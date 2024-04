Det rapporteres om drøye 20 varmegrader og noe vind under halvmaratonløpet i Berlin. Varme er som oftest verre å takle om våren enn om høsten da det gjerne tar litt tid å akklimatisere seg. Om en åpner litt for hardt, blir en vanligvis mer straffa når det er varmt.

For Zerei Kbrom Mezngi som ble beste nordmann med 13. plass på 1.02.40, gikk det gradvis seinere. De fire 5 kilometerne utvikla seg slik: 14.08 - 14.35 - 15.07 - 15.30 (den siste 5 kilometeren er estimert ut fra snittfarten fra 15 km til mål).

Også Marius Vedvik som ble nest beste norske løper med 1.05.50, åpna nok i hardeste laget, men klarte å stabilisere farten etter de første 5 kilometerne: 15.10 - 15.42 - 15.46 - 15.45. I oppdateringen sin på Strava oppsummerte han løpet slik.

"7. plass av 30 000 deltakara. 1.05.50. Klubbrekord Førde friidrett. Tunge bein tidlig, men plukka likevel løpara heile vegen. Ganske lik følelse som i København. Står distansen bra, men terskelfarten litt for dårlig. Siste 2 kilometra var lange, veldig lange. Samtidig holdt eg farten bra oppe. Skuffa over at eg ikkje er bedre, men ga absolutt alt eg hadde... Meget bra stemning i løypa og bra arrangement. Fagmannen Zerei meinte at det var mykje å hente på forholda (vind og varmt). Kan nok skrive under på det. Ser fram til dei neste løpa 🏃‍♂️🏃‍♂️"

Tredje best av de norske herrene var Eivind Øygard som kom inn på 1.06.39 – et godt stykke bak det han hadde håpa på. Slik beskrev han det i sin Strava-rapport:

"Tung og sliten tidlig dessverre. Vore litt dau i muskulaturen siste veka, men hadde håp om at det skulle snu på konkdagen. Føltes ok første 3-4 og låg i ei fin gruppe. Trudde det var ei fornuftig opning, men kjente tidlig at det kosta for mykje. Prøvde på sub 64-tempo, men var egentlig gåen etter 7-8 km og døde gradvis som mesteparten av gjengen eg sprang med. Orka ikkje å pushe siste halvdel då eg hadde “ingenting” å kjempe for, så blei halvhardt inn. Satsa på restitusjonstida blir korta ned ein del på det. Men kokt i mål likevel. Blir fort eit forsøk på Grue halvmaraton også."

Best av de norske kvinnene var Maren Austevik Bø som løp på 1.19.47. Det er 3,5 minutt svakere enn persen hun satte i København, der det også var varmt, i fjor høst. Grunnen til at hun var såpass langt bak persen, var ifølge Strava-rapporten en blanding av hard åpning og magetrøbbel:

"Overtenning, åpnet som en idiot og hang på haren til 1:11 første 5 km🤡 Følte meg som en million🤑 Tok så til fornuft og justerte til 3.40-pace, som føltes bra. Men gradvis mer magetrøbbel fra 8 km og vurderte konstant å bryte fra 10 km😅 Endte opp med å flyte til mål, ubehagelig hele veien… Men i det minste skadefri og fornøyd med å kunne delta igjen, og så kommer det flere muligheter😎"

Stine Holager var nest beste norske med 1.22.10 og Christina Hopland tredje best med 1.24.58.

Vinner i dameklassen var Tekle Muluat fra Etiopia som løp på 1.06.53, mens Daniel Ebenyo fra Kenya var raskeste mann med 59.30. Totalt fullførte 12796 kvinner og 18016 menn årets utgave av Berlin Halvmaraton.

Tre norske veteraner oppnådde topp-tre-plasseringer i sine klasser. Eilif Villanger tok en klar seier i klasse 70-74 år med 1.38.31, mens Kari Langerud gjorde det samme i klasse 65-69 år for kvinner. Med 1.35.51 var hun over 10 minutter foran kvinne nummer to. Frode Saugstad ble nummer to i klasse 50-54 år med 1.14.01. I tillegg var det flere norske inne blant de ti beste i sin aldersklasse.



