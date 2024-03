Bilder fra løpet:

40 bilder fra vinteravslutningen i Hamakarusellen

John Anders Rise avsluttet best og vant avslutningsløpet på 17:57. (Foto: Rolf Bakken)

Med det sjette og siste løpet i Hamarkarusellen Vinter kan Bedriftsidretten takk av for vintersesongen 2023-24. Avslutningsløpet bød både på dagslys og stort sett tørr og fast asfalt, noe som gjorde sitt til at det ble satt personlige løyperekorder i fleng. Noen hadde også tatt konsekvensen av at det går med stormskritt mot en ny løpssesong og benyttet anledningen til å lufte løpeshortsen selv om gradestokken viste null grader….

Årets sesong har vært akkurat like god om den foregående hva antall deltakere angår, og det er blitt levert mange gode prestasjoner på alle nivåer. Sesongen har tiltrukket seg 101 unike startende, og det er totalt 239 som har fullført de seks løpene. Det gir et gjennomsnitt på 40 deltagere pr. løp til tross for at kulda halverte deltakelsen i januarløpet. Følgende åtte gratuleres med 100% gjennomføringsevne i vinter:

Marit Aamdal

Hege Ødegaard

Anders Fossum

Thomas Pedersen

Kristian Træland

Jo Reistad

Erik Syversen

Hans Tore Riibe Hans Tore Riibe, her i spurtoppgjør med Emil Lehne, er av de åtte med full pott på “Hamars beste vestkant” i vinter. (Foto: Rolf Bakken)

Her er deltakertallene for de tre siste sesongene:

Løp nr: 2021-22 2022-23 2023-24 Diff. % 1. løp 25 39 42 3 8 2. løp 31 57 53 -4 -7 3. løp 21 36 54 18 50 4. løp 30 42 21 -21 -50 5. løp 25 34 29 -5 -15 6. løp 20 33 40 7 21 Sesong totalt: 152 241 239 -2 -1 Gj.snitt pr. løp: 25 40 40 0 0