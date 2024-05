Det var i Per Halle Invitational at Håkon Moe Berg fra Kyrksæterøra gjorde sitt gode løp på 1500 meter. Stevnet hadde 800, 1500 og 5000 meter på programmet, fra ungdommer til senior.

1500 meter

På 1500 meter for menn senior gjorde Sondre Svarholt en skikkelig harejobb og drog opp farten slik at Håkon Moe Berg kunne gjennomføre de to siste rundene i et fenomenalt sololøp på jakt etter sitt første løp under 3:40. Det gikk akkurat, han klokket inn på 3:39.16. Det var ingen som klarte å følge ham på det kjøret, men Kristoffer Sagli og Moa Abounnachat Bollerød kom nærmest.

I de yngre klassene ble det i klassen for jenter 16 år også gjort noen gode løp på 1500 meter. Aurora Kanutte Brandt Sande fra Idrettslaget Koll og Venus Abraham Teffera fra Ullensaker/Kisa satte opp en skikkelig fart fra start, og Aurora vant på 4:31.57 med Venus halvannet sekund bak. Begge går inn høyt oppe på den norske aldersstatistikken.

I J14 løp Kaja Holte Fjeldstad fra Urædd Friidrett inn til seier på 4:42.89, som er en god prestasjon i aldersklassen.

I J13 vant Mai Strøm-Andersen fra Tyrving Idrettslag på 4:57.79.

I G13 ble det uavgjort på 1500 meter, delt mellom Fredrick Jablonski fra idrettsforeningen Sturla og Lasse Lysgård-Andersen fra Nittedal idrettslag.



I J14 løp Kaja Holte Fjeldstad fra Urædd Friidrett inn til seier på 4:42.89, som er en god prestasjon i aldersklassen.

Kvinner 800 meter

Også Malin Hoelsveen stod for en av de gode prestasjonene under Per Halle Invitational. På 800 meter åpnet hun forrykende rett inn i åpningsfarten til den raske haren, og da hun passerte 600 meter på 1:30 kunne det se ut til at hun kunne forbedre sin egen norske U20-rekord på 800 meter fra i fjor, som er på 2:01.63. Men det ble tungt for Malin de siste 100 meterne, hun stivnet, og løp inn til tiden 2:03.41. Ingeborg Østgård og Anne Gine Løvnes fulgte på de neste plassene.

5000 meter menn

5000 meter ble vunnet av Mathias Flak fra Steinkjer Friidrettsklubb, foran Mads Orø Olsen fra Ringerike Friidrettsklubb. Unge Per August Halle Haugen fra Idrettslaget Runar løp inn til en 9. plass på tiden 15:30.76, som er en god prestasjon i 16-årsklassen.

Men kanskje feltets sterkeste prestasjon ble gjort av Andreas Penne Nygård fra Sandnes Idrettslag. Han løper i klasse M40, og med en sluttid på 14:33.38 er det en imponerende god tid i denne aldersklassen. Den norske aldersrekorden for M40-44 er på 14:21.59, og innehaver er Ebrahim Abdulaziz.



Kanskje feltets sterkeste prestasjon ble gjort av Andreas Penne Nygård fra Sandnes Idrettslag.



Per August Halle Haugen løper 5000 meter i stevnet som bærer bestefarens navn.

Resultater Per Halle Invitational

1500 meter menn

10 beste:

Place Bib Name Cat TEAM Time 1 12 Håkon Moe Berg U20M KYRK 03:39 2 94 Kristoffer Sagli U23M AURE 03:44 3 15 Moa Abounnachat Bollerød SM SEM 03:44 4 20 Kristian Bråthen Børve U20M ULKI 03:47 5 110 August Da Silva Sveen U23M JOT 03:47 6 18 Johannes Sandvik Bø U20M STO 03:48 7 27 Vetle Farbu-Solbakken U23M ILBUL 03:48 8 54 Theodor Berre Jacobsen SM VIDAR 03:48 9 2 Arvid Öhrn SM UNATT 03:49 10 106 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn SM ILBUL 03:52

800 meter kvinner senior

Pos Bib Name Cat Team Time 1 45 Malin Hoelsveen U20W RAU 2:03.41 2 136 Ingeborg Østgård U23W TJALV 2:04.82 3 73 Anne Gine Løvnes U23W TJALV 2:05.04 4 131 Nora Kollerød Wold SW FRED 2:07.04 5 47 Marte Hovland U20W VIKIL 2:07.08 6 135 Anniken Årebrot U23W ORION 2:07.83 7 122 Grethe Tyldum SW STEKJ 2:07.85 8 64 Shanie Landen SW UNATT 2:08.03 9 126 Solveig Cristina Hernandez Vråle SW TJALV 2:08.06 10 101 Selma Alison Boesen Skisaker U20W RUNAR 2:08.85 11 13 Astrid Cecilie Berntsen U18W SKJA 2:09.54 12 66 Hanna Kristine Gunlaugsdatter Larsen SW VIDAR 2:10.03 13 8 Pernille Karlsen Antonsen U23W NORSA 2:12.87 14 80 Ingrid Kilvær Nilssen U23W HERY 2:15.71 15 92 Amanda Rørvik U18W FRDE 2:17.27



Mai Strøm-Andersen fra Tyrving Idrettslag vinner 1500 meter i J13.