Daniel Simiu Ebenyo kunne juble for seieren etter å ha passert både Brandenburger Tor og målstreken som førstemann. (Foto: SCC EVENTS / Jean-Marc Wiesner)



Etiopiske Tekele Mulat var klart best av damene med 1.06.53 som sluttid. (Foto: Marvin-Ivo-Güngör​)





Norske resultater

Plass Pl. kl. Menn Kl. Klubb Netto Brutto 13 2 Mezngi, Zerei Kbrom (NOR) M35 – 1:02:40 1:02:40 27 9 Vedvik, Marius (NOR) M30 Forde 1:05:50 1:05:50 35 14 Oygard, Eivind (NOR) M30 Jolster IL 1:06:39 1:06:39 63 30 Beeder, daniel (NOR) M30 Gular IL 1:09:23 1:09:29 95 42 Næss, Gjermund (NOR) MH NBRO - KJELSAAS LEGENDS 1:11:22 1:11:29 117 12 Utengen, Øyvind Ytterhus (NOR) M35 Bratsberg IL 1:12:27 1:12:43 146 57 Hofstad, Alexander (NOR) M30 Rindal IL 1:13:35 1:13:51 152 60 Sandvåg, Simon Utseth (NOR) M30 Sjetne IL 1:13:53 1:14:00 154 2 Saugestad, Frode (NOR) M50 Sankthanshaugen LK 1:14:01 1:14:08 156 62 Strand, Peder Pili (NOR) M30 – 1:14:03 1:14:12 201 75 Jordbakke, Tormod (NOR) M30 – 1:15:15 1:15:26 227 80 Aase, Njaal (NOR) MH Oslostudentenes IK 1:16:08 1:16:14 255 29 Hansen, Joakim (NOR) M40 UiS BIL 1:16:42 1:16:54 257 30 Lutcherath, Jan Gunnar (NOR) M40 GTI 1:16:45 1:16:57 288 94 Grindland, Ola (NOR) M30 – 1:17:33 1:18:26 303 7 Alsos, Morten (NOR) M45 TOSK 1:17:50 1:18:20 322 109 Morken, Herman (NOR) M30 – 1:18:11 1:18:31 330 63 Grotle, Per Ottar (NOR) M35 – 1:18:19 1:18:33 338 115 Pleym, Martin (NOR) M30 Hirmasti IL 1:18:40 1:19:11 352 10 Jegervatn, Rolf (NOR) M45 Skjalg IL 1:18:51 1:19:00 354 119 Moen, Jørgen (NOR) M30 Sportsklubben Vidar 1:18:57 1:19:12 375 70 Wian, Greger Lyngedal (NOR) M35 Hirmasti IL 1:19:18 1:19:49 378 9 Hansen, Paul Martin (NOR) M50 Tromso lopeklubb 1:19:21 1:19:43 388 72 Vigeland, Eirik (NOR) M35 – 1:19:30 1:20:22 434 140 Often, Per Melander (NOR) M30 SK Vidar Norconsult BIL 1:20:12 1:20:47 439 143 Bentzen, Olaf (NOR) M30 Rindal IL 1:20:16 1:20:45 464 152 Ringstad, Tobias (NOR) M30 – 1:20:41 1:21:07 481 159 Westrheim, Anders (NOR) M30 Upshit Creek 1:20:56 1:21:36 484 144 Næss, Vegard (NOR) MH KJELSAAS LEGENDS 1:20:59 1:21:35 507 164 Hovik, Kristian (NOR) M30 Trollveggen Triatlonklubb 1:21:28 1:22:08 532 28 Krogtoft, Tord (NOR) M45 Sankthanshaugen löpeklubb 1:21:48 1:22:32 544 63 Bang Throndsen, Kjetil Adnré (NOR) M40 Sankthanshaugen løpeklubb 1:21:58 1:22:27 545 64 Æsøy, Tom-Erik (NOR) M40 – 1:21:59 1:22:27 550 180 Therkelsen, Magnus (NOR) M30 HLK 1:22:06 1:22:51 588 163 Bentsen, Steffen (NOR) MH Rindal IL 1:22:35 1:23:18 627 202 Steinsvik, Fredrik (NOR) M30 Namdal løpeklubb 1:23:07 1:23:39 633 122 Havnen, Audun (NOR) M35 Bratsberg IL 1:23:13 1:24:08 642 37 Høstlund, Charles (NOR) M45 – 1:23:21 1:23:55 682 4 Pedersen, Marius (NOR) M55 – 1:23:47 1:24:05 689 130 Rusten, Eirik (NOR) M35 Otta IL 1:23:51 1:24:28 690 215 Dalland, Håkon (NOR) M30 – 1:23:53 1:24:33 703 39 Bugge, Mikkel (NOR) M45 Sankthanshaugen Løpeklubb 1:24:01 1:24:50 710 92 Thorkildsen Hesjedal, Odd Inge (NOR) M40 – 1:24:06 1:24:18 772 204 Olsen, Sivert Schou (NOR) MH SK Vidar 1:24:35 1:25:27 773 234 Hangeland, Mathias (NOR) M30 – 1:24:36 1:24:47 803 8 Kavlie, Rune (NOR) M55 – 1:24:45 1:25:00 852 255 Karlsson, Linus Nikolai (NOR) M30 – 1:25:18 1:30:30 858 108 Lund, Tom Arne (NOR) M40 Team Pigg 1:25:23 1:26:46 884 12 Haugen, Arild (NOR) M55 TOSK - Trondheim Omegn SK 1:25:39 1:26:01 889 116 Mosand, Erlend (NOR) M40 Lofoten Lopeklubb 1:25:42 1:26:09 915 265 Einride Nerem, Morten (NOR) M30 Emblem IL 1:26:00 1:26:40 924 126 Laingen, Yngve (NOR) M40 FBI 1:26:03 1:27:40 938 191 Byrkjeflot, Gaute (NOR) M35 – 1:26:14 1:27:12 955 195 Kjuus, Øyvind (NOR) M35 Sankthanshaugen Løpeklubb 1:26:20 1:27:29 956 34 Langeland, Johnny (NOR) M50 – 1:26:21 1:28:43 983 138 Makohon, Vadym (NOR) M40 Spyros 1:26:37 1:26:59 989 276 Ommedal, Audun (NOR) M30 Stayer Løpeklubb 1:26:39 1:28:14 994 280 Hauge, Martin (NOR) M30 Vanary Runners 1:26:42 1:26:57 1003 204 Skippervik Sætre, Erlend (NOR) M35 Sirma IL 1:26:52 1:27:43 1013 284 Jensen, Andreas Saxi (NOR) M30 Hirmasti IL 1:27:02 1:27:43 1024 212 Langerud, Thomas (NOR) M35 Bjorgvin lopeklubb 1:27:10 1:30:06 1037 36 Grøndahl, Ola (NOR) M50 – 1:27:18 1:28:44 1080 301 From, Kristian (NOR) M30 – 1:27:38 1:31:17 1102 308 Stafseng, Vebjørn (NOR) M30 NMBU-BIL 1:27:45 1:28:58 1118 86 Skraamestoe, André (NOR) M45 BFG Bergen Loepeklubb 1:27:51 1:29:05 1153 89 Vatnamot-Johansen, Terje (NOR) M45 GTI 1:28:13 1:28:26 1155 324 Dahl, Herman (NOR) M30 – 1:28:14 1:30:00 1183 330 Wågene, Fredrik Andresen (NOR) M30 HLK 1:28:29 1:29:50 1185 332 Tangedal, Evgeny Alexander (NOR) M30 DNB Klubben 1:28:30 1:29:44 1198 95 Andresen, Martin Henrik (NOR) M45 Sankthanshaugen løpeklubb 1:28:34 1:29:42 1228 164 Mathisen, Eirik Ronold (NOR) M40 Ogreid Runners 1:28:47 1:31:55 1255 350 Vattøy, Alexander (NOR) M30 – 1:29:01 1:30:15 1257 255 Therkelsen Kongstvedt, Daniel (NOR) M35 HLK 1:29:02 1:29:50 1283 173 Teslo, Jørgen (NOR) M40 Sankthanshaugen Lopeklubb 1:29:13 1:30:21 1287 306 Bentsen, Thomas (NOR) MH – 1:29:14 1:30:48 1353 111 Nisja, Ola (NOR) M45 Pondusjoggen Bygdo IL 1:29:38 1:30:41 1390 280 Iversen, Runar (NOR) M35 Hirmasti IL 1:29:54 1:30:40 1411 284 Ellingsen, Karsten (NOR) M35 – 1:30:05 1:32:56 1448 194 Vogel, Bernt (NOR) M40 Bamford1869 1:30:26 1:32:44 1453 397 Müller, Brede (NOR) M30 – 1:30:28 1:31:56 1455 197 Birkeland, Tommy (NOR) M40 DNB Klubben 1:30:28 1:31:33 1469 10 Mathisen, Vidar (NOR) M60 RUNAAR 1:30:31 1:32:56 1502 308 Løvik, Magnus (NOR) M35 Torjulvagen IL 1:30:44 1:34:06 1523 68 Vik, Sturla (NOR) M50 Tromsoe loepeklubb 1:30:54 1:33:14 1582 73 Halgunset, Ola (NOR) M50 Boersa IL 1:31:16 1:34:43 1622 434 Davanger, Adrian Lockertsen (NOR) M30 Fotballpuben 1:31:33 1:35:40 1638 12 Davanger, Paal Arne (NOR) M60 Team Fotballpuben 1:31:41 1:35:57 1689 38 Borka, André (NOR) M55 Sankthanshaugen løpeklubb 1:32:12 1:33:38 1714 335 Tune, Henrik (NOR) M35 – 1:32:21 1:34:30 1765 41 Nakken, Robert (NOR) M55 Romsdal Randonee Klubb 1:32:45 1:34:24 1771 239 Wathne, Thomas (NOR) M40 – 1:32:47 1:36:31 1772 89 Aase, Arne (NOR) M50 – 1:32:47 1:36:32 1784 91 Seim, Tommy W (NOR) M50 La Familia 1:32:55 1:35:46 1790 475 Haugsdal, Vebjørn (NOR) M30 Kondisgruppa Masfjorden 1:32:57 1:35:40 1807 421 Rusten, Ola (NOR) MH – 1:33:03 1:33:45 1894 169 Bakke, Marius (NOR) M45 Sankthanshaugen løpeklubb 1:33:35 1:38:13 1903 370 Lian, Kristoffer (NOR) M35 – 1:33:40 1:35:26 1928 375 Fjeldseth, Arne (NOR) M35 Namdal lk 1:33:51 1:35:19 1958 267 Reitaas, Anders (NOR) M40 – 1:34:01 2:07:23 1988 111 Solbjørg, Ole K (NOR) M50 TOSK NTNU Bil 1:34:10 1:37:14 2006 182 Larsen, André (NOR) M45 LoperneAvGuttasRundeBord 1:34:18 1:37:58 2015 113 Ertzaas, Pål (NOR) M50 KDD 1:34:21 1:36:43 2064 476 Stokker, Ole Anders (NOR) MH SK Vidar Lang 1:34:32 1:37:37 2076 409 Heggenes, Eirik (NOR) M35 SK Labbetuss 1:34:36 1:41:42 2121 416 Tran, Petter (NOR) M35 – 1:34:48 1:40:19 2147 528 Rønning, Håkon Sverre (NOR) M30 Ogreid Runners 1:34:56 1:37:25 2172 197 Røstum, Kjell (NOR) M45 TOSK 1:35:02 1:41:48 2190 537 Kielland, So (NOR) M30 – 1:35:10 1:37:44 2196 132 Solheim, Helge Grenager (NOR) M50 Oppsal Orientering 1:35:12 1:37:13 2204 506 Mikkelsen, Nicklas Bjerknes (NOR) MH DTU 1:35:13 1:38:21 2229 513 Jacobsen, Magnus (NOR) MH Filtvet Fremad 1:35:21 1:38:47 2232 550 Henmo, Jonas (NOR) M30 – 1:35:22 1:41:50 2235 202 Karlsen, Anders (NOR) M45 – 1:35:22 1:37:11 2289 563 Nilssen, Markus (NOR) M30 – 1:35:41 1:52:31 2307 447 Asheim, Tom Inge (NOR) M35 GTI Friidrettsklubb 1:35:49 1:39:57 2344 214 Gundersen, Eirik Christopher (NOR) M45 – 1:36:04 1:44:00 2360 575 Haugsdal, Sigve (NOR) M30 – 1:36:09 1:39:48 2459 335 Lambach, Alexander (NOR) M40 – 1:36:44 1:40:41 2547 27 Sikko, Svein Arne (NOR) M60 NTNU-BIL 1:37:15 1:57:08 2573 350 Eidsmo, Magnus Gjardar (NOR) M40 Adidas 1:37:24 1:43:01 2605 621 Søraas, Sindre (NOR) M30 Sjetne il 1:37:35 1:41:00 2617 593 Van De Weijer, Erling (NOR) MH Bekk 1:37:37 1:54:47 2745 645 Svalestuen, Kjetil (NOR) M30 Bekk 1:38:16 1:43:10 2746 35 Thorstad, Sveinung (NOR) M60 – 1:38:16 1:40:44 2771 388 Braut, Aslak Lima (NOR) M40 Monstermandag 1:38:23 1:42:48 2801 1 Villanger, Eilif (NOR) M70 Ask Friidrett 1:38:31 1:41:52 2819 190 Moslet, Håkon (NOR) M50 Sankthanshaugen run club 1:38:35 1:43:13 2879 269 Bjørshol, Frode (NOR) M45 – 1:38:52 1:45:47 2889 555 Retterstøl, Åsmund Bryne (NOR) M35 – 1:38:54 1:47:32 2904 88 laegran, snorre (NOR) M55 Sporsklubben Vidar 1:38:57 1:41:57 2902 648 Sillerud, Kevin (NOR) MH Bekk 1:38:57 1:46:30 2915 557 Hansen, Fredrik Evensen (NOR) M35 Harearbeid LK 1:39:00 1:46:08 2962 208 Foerland, Ronny (NOR) M50 IL FRI 1:39:13 1:42:28 2981 209 Engkvist, Yngve (NOR) M50 Alta IF Friidrett 1:39:16 1:43:26 3030 429 Folland, Richard (NOR) M40 – 1:39:31 1:41:39 3037 431 Rodberg, Even Michael (NOR) M40 – 1:39:32 1:41:15 3073 588 Dahl, Thomas (NOR) M35 – 1:39:39 2:01:21 3114 598 Tofthagen, Cato (NOR) M35 – 1:39:51 1:44:02 3124 216 Thorsdalen, Björn (NOR) M50 – 1:39:54 1:44:34 3138 447 Thoresen Aaland, Per Sindre (NOR) M40 Schleichtrainingkameraden 1:39:57 1:49:33 3154 728 Fazli, Nawid (NOR) M30 – 1:40:01 1:45:59 3200 221 Grønli, Anders Eilertsen (NOR) M50 Specsavers Foerde 1:40:14 1:46:05 3223 110 Monsen, Rune Kristian (NOR) M55 Leeds United 1:40:18 1:45:59 3309 724 Søyland, Vetle (NOR) MH Rindal IL 1:40:43 1:43:18 3326 762 Steiro, Åsmund (NOR) M30 Kristiansand Lopeklubb 1:40:47 1:45:03 3358 637 Løvik, Jonas (NOR) M35 – 1:40:57 1:50:45 3386 485 Johansen, Adrian Dahl (NOR) M40 Bodo Bauta 1:41:04 1:45:50 3462 9 Olsen, Paul Gerhard (NOR) M65 – 1:41:24 1:43:41 3476 498 Janssen, Eirik (NOR) M40 – 1:41:28 1:47:26 3505 790 Aarseth, Bjørn (NOR) M30 – 1:41:37 1:46:19 3584 805 Bigseth, Robert (NOR) M30 – 1:41:55 1:58:44 3630 346 Eliassen, Morten Rasch (NOR) M45 Trondheim Marathon 1:42:05 1:58:19 3641 264 Grøndal, Hermann Myren (NOR) M50 Lærdal IL 1:42:08 1:45:54 3670 823 Eriksen, Jakob (NOR) M30 – 