Nygård Vie Nygård - aldersrekord Kaja Holte Fjeldstad på 3000 m
EM-triumfatoren fra Tampere, Andrea Nygård Vie, tok NM-gullet på 3000 meter flatt på hjemmebane, da Kaja Holte Fjeldstad imponerte med bronsemedalje og ny aldersrekord for 15-åringer.
Aurora Kanutte Brandt Sande fra Tjalve la se gi front med den ferske europamesteren på 3000 m hinder, Andrea Nygård Vie, i rygg med passering på 81 sekunder på 400 m. Den første tusenmeteren gikk på 3:19 med Tjalves Sarah Yasmin Abdi som ivrig frontløper. Passering 2000 m ble så gjort på 6:32 med sju av de tolv jentene fortsatt med i tetpulja.
På de to siste rundene skilte Andrea Nygård Vie og Venus Abraham Teffera seg klart ut og sikret seg gullet og sølvet på henholdsvis 9:31:27 og 9:34:38. Bak løp 15-åringen Kaja Holte Fjeldstad fra Herkules inn til tidenes beste ble tid av en 15-åring gjennom alle tider da hun holdt hele veien inn til bronsemedalje på 9:38:43.
|Pos
|St.nr
|Navn
|Cat
|Klubb
|Tid
|Note
|1
|232
|Andrea Nygård VIE
|J18/19
|NORSA
|9:31.27
|2
|413
|Venus Abraham TEFFERA
|J17
|ULLK
|9:34.38
|3
|126
|Kaja Holte FJELDSTAD
|J15
|HERK
|9:38.43
|PB
|4
|358
|Aurora Kanutte Brandt SANDE
|J17
TJALV
|9:41.35
|SB
|5
|346
|Sara Yasmin ABID
|J18/19
|TJALV
|9:43.51
|PB
|6
|52
|Vilde-Sofie TORVUND
|J18/19
|FRI
|9:44.24
|PB
|7
|290
|Malin Søtorp SOLBERG
|J18/19
|SARP
|9:59.23
|SB
|8
|217
|Ingrid SKAAR
|J16
|NITT
|10:07.52
|PB
|9
|368
|Helene Guldseth ØRSTAVIK
|J16
|TJALV
|10:23.86
|PB
|10
|139
|Mathea JOHNSEN-KRÆMER
|J15
|HIND
|10:51.95
|11
|47
|Adina RYDLAND
|J17
|FITJ
|11:01.70
|430
|Maia Kulle ANDREASSEN
|J16
|VIDAR
|DNF
ALLE RESULTATER JUNIOR-NM 2025