Hele 516 norske fullførte en varm utgave av Berlin Halvmaraton

Zerei Kbrom Mezngi var best av de 516 norske som løp Berlin Halvmaraton 7. april. Varme forhold bidrog nok til at tidene ble litt dårligere enn forventa for mange, men fire norske menn løp under 1.10 og ni norske kvinner under 1.30.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2024 eller ut 2025. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.