1:42:16 1:48:02 3677 533 Eriksson, Carl (NOR) M40 – 1:42:18 1:46:33 3688 138 Eriksen, Ivar (NOR) M55 – 1:42:20 1:48:06 3704 829 Liden, Mathias (NOR) M30 – 1:42:23 1:59:13 3733 537 Frøyland, Rolf (NOR) M40 – 1:42:29 2:05:07 3789 544 Bakk, Morten (NOR) M40 Vollan Oppdal friidrett 1:42:41 1:47:08 3803 720 Andresen, Tommy (NOR) M35 – 1:42:45 1:47:37 3840 817 Fredriksen, Martin (NOR) MH Narvik 1:42:54 1:52:58 3847 359 Svendsen, Lars Fredrik (NOR) M45 – 1:42:55 2:04:36 3844 281 Grotle, Thomas (NOR) M50 Grotle Allstars 1:42:55 1:48:54 3881 868 Sortland, Lars (NOR) M30 Markveien Warriors 1:43:03 1:52:53 3924 568 Myre, Atle (NOR) M40 Öl og kondis 1:43:12 1:45:46 3964 160 Olafsen, Roger (NOR) M55 Postdammen Running Club 1:43:21 1:52:00 3997 63 Iversen, Rune (NOR) M60 Askim IF Friidrett 1:43:28 1:46:35 4005 374 orbak, sven (NOR) M45 – 1:43:29 1:59:33 4055 901 Fredriksen, Gunnar Stavem (NOR) M30 – 1:43:37 1:48:13 4223 612 Gilberg, Mats (NOR) M40 TOSK 1:44:12 1:51:39 4272 173 Enholm, Petter (NOR) M55 Hjort BIL 1:44:20 1:49:20 4289 178 Nicolaysen, John (NOR) M55 GTI Friidrettsklubb 1:44:23 2:00:49 4402 814 Hammerstad, Joon Gustav (NOR) M35 DNB 1:44:42 1:53:29 4415 939 Træland, Anders (NOR) MH – 1:44:43 2:01:53 4483 430 Lunden, Glenn (NOR) M45 KBR Bil 1:44:56 1:51:00 4491 431 Linaae, Klaus (NOR) M45 – 1:44:57 1:50:14 4494 77 Line, Carsten (NOR) M60 – 1:44:57 1:48:19 4503 987 Hoffmann, Erik (NOR) M30 – 1:45:00 1:54:29 4545 648 Aksnes, Vegard (NOR) M40 – 1:45:06 1:47:35 4549 844 Handelsby, Jørgen (NOR) M35 – 1:45:07 1:53:48 4635 861 Amundsen, Alexander (NOR) M35 – 1:45:27 2:03:37 4727 876 Overholth, Ørjan (NOR) M35 – 1:45:48 1:47:53 4764 884 Ebbestad, Stian (NOR) M35 – 1:45:56 1:49:31 4805 891 Møller, Thor (NOR) M35 – 1:46:04 1:54:56 4822 693 Klausen, Paul (NOR) M40 Lofoten Triathlonklubb 1:46:08 1:52:53 4868 701 Dybwik, Stig Rune (NOR) M40 Lofoten Ultrarunners 1:46:16 1:53:00 4890 374 Reigstad, Ronny (NOR) M50 IL Fri 1:46:20 1:55:12 4900 18 Gundersen, Agnar (NOR) M65 – 1:46:22 1:55:33 4932 383 Jacobsen, Per-Robert (NOR) M50 – 1:46:28 2:02:59 4985 712 Nøstbakken, Ronny (NOR) M40 – 1:46:37 1:50:50 5005 392 Kjensli, Trygve (NOR) M50 Sankthanshaugen lopeklubb 1:46:43 1:47:51 5026 1052 Skofteby, Simen (NOR) MH – 1:46:48 1:54:02 5088 229 Iversen, Terje (NOR) M55 IL Fri 1:47:01 1:55:53 5129 941 Brochs, Tony (NOR) M35 – 1:47:08 2:17:36 5137 1066 Sjøhaug, Joakim (NOR) MH Bekk 1:47:10 2:04:20 5287 1128 Balterød, Simen (NOR) M30 RC Gutteklubben Grei 1:47:42 2:17:58 5397 1119 Fredriksen, Martin Stavem (NOR) MH Worst Pace Scenario 1:48:07 2:05:08 5430 1121 Ansnes Kveli, Anders (NOR) MH – 1:48:12 1:55:26 5516 789 Svardal, Øyvind (NOR) M40 – 1:48:26 1:54:41 5531 1178 Gressetvold, Øyvind (NOR) M30 – 1:48:30 2:07:10 5577 114 Breistein, Atle (NOR) M60 AB Klubben 1:48:39 1:57:28 5610 26 Sunde, Bjørn Kristian (NOR) M65 – 1:48:47 2:13:30 5618 798 Thomassen, Håvar (NOR) M40 – 1:48:49 1:58:02 5731 560 Nyheim, Øystein (NOR) M45 – 1:49:12 2:11:04 5780 1050 Steen-Haugen, Glenn (NOR) M35 LoperneAvGuttasRundeBord 1:49:22 1:53:02 5824 468 Kversøy, Jon Helge (NOR) M50 IL Fri 1:49:29 1:58:42 5854 1189 steinstad, snorre (NOR) MH BDidrettslag 1:49:35 2:07:19 5913 1248 Biti, Helge Tveit (NOR) M30 Sirma IL 1:49:44 1:50:26 5916 298 Marthinsen, Pål (NOR) M55 – 