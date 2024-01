Reportasje fra tirsdag og onsdagens løp: Jørgen Baklid med to gull på ski-o-VMs to første dager

Jørgen Baklid i medias søkelys etter tre strake VM-triumfer i Østerrike denne uka. (Foto fra Norsk Orienterings facebookside)

Mellomdistanse senior fredag 26.01:

- Dette var veldig moro, sier Anna Ulvensøen med et smil etter seieren på fredagens mellomdistanse under VM i skiorientering i Ramsau.

Etter to konkurranser hvor jenta fra Åsgårdstrand ikke har fått rettferdiggjort seg selv, var det i dag full klaff.

- Spesielt på sprinten første dag var jeg stresset og gikk veldig dårlig. Jeg var veldig irritert over at hodet ikke var på plass. Jeg burde hatt selvtilliten til å ta tiden til å orientere skikkelig. Men i dag stemte altså det meste.

- Det var en fin løype for meg med noen greie poster i starten. Med en god start var det greit å slippe seg mer løs etter hvert.

En løssluppen Ulvensøen var 40-talls sekunder bedre enn Magdalena Olsson på andreplass. Linda Lindkvist ble nummer 3 på mesterskapets siste individuelle øvelse.

- Artig at jeg lykkes når heiagjengen min også var på plass i dag. En ny mulighet til å lykkes blir det på mesterskapets avsluttende distanse, sprintstafetten, lørdag.

- Jeg gleder meg veldig til det, men det er mange sterke lag på start og vi må virkelig prestere på topp for å lykkes.

På den øvelsen skal Anna Ulvensøen gå sammen med VM-dominanten i herreklassen Jørgen Baklid som i dag tok sitt 3. gull på rad.

De tre beste på seniorherrenes mellomdistansen(fra v.): Nicola Mueller, Jørgen Baklid og Teodor Mo Hjelseth. (Foto fra Norsk Orienterings facebookside)

- Det flyter bra om dagen, sier han selv. Løpet i dag var uten bom, men det er noen veivalg hvor jeg var litt usikker, fortsetter karen som gikk inn til suveren seier.

- Jeg føler meg i kjempeslag, og da det ble en fysisk løype samtidig som jeg hadde gått ganske reint, skjønte jeg at det var bra.



Baklid var klart best, og vant med over to minutter ned til sveitseren Nicola Müller. På bronseplass finner vi en smilende glad førsteårssenior fra Norge.

- Starten på dagens løp er nok det beste jeg har levert noen gang i ski-o løypen. Mot slutten «duppet» det kanskje litt, sier Teodor Mo Hjelseth.

Unggutten som fikk med seg to junior-VM gull i fjor, har tatt steget opp i seniorklassen på en forbilledlig måte.

- VM har gått over all forventning. Jeg er veldig fornøyd, sier han selv etter å ha fått med seg en bronsemedalje fra sin debut i et seniormesterskap.

Bronsevinneren fra sprinten, Henrik Fredriksen Aas, ble i dag nummer 4. Men det er ikke til å komme bort fra at det i herreklassen handler mye om Baklid under dette VM. Og lørdag avslutter han mesterskapet med sprintstafetten.

- Vi er nok storfavoritter, og vi må nok gjøre feil om noen skal slå oss, sier han på vegne av seg selv og Anna Ulvensøen.

Det skal også legges til at den norske duoen er regjerende verdensmestere. Synne Strand (9), Ane Sofie Krogh (10) og Vegard Gulbrandsen (10) gikk seg også inn blant de ti beste fredag.

(Kilde: Norsk Orientering)

Resultater: