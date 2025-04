Håvard Moseby avgjorde spurtoppgjøret mellom et titalls løpere i Janteloppets Grand Prize-utgave med en halv million i prispotten. Det var imidlertid Astrid Øyre Slind som fikk mest oppmerksomhet etter å ha brent startnummeret sitt etter at tilsvarende konkurranse for kvinner ble avlyst.