1:49:45 2:08:27 5948 1207 Vindenes, Per Harald (NOR) MH – 1:49:51 2:08:41 6101 603 Skogstad, Trond (NOR) M45 Gasometerleute 1:50:16 2:00:34 6125 1288 Nilsen, Bendik (NOR) M30 – 1:50:21 1:59:55 6222 893 Kristiansen, André (NOR) M40 Superbow 1:50:42 2:00:36 6285 524 With, Rune (NOR) M50 – 1:50:57 2:08:13 6373 626 Lyso-Johansen, David (NOR) M45 – 1:51:14 2:13:30 6383 1276 Sandland, Tov (NOR) MH Slim Dicks 1:51:16 2:11:37 6413 629 Bondy, Henrik (NOR) M45 Gutta boys 1:51:22 2:10:29 6682 572 Midttun, Knut-Erik (NOR) M50 IL FRI 1:52:14 2:01:26 6784 666 Kvam, Eystein Sandstø (NOR) M45 – 1:52:34 2:00:32 6805 964 Hauge, Tobias (NOR) M40 – 1:52:37 2:11:56 6910 367 Olsen, Einar (NOR) M55 Sotra SK 1:52:58 1:53:54 6932 46 Davidsen, Jostein (NOR) M65 – 1:53:03 2:11:56 6931 1369 Jacobsen, Niclas (NOR) MH – 1:53:03 2:09:33 6972 166 Olsen, Johnny (NOR) M60 Sandnes Idrettslag 1:53:10 2:32:10 7028 168 Høe, Øivind (NOR) M60 Rygge il 1:53:20 2:03:07 7056 169 Nøstan, Steinar (NOR) M60 – 1:53:25 2:29:22 7153 712 Pilgaard, Marius (NOR) M45 – 1:53:40 2:12:47 7483 1532 Lilleby, Anton (NOR) M30 – 1:54:46 2:40:51 7504 1541 Kelland, Charles (NOR) M30 – 1:54:49 2:27:24 7532 1462 Bakke, Sondre (NOR) MH Bekk 1:54:53 2:46:28 7612 1053 Øgreid, Halvor (NOR) M40 Ogreid Runners 1:55:10 2:17:26 7734 1067 Birkeland, Dani (NOR) M40 Bodo Bauta 1:55:29 2:25:45 7844 786 Olsen-Ryum, Frode (NOR) M45 Bamford1869 1:55:48 2:14:39 7929 1603 Gjernes, Audun (NOR) M30 – 1:56:00 2:14:51 8010 1542 Lilleby, Oscar (NOR) MH Jon Borno 1:56:16 2:42:22 8036 1624 Lilleaas, Borgard (NOR) M30 – 1:56:20 2:17:16 8061 719 Evanger, Knut (NOR) M50 Hirmasti IL 1:56:25 2:19:21 8098 475 Landfald, Ørnulf (NOR) M55 LANDFALD 1:56:33 2:26:51 8146 68 Follesdal, Andreas (NOR) M65 – 1:56:40 2:17:13 8319 1145 Bergskaug, Magnus (NOR) M40 Skanska Aktiv 1:57:11 3:02:57 8463 1625 Berge, Sebastian (NOR) MH Yeet IL 1:57:32 2:19:23 8587 859 Kristensen, Stig (NOR) M45 Ogreid Runners 1:57:54 2:18:44 8636 76 Stokke, Jan Kåre (NOR) M65 – 1:58:03 2:20:46 8708 1194 Strand Johansen, Åsmund (NOR) M40 – 1:58:14 2:21:02 8791 875 Handelsby, Erik (NOR) M45 Deloitte BIL 1:58:26 2:30:32 9006 549 Nordhaug, Tron (NOR) M55 Askim IF 1:58:59 2:32:38 9093 1805 Fjeldvær, Simon (NOR) M30 – 1:59:13 2:30:28 9255 96 Stillum, Erik (NOR) M65 Drammen 1:59:36 2:24:26 9279 1605 Tvedt, Jonas (NOR) M35 – 1:59:39 2:29:52 9402 1261 Matheson, Kristoffer (NOR) M40 – 1:59:56 2:19:03 9808 1309 Grepperud, Anders (NOR) M40 – 2:01:10 2:22:20 9904 1691 Hildeskor, Tommy (NOR) M35 Pferdebremse IL 2:01:28 2:23:41 10231 1932 Landfald, Elias (NOR) MH LANDFALD 2:02:32 2:26:53 10281 1738 Svahn, Olle (NOR) M35 – 2:02:40 2:36:04 10289 1025 Haugen, Trond Hugo (NOR) M45 SKOGSTROLLET 2:02:42 2:27:53 10299 30 Undeberget, Olav Solheim (NOR) MJU18 – 2:02:44 2:42:51 10312 2009 Raastad, Fredrik (NOR) M30 Idrettsforeningen Storm 2:02:47 2:36:54 10354 1946 Gyberg, Adrian (NOR) MH – 2:02:55 2:40:51 10365 1033 Naavik, Per Erik (NOR) M45 – 2:02:58 2:19:14 10518 2035 Blikstad, Martin (NOR) M30 RC Gutteklubben Grei 2:03:31 2:26:25 10579 991 Brandt, Johan (NOR) M50 – 2:03:41 2:21:31 10795 1081 Jemtland, Preben (NOR) M45 – 2:04:26 2:36:24 10905 741 Henningsen, Håkon (NOR) M55 – 2:04:52 2:28:58 11176 2131 Engenes, marius (NOR) M30 – 2:05:49 2:22:39 11187 1125 