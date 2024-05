Fra starten i 2023 med Magnus Torp Antonsen i tet foran vinneren Ola Korbøl. (Foto: Maren Vestøl)

Hamarløpet promoterer seg som et lavterskel, “bli'me”-løp for alle og frister med stikkord som vår (eller sommer?) og sol, raske, trege, barneløp, 10 km, Mjøsfront, Skibladnerbrygge, Domkirkeodden, Jernbanemuseet, mestring, bankett osv, osv.

Løypa til Hamarløpet er en kontrollmålt 10-kilometer med ca. 50 høydemeter som går langs flotte turveier ved Mjøsa ut fra Hamar sentrum. Start og målgang er på Skibladnerbrygga.

Utholdenhetstalentet Ingeborg Synstnes Hole fra Åndalsnes IF satte ny løyperekord for kvinner i fjorårets utgave med 35:45. Rekorden for menn skriver seg fra rekordåret 2019 da Lillehammer IFs Petter Johansen gjorde unna mila på 31:52.

Ingeborg Synstnes Hole mellom Espen Nyland og John Henry Strupstad på sitt rekordløp. (Foto: Maren Vestøl)

Med 460 påmeldte i skrivende stund (22.05) vil antall påmeldt trolig passere 500, og etter alle solemerker vil deltakerrekorden fra det siste året før pandemien ryke (da det var 501 påmeldte). Her er deltakerutviklingen målt i antall fullførende i Hamarløpet siden det ble et kontrollmålt milløp i 2013:

Overskuddet fra Hamarløpet går hvert år til nyttige formål i tråd med løpets intensjon: Folkehelse, gode opplevelser og Hamars herligheter. Før start på årets arrangement vil arrangørene dele ut overskuddet fra 2023 til Prestrudsenteret og Kløverengas Venner.

Samtidig har Hamarløpet glede av å meddele at overskudd fra 2024 vil gå til "Ønsketransporten", øremerket Hamar og omegn. Ønsketransportens mål er å være en bidragsyter til gode opplevelser som ellers ikke ville latt seg gjøre, samt gjennomføre forsvarlig transport og bistå med kompetent følge ved ulike anledninger, hvor sykdom eller skade ellers ville satt en stopper for deltakelse. Ønsketransporten har til hensikt å bidra til økt livsutfoldelse for mennesker som opplever sosial avgrensning grunnet sykdom og/eller funksjonsnedsettelse.