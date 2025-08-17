Aurora Kanutte Brandt Sande fra Tjalve la se gi front med den ferske europamesteren på 3000 m hinder, Andrea Nygård Vie, i rygg med passering på 81 sekunder på 400 m. Den første tusenmeteren gikk på 3:19 med Tjalves Sarah Yasmin Abdi som ivrig frontløper. Passering 2000 m ble så gjort på 6:32 med sju av de tolv jentene fortsatt med i tetpulja.

På de to siste rundene skilte Andrea Nygård Vie og Venus Abraham Teffera seg klart ut og sikret seg gullet og sølvet på henholdsvis 9:31:27 og 9:34:38. Bak løp 15-åringen Kaja Holte Fjeldstad fra Herkules inn til tidenes beste ble tid av en 15-åring gjennom alle tider da hun holdt hele veien inn til bronsemedalje på 9:38:43.