Eliassen, Morten (NOR) M45 – 2:05:51 2:22:00 11484 1083 Risberg, Terje (NOR) M50 Kongsvinger 2:06:55 2:53:11 11615 2204 Vågen, Anders (NOR) M30 – 2:07:22 3:13:32 11687 152 Melvaer, Trond (NOR) M65 – 2:07:38 2:28:01 11928 1138 Ødegård, Morten Hartmann (NOR) M50 Veidekke BIL 2:08:29 2:30:17 11950 1562 Hansen, Jonas André (NOR) M40 – 2:08:35 2:55:37 12286 1608 Jørgensen, Johan (NOR) M40 SLK 2:09:44 2:10:28 12317 1259 Kvernberg, Kristian (NOR) M45 – 2:09:52 2:12:47 12416 1628 Jægtnes, Magne (NOR) M40 – 2:10:14 2:50:52 12490 469 Øverby, Bjørn (NOR) M60 – 2:10:31 2:48:18 12634 172 Revheim, Kjetil (NOR) M65 – 2:11:07 2:56:21 12641 173 Busvold, Børge (NOR) M65 – 2:11:09 2:56:32 12851 940 Alstad, Harald (NOR) M55 TOSK 2:11:54 2:46:45 12936 1331 Iversen, Eirik (NOR) M45 Ogreid Runners 2:12:12 2:44:12 13070 1344 Jensen, Thomas (NOR) M45 – 2:12:44 2:29:17 13251 512 Eriksen, Frank (NOR) M60 Askim IF Friidrett 2:13:28 2:32:29 13444 1301 Torgersen, Stian Berg (NOR) M50 Team Norway 2:14:20 3:01:30 13831 1347 Vølstad, Anita (NOR) M50 Nadderud Running Club 2:15:54 3:09:24 13900 1064 Larsen, Per Inge (NOR) M55 Gneist 2:16:16 3:03:07 13998 1072 Stefansson, Steinar (NOR) M55 – 2:16:41 3:07:47 14031 1828 Slåttøy, Kim-André (NOR) M40 – 2:16:52 2:50:12 14108 2551 Arctander, Finn (NOR) M30 ARCTANDER 2:17:14 2:52:23 14130 228 Steinbakken, Hans Gunnar (NOR) M65 IL BUL 2:17:19 3:03:24 14133 1450 Brendhaug, Tom Rune (NOR) M45 TOSK 2:17:20 2:19:40 14170 1089 Kristoffersen, Steinar Westlie (NOR) M55 – 2:17:31 2:54:19 14187 1393 Linaae, Lasse (NOR) M50 – 2:17:36 3:27:20 14355 2551 Holen, Edvard Johan Skaarberg (NOR) MH – 2:18:30 3:30:08 14390 1859 Eggum, Odd Ragnar (NOR) M40 Pferdebremse IL 2:18:41 2:27:38 14524 2342 Holum, Christian (NOR) M35 DHZ Maratondietten 2:19:26 2:53:44 14596 1147 Sneltvedt, Harald (NOR) M55 Middagsklubben IF 2:19:50 3:27:12 14777 1173 Frihagen, Halvor (NOR) M55 – 2:20:40 3:32:10 14779 2371 Myhre, Bjørn Ørjan Bjerkeseth (NOR) M35 LoperneAvGuttasRundeBord 2:20:42 2:42:09 14786 1174 Huus, Hans Robert (NOR) M55 Bamford1869 2:20:43 2:52:24 14853 1925 Grandum, Vegard (NOR) M40 DHZ Marathondietten 2:21:04 2:51:21 14883 1538 Wilhelmsen, Magnus Stensvik (NOR) M45 – 2:21:15 3:32:24 14984 1470 Nyberget, Torbjørn (NOR) M50 Askim IF Friidrett 2:21:57 2:40:13 15113 1951 Brevik, Fredrik (NOR) M40 – 2:22:43 3:33:51 15168 1494 Folkvord, Ingebret (NOR) M50 – 2:23:01 3:01:57 15203 1226 Amundsen, Erik Normann (NOR) M55 – 2:23:11 3:32:35 15317 1239 Torsheim, Torbjørn (NOR) M55 – 2:23:56 3:14:29 15370 1592 Pedersen, Lennart (NOR) M45 – 2:24:16 3:15:37 15992 715 Tipple, Tim (NOR) M60 Tempo Triathlon Club 2:28:29 3:37:57 16105 1337 firing, kristian (NOR) M55 – 2:29:21 3:44:19 16113 315 Hoffmann, Terje (NOR) M65 – 2:29:24 2:53:04 16132 316 Ellefsen, Eylert (NOR) M65 – 2:29:30 3:16:15 16261 1618 Enevold, Henrik (NOR) M50 – 2:30:58 3:44:09 16507 1646 Sortvik, Rune (NOR) M50 Bamford1869 2:33:32 2:52:24 16694 1675 Lillehagen, Hans Christian (NOR) M50 – 2:35:36 3:00:58 16712 2128 Drabløs, Magnus Skaara (NOR) M40 – 2:35:50 3:16:51 17116 1751 Aakre, Audun (NOR) M45 ENCOURAGE 2:41:49 3:31:21 17374 1499 Nyvoll, Øyvind (NOR) M55 – 2:46:43 3:41:11 17425 1759 Lura, Christian Skaar (NOR) M50 – 2:47:51 3:59:11 17552 893 thomassen, johnny (NOR) M60 – 2:51:14 