Værprognosene var ikke de beste for lørdagens løp. Det kunne bli like ille som for Svalandsgubben hvor myrene innover til Skogen ville suge kraften ut av løperne og dersom skoene ikke var knyttet godt nok, risikerte man å måtte grave i myra for å finne igjen skoen(e). Det har nemlig skjedd før!

Totalt startet 55 personer optimistisk, femten damer og resten menn. Selve løypa er 11 kilometer med god oppstigning til en kommer til Skogen. Deretter er det nedover til Sodeland og flatt til Frøyslandsmoen med en skikkelig tøff stigning nesten inn til mål.

De beste

Av damene var det Tonje Aanensen, MHI best med 57.05, tett etterfulgt av fjorårets vinner Randi Dyrkolbotn, Vassmyra-damene, 57.35. Hakk i hel på henne kom Hålandsheias suverene dronning, Inger Sånum, G.E. Healthcare med 57.46. Det var de tre eneste som gjennomførte på under timen.

Tonje Aanensen med seier i sikte. (Foto: Ivar Gogstad)

På herresiden var Lars Aanensen, Lyn Sånum, suveren som i fjor med 42.31. Sivert Oftedal, MHI kom inn gode fem minutter senere på 47.44, og litt senere kom Vegard Aanensen, Lyn Sånum på 49.48. Disse tre var de eneste som kom inn under femti minutter.

Løpets suverene vinner, Lars Aanensen. (Foto: Ivar Gogstad)

Usikker framtid

Nå gjenstår det å se om dette kan ha vært det siste løpet i Hålandsheia rundt, da det er snakk om å bygge ny skogsvei for å ta ut tømmer i området rundt Skogen. Dersom det ikke blir noen vei, blir det nytt løp første lørdag i november 2024. Vel møtt!

DAMER

Randi Dyrkolbotn 305 Vass.Dam 57.35

May Helen 321 Spreg 89.44

Sissel Holte 327 Team Spreg 86.44

Line Jostedt 339 58.42

Ellen Karlsen 304 78.36

Mari M. Kristensen 338 Kr.s løpekl. 71.46

Ellen Midling 328 Crosfit Cryw. 78.14

Magda L. Nilsen 332 72.30

Annie W. Nor 331 Velværesent. 85.07

Irene Reilev 337 Spreg 68.02

Grete Rugland 310 Konsmo IL 62.31

Inger Saanum 313 G.E.Healthc. 57.46

Kristine Wergeland 322 MHI 70.36

Eirin Aanensen 329 69.37

Tonje Aanensen 316 MHI 57.05