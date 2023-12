Det var rekord-oppslutning også av Hamarkarusellens signatur-pepperkaker i år! (Foto: Karoline Bogen)

Den allsidige 17-åringen Jonah Engh fra Ottestad IL løp aller raskest på det gode vinterføret og klokket inn på 18:54 i den kontrollmålte 5 kilometeren. Vegard Ølstad Dahlberg fulgte unggutten lengst og kom inn 8 sekunder bak, mens Henning Mortensen sikret seg 3. plassen foran Erik Syversen og Kjell Vegard Opheim som begge hadde restituert seg etter Valencia Marthon for drøye to uker siden og besatte 4. og 5. plassen. Les om den sterke duoens innsats i Spania her: Hedmarksduo på topp i 50-årsklassen i Valencia Marathon.

Henning Mortensen spurter inn til 3. plass med Erik Syversen ikke langt bak. (Foto: Karoline Bogen)

Kjell Vegard Opheim inn til 5. plass.

10 beste menn:

1 Jonah Engh Ottestad IL M16-19 18:54.8 +0:00.0 (18:52.4) 2 Vegard Ølstad Dalberg Norsk Tipping BIL M30-39 19:03.0 +0:08.2 (19:01.9) 3 Henning Mortensen Lillehammer If/Asko M40-49 19:22.1 +0:27.3 (19:21.2) 4 Erik Syversen Hamarløperne M50-59 19:25.7 +0:30.9 (19:24.1) 5 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim M50-59 19:32.9 +0:38.1 (19:31.0) 6 Jo Reistad Furnes M40-49 19:41.5 +0:46.7 (19:38.6) 7 Inge Virum FUS Øverkvern M40-49 20:08.8 +1:14.0 (20:06.3) 8 Erlend Laukvik Adamstuen Løpeklubb M30-39 20:15.5 +1:20.7 (20:13.6) 9 Thomas Pedersen Brattglede M40-49 20:42.2 +1:47.4 (20:39.4) 10 Jan Erik Mathiassen Ottestad Il M50-59 20:43.5 +1:48.7 (20:42.2)

Blant damene kunne ingen true Ragnhild Haukåen fra Sør-Vekkom Lauparlag som kopierte seieren fra forrige løp med 20:24. Camilla Rustadbakken Berg fra Norsk Tipping fulgte 1:12 bak den lettbeinte gudbrandsdølen, og debutanten Sigrid Karset fra Ingeberg knep 3. plassen foran Hamarløper Marte Ihrstad halvminuttet senere.

Lena Fredriksberg holder unna for Hege Ødegaard mot mål. (Foto: Karoline Bogen)

Turid Haugen Karset med bare siste sving igjen. (Foto: Rolf Bakken)

Elly Bratheim på de siste meterne. (Foto: Rolf Bakken)

10 beste kvinner:

1 Ragnhild Haukåen Sør-Vekkom Lauparlag K20-29 20:24.5 +0:00.0 (20:21.9) 2 Camilla Rustadbakken Berg Norsk Tipping/ Hamar SK K40-49 21:36.4 +1:11.9 (21:32.5) 3 Sigrid Karset Ingeberg K20-29 22:08.1 +1:43.6 (22:05.6) 4 Marte Ihrstad Hamarløperne K40-49 22:11.2 +1:46.7 (22:07.1) 5 Magnhild Volden Brumunddal K30-39 23:00.7 +2:36.2 (22:54.6) 6 Ingrid Robøle Hamar Skiklubb K50-59 24:21.3 +3:56.8 (24:16.5) 7 Anaana Bjørli If Bedrift Skadeforsikring K30-39 26:02.9 +5:38.4 (25:57.8) 8 Turid Borud Innlandet BIL K60-69 26:06.4 +5:41.9 (26:02.1) 9 Adele Aamdal Haraldsen Hamkam K1-15 26:29.3 +6:04.8 (26:26.4) 10 Camilla Sandberg Ridabu K30-39 26:34.2 +6:09.7 (26:29.5)

Julegaver på forskudd

Også denne gangen var det to uttrekkspremier til verdi av 2.500 kr fra HOKA, og det var Ronny Bohrmann og Sigurd Bratberg som fikk utlevert alle løperes favoritt-julegave på forskudd. De andre deltakerne gikk heller ikke tomhendte hjem siden de kjente løper-pepperkakene fikk bein å løpe på og som god restitusjonsføde i førjulstida.

Da ønsker arrangørene deltakere igjennom året en riktig god jul og godt nytt år og ønsker velkommen til 4. løp tirsdag 16. januar.

De driftige arrangørene, her representert med Esther Innselset og Pål-Erik Langøigjelten, ønsker alle andre Hamarkarusell-løpere en riktig god jul!