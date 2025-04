Hamarkarusellen består av 10 ulike løp med variert terreng og distanser. Med korte og lettløpte runder på 4 km til mer utfordrende distanser på 10 km, finnes det noe for enhver smak. Enten du ønsker å utfordre deg selv, forbedre kondisjonen eller rett og slett ha en fast avtale med venner eller kolleger, er dette en fantastisk anledning til å oppleve løpeglede på sitt beste!

Gå-joggen ble i 2021 avløst av Hamarkausellen og arrangeres i kommunene Hamar, Ringsaker og Stange. Her fra Mjøsparkløpet i 2022. (Foto: Marit Aamdal)

Løp for alle nivåer

Det unike med Hamakarusellen er det store mangfoldet av løp. (Se bildekarusell!) Her får du muligheten til å løpe i vakre omgivelser, på løpebane til skogsstier og variert terreng. Det er et inkluderende arrangement som ønsker alle velkommen, uansett ambisjonsnivå. Kanskje dette blir året du deltar i ditt aller første løp? Målet med Hamakarusellen er ikke bare å komme i mål, men å skape en positiv opplevelse rundt løping og mestring.

Perfekt for bedrifter – styrk samholdet!

Hamarkarusellen er også en fantastisk mulighet for bedrifter til å engasjere ansatte i et felles helseprosjekt. Ved å delta sammen kan kolleger motivere hverandre, bygge lagånd og skape et positivt arbeidsmiljø. Hvorfor ikke samle dine medarbeidere og ta utfordringen sammen? Løping gir ikke bare fysisk gevinst – det skaper også energi og glede i hverdagen! Er du medlem av et bedriftsidrettslag sparer du 300 kr i på hele karusellen og 25 kr på enkeltløp!

Hamarkarusellens nettsider

Hamarkarusellens facebookside

Terminliste for Hamarkarusellen 2025:

22.april - Tipperunden - Norsk Tipping, Hamar - 4,5 km

06. mai - Stangehallenløpet - Stangehallen, Stange - ca. 5 km

20.mai - Mjøsparkløpet - Mjøsparken, Ringsaker ca.5 km

03. juni - Oddenløpet, Domkirkeodden, Hamar ca. 4 km

24. juni - Baneløpet, Børstad, Hamar - 10 km

SOMMERFERIE

12. august - ASKO Hedmarkløpet, Brumunddal, Ringsaker - 3,9 km

26. august - Hobergløpet, Ottestad, Stange ca 3,8 km

09. september - Arribatecmila - Furuberget, Hamar - ca. 10 km

23. september - Moelvenløpet - Moskogen, Ringsaker - ca 4 km

07. oktober - Svartmarjaløpet - Greveløkka, Hamar ca 5 km

Over 400 reportasjer på kondis.no!

Kondis har fulgt Hamarkarusellen (tidligere Gå-oggen) i over 20 år, og vil også i år komme med reportasjer med bilder og resulater fra alle løp. Her finner du samelsiden for Hamarkarusellen med over 400 (!) reportasjer siden 2003-sesongen!

Løpene er akkurat de samme og kommer i samme rekkfølge som i fjor. Deltok du da og lurer på hvordan det gikk? Da kan du sjekke reportasjenen fra i fjor her: