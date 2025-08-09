Det ble et spesielt løpsopplegg i finalen på 3000 meter i U23-EM. Det var ingen som ville sette noe tempo, og gjennom størstedelen av løpet gikk det i en fart som antagelig må kalles joggetempo for disse utøverne.

Vi hadde to norske deltakere med her, Håkon Moe Berg og Lukas Buncic. Håkon Moe Berg har i mange løp vist at han har en spurt som ikke mange andre klarer å følge ham på, og han tok naturlig nok ikke noe initiativ for å få opp farten. Han lå stort sett på halen av feltet. Da det var to runder igjen ble det en fartsøkning, og en del posisjonering og knuffing i feltet, men ikke noen direkte spurting. Og da det ringte for siste runde satte Håkon Moe Berg inn spurtmotoren sin, og fikk med en gang en stor luke til resten, som også fikk kommet i gang med spurtingen. Kristers Kudlis fra Latvia var den som prøvde mest, men han klarte aldri å ta innpå nordmannen som bare suste forbi ham.

Lukas Buncic løp inn til en 11. plass.

Gullmedaljen til Håkon Moe Berg blir dermed dagens og mesterskapets andre norske gullmedalje, etter at Andrea Nygård Vie vant 3000 meter hinder tidligere i dag.

Resultater 3000 meter menn, finale:

Rank Athlete Mark 1 Håkon Moe Berg NOR 8:43.20 2 Kristers Kudlis LAT 8:45.56 3 Karl Ottfalk SWE 8:46.43 4 Sem Serrano BEL 8:47.77 5 Clement Rabin-Boutin FRA 8:47.86 6 David Scheller GER 8:47.92 7 Aldin Catovic SRB 8:47.97 8 Ander Aramendi ESP 8:48.11 9 Cormac Dixon IRL 8:48.27 10 Aleksi Ahlfors FIN 8:48.33 11 Lukas Buncic NOR 8:49.56 12 Tiago Jorge POR 8:49.57 13 Erik Nederheim SWE 8:50.84 14 Alejandro Ibañez ESP 8:51.98 15 Abel Rodriguez ESP 8:55.39

Her skjønner Håkon Moe Berg at han kan kalle seg europamester. (Foto: Einar Børve)

De første 5 - 6 rundene gikk veldig rolig, for disse toppløperne var det nærmes joggefart. Her er det Kristers Kudlis fra Latvia som ligger fremst, og han tenker kanskje at han skal ordne det med spurten sin. Det gikk ikke, men sølvmedaljen ble hans. (Foto: Einar Børve)

Oppvarmingen er visst over. Håkon Moe Berg kommer frem og skal løpe EM-finale. (Foto: Einar Børve)