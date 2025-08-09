Håkon Moe Berg smadret alle konkurrentene - ble europamester på 3000 meter
Etter at det hadde gått i joggetempo frem til klokken ringte for siste runde i 3000-meterfinalen i U20-EM sa Håkon Moe Berg takk for følget og satte inn superspurten sin. Den var det ingen som klarte å svare på.
Det ble et spesielt løpsopplegg i finalen på 3000 meter i U23-EM. Det var ingen som ville sette noe tempo, og gjennom størstedelen av løpet gikk det i en fart som antagelig må kalles joggetempo for disse utøverne.
Vi hadde to norske deltakere med her, Håkon Moe Berg og Lukas Buncic. Håkon Moe Berg har i mange løp vist at han har en spurt som ikke mange andre klarer å følge ham på, og han tok naturlig nok ikke noe initiativ for å få opp farten. Han lå stort sett på halen av feltet. Da det var to runder igjen ble det en fartsøkning, og en del posisjonering og knuffing i feltet, men ikke noen direkte spurting. Og da det ringte for siste runde satte Håkon Moe Berg inn spurtmotoren sin, og fikk med en gang en stor luke til resten, som også fikk kommet i gang med spurtingen. Kristers Kudlis fra Latvia var den som prøvde mest, men han klarte aldri å ta innpå nordmannen som bare suste forbi ham.
Lukas Buncic løp inn til en 11. plass.
Gullmedaljen til Håkon Moe Berg blir dermed dagens og mesterskapets andre norske gullmedalje, etter at Andrea Nygård Vie vant 3000 meter hinder tidligere i dag.
Resultater 3000 meter menn, finale:
|Rank
|Athlete
|Mark
|1
|Håkon Moe Berg
|NOR
|8:43.20
|2
|Kristers Kudlis
|LAT
|8:45.56
|3
|Karl Ottfalk
|SWE
|8:46.43
|4
|Sem Serrano
|BEL
|8:47.77
|5
|Clement Rabin-Boutin
|FRA
|8:47.86
|6
|David Scheller
|GER
|8:47.92
|7
|Aldin Catovic
|SRB
|8:47.97
|8
|Ander Aramendi
|ESP
|8:48.11
|9
|Cormac Dixon
|IRL
|8:48.27
|10
|Aleksi Ahlfors
|FIN
|8:48.33
|11
|Lukas Buncic
|NOR
|8:49.56
|12
|Tiago Jorge
|POR
|8:49.57
|13
|Erik Nederheim
|SWE
|8:50.84
|14
|Alejandro Ibañez
|ESP
|8:51.98
|15
|Abel Rodriguez
|ESP
|8:55.39