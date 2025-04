Sarpsborg OL arrangerte lørdag langdistanse utgaven av Solrenningen fra Svinndal i Østfold. Terrenget var beskrevet som kupert med få stier og veier. Skogen bestod for det meste åpen furu- og granskog.

I damenes eliteklasse ble det trippel til Nydalen, som viser gode takter en uke før 10 mila i Sverige. Anne Margrethe Hausken Nordberg var raskest gjennom den 8,9 km lange løypen med tiden 74,19 min. Nærmest fulgte Helena Karlsson, 20 sek bak, mens Kaja Winsnes Nordhagen, ble nr 3, 1,06 min bak Nordberg.

I herreklassen ble det svensk i toppen med Anton Johansson, OK Orion, som brukte 77,32 min på sine 11,9 km i Svinndals skoger. Nærmest fulgte Hans Petter Mathisen, Tyrving IL, som var 3,45 min bak. På 3. plass finner vi Thomas Natvig Årstad, Halden SK, ytterligere 2,26 min bak.

Juniorklassene ble vunnet av Helene Scheele, Nydalen (D17-18), Marie Scheele, Halden (D19-20), Erlend Sommerhein, Fossum (H17-18) og Sondre Olaussen, Oppsal (H19-20).

Søndag arrangeres det mellomdistanse i det samme terrenget.

Resultater



De 4 beste i D21E

D 21-E, 8 920 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.14.18,

2) Helena Karlsson, Nydalens SK, 1.14.39,

3) Kaja Winsnes Nordhagen, Nydalens SK, 1.15.25,

4) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 1.16.51,

5) Alice Eid, Nydalens SK, 1.17.17,

6) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 1.17.19.

H 21-E, 11 940 m:

1) Anton Johansson, OK Orion, 1.17.32,

2) Hans Petter Mathisen, Tyrving IL, 1.21.17,

3) Thomas Natvig Årstad, Halden SK, 1.23.43,

4) Alastair Thomas, Nydalens SK, 1.23.47,

5) Sander Arntzen, NTNUI, 1.25.35,

6) Jon Aukrust Osmoen, Nydalens SK, 1.26.56.

D 17-18E, 6 540 m:

1) Helene Scheele, Nydalens SK, 53.52,

2) Mathilde Rekkertbø Koren, Nydalens SK, 1.04.31,

3) Amalie Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 1.10.25,

4) Sofie Holm Nedrebø, OK Moss, 1.12.09,

5) Live Robøle Løberg, Nydalens SK, 1.13.20,

6) Juliane Burgmair, Halden SK, 1.14.58.

D 19-20E, 6 540 m:

1) Marie Scheele, Halden SK, 57.53, (bilde over)

2) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 1.06.49,

3) Ingrid Pedersen Holmskau, Fredrikstad SK, 1.17.12.



H 17-18E, 7 510 m:

1) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 59.48,

2) Jonatan Herman Lysheden-Vogt, Konnerud IL, 1.06.43,

3) Sondre Prytz Hafskjold, Nydalens SK, 1.06.51,

4) Simen Sommerstad Røste, Kongsberg OL, 1.07.34,

5) Jacob Finstad Land, Tyrving IL, 1.08.39,

6) Simen Dalen Eriksen, Asker Skiklubb, 1.08.46.

H 19-20E, 8 920 m:

1) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 1.10.41, (bilde over)

2) Vebjørn Bergh-Hansen, Byåsen IL, 1.11.46,

3) Per Noah Sommerhein, Nydalens SK, 1.17.00,

4) Even Lien, Gjø-Vard OL, 1.18.28,

5) Martin Bryggen, Halden SK, 1.19.32,

6) Sverre Sandvik, Halden SK, 1.24.31.