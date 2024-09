Meld inn dine høydemeter som du har samlet i sommer

Kondisløpets høydemetersanking foregår i juli, august og september. Det er ikke for sent å melde seg på og registrere resultater. Siste frist er 30. september. Resultatene må meldes inn innen 5. oktober.

Har du fått satt inn mange høydemeter i treningsbanken din denne sommeren? Kanskje gjennom turer på fjellet? Da kan du bli med i Kondisløpets høydemetersanking og komme med på resultatlistene for denne uhøytidelige konkurransen.

Hvis du har samlet over 2000 høydemeter kan du vinne flotte premier.

Slik fungerer det

Fleksibilitet: Du kan samle høydemeter både på gå- og løpeturer hvor som helst, så lenge det er utendørs.

Enkel registrering: Antall høydemeter kan legges inn fortløpende i resultatlisten ved hjelp av en lenke du mottar ved påmelding, eller du kan samle opp og registrere dem samlet senere.

Tillitssystem: Ta et bilde av appen eller klokka du bruker på turene dine for å dokumentere resultatet ved behov. Vi forbeholder oss retten til å foreta stikkontroller.



Følg med på konkurrentene

Gjennom hele perioden kan du følge med på hvordan konkurrentene gjør det. Resultatlisten oppdateres hver gang en deltaker oppdaterer sine resultater, noe som kan gi deg ekstra motivasjon til å strekke deg litt lenger.



Vinn flotte premier

Alle som registrerer minst 2000 høydemeter i løpet av de tre månedene, blir med i trekningen av flotte premier. Vi kårer ingen vinnere i konkurransen, men vi trekker premier blant de som har fullført målet.



Delta for Team Kondis

Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde seg på for "Team Kondis". Skriv dette i feltet for "Lag" ved påmelding. Hvis du tilhører en lokal Kondistrening, kan du legge til navnet på stedet bak Team Kondis, for eksempel "Team Kondis Hamar". Det vil være egne uttrekkspremier for de som deltar på vegne av Team Kondis.



Påmelding og priser

Pris: 197 kroner (237 kroner for ikke-medlemmer)

T-skjorte: 299 kroner (valgfritt)

Medalje: 90 kroner (valgfritt)

Gjennom 2024 vil vi arrangere flere Kondisløp med unike medaljer for hvert løp, som vi har stor tro på blir årets samleobjekt.



Viktige datoer

Siste frist for påmelding: 30. september 2024

Siste frist for å melde inn resultater: 5. oktober 2024



Du kan melde deg på her