3:57:19 17721 1544 nygårdseter, gjermund (NOR) M55 – 2:57:06 4:08:51 17936 1822 Lundli, Simon (NOR) M45 Bodo Bauta Lopeklubb 3:10:44 3:21:51 18018 951 Lund, Ole Marius (NOR) M60 – 4:01:49 4:39:38 Plass Pl. kl. Kvinner Kl. Klubb Netto Brutto 31 16 Austevik Bo, Maren (NOR) WH Gular IL 1:19:11 1:19:11 49 7 Holager, Stine (NOR) W35 – 1:22:10 1:25:35 74 33 Hopland, Christina (NOR) WH – 1:24:58 1:25:35 77 24 Nyhus, Ine Birgitte (NOR) W30 Varegg Fleridrett 1:25:20 1:25:57 84 37 Amundsgård, Sofie Karlsen (NOR) WH Sportsklubben Vidar 1:25:30 1:26:25 86 38 Askeland, Sølvi Renate Nedreberg (NOR) WH Varegg 1:25:36 1:26:36 106 46 Jensen, Torunn (NOR) WH Varegg 1:27:03 1:28:26 110 48 Silgjerd, Hannah (NOR) WH – 1:27:16 1:28:16 143 20 Stokkeland, Oddbjørg (NOR) W35 OUS-BIL 1:29:19 1:32:38 183 54 Gleditsch, Marte (NOR) W30 twr lundmarks 1:31:24 1:31:46 184 55 Hovd, Kathrine (NOR) W30 Namdal LK 1:31:24 1:32:53 196 61 Nerem, Maria Birthe (NOR) W30 Emblem IL 1:32:01 1:33:52 197 11 Røberg, Linda (NOR) W45 Tromso Lopeklubb 1:32:03 1:34:23 200 12 Ackenhausen, Hilde (NOR) W45 Team Coop 1:32:14 1:36:38 209 5 Standal, Marianne (NOR) W50 Molde Olymp 1:32:43 1:34:21 224 87 Sperrevik, Silje (NOR) WH – 1:33:12 1:36:04 226 16 Byrkjeflot, Ingri Meum (NOR) W40 TOSK 1:33:17 1:35:35 237 18 Birkhaug, Ida Camilla Monn (NOR) W40 – 1:33:33 1:35:32 243 36 Varsi, Hege (NOR) W35 SK Vidar Lang 1:33:43 1:35:46 248 81 Bjørklund, Tonje (NOR) W30 Tromso Lopeklubb 1:34:00 1:36:20 247 80 Bui, June Kieu-Van Thi (NOR) W30 Sportsklubben Vidar 1:34:00 1:35:08 308 1 Langerud, kari (NOR) W65 Hytteplan Sport 1:35:51 1:38:35 319 111 Bakke, Mathilde (NOR) WH – 1:36:01 1:39:05 331 104 Mathisen, Julie (NOR) W30 Viborg AM 1:36:13 1:36:13 339 117 Gynnild, Maja (NOR) WH – 1:36:24 1:42:33 340 58 Nøstbakken, Anette (NOR) W35 – 1:36:28 1:39:40 354 125 Sjøvold, Pauline (NOR) WH SK Vidar 1:36:49 1:38:41 356 60 Moen, Torunn Nordstad (NOR) W35 – 1:36:51 1:42:51 389 11 Nygjerde, Marit (NOR) W50 – 1:37:37 1:42:11 401 140 Vestrheim, Victoria (NOR) WH – 1:37:51 1:43:35 490 82 Høydal, Pernille (NOR) W35 – 1:39:49 1:44:00 512 180 Furevik, Elise (NOR) WH Stord Allianseidrettslag 1:40:17 1:44:44 515 148 Haugen, Tina Øen (NOR) W30 – 1:40:22 1:46:37 522 185 Bore, Ragnhild (NOR) WH – 1:40:25 1:44:26 534 154 Jahr, Lina Fryd (NOR) W30 – 1:40:43 1:56:54 580 43 Rognmo, Marit (NOR) W40 Monstermandag 1:41:35 1:45:57 591 98 Langerud, Linn (NOR) W35 – 1:41:42 1:48:04 592 99 Trøite, Jenny Kanestrøm (NOR) W35 – 1:41:42 2:03:57 647 110 Warberg, Ingri Elise Lunde (NOR) W35 – 1:42:42 1:47:08 702 117 Skjeseth, Nina Erga (NOR) W35 – 1:43:26 2:01:00 713 254 Nielsen, Iris Johanna Kiiehn (NOR) WH – 1:43:37 1:59:52 731 49 Asmyhr, Maria (NOR) W45 – 1:43:48 1:50:15 743 30 Ditmansen, Helga Therese (NOR) W50 Bamford 1869 1:43:58 1:52:31 773 272 Rusten, Marte (NOR) WH – 1:44:16 1:48:12 779 52 Nicolaysen, Britt-Hege (NOR) W45 GTI Friidrettsklubb 1:44:19 2:00:45 805 32 Vold, Brit Johanne (NOR) W50 Traen Namsos 1:44:37 2:08:18 1016 159 Bjørnerud, Linn Christin (NOR) W35 – 1:47:03 1:54:59 1059 88 Sørheim, Erle Marie (NOR) W40 Dritte Halbzeit 1:47:35 1:54:30 1062 89 Mæland, Mona Haukås (NOR) W40 Veten Ladies 1:47:36 1:54:28 1093 79 Walsøe, Hanna (NOR) W45 Lofoten lopeklubb 1:47:47 1:54:31 1122 97 Præsterud, Silje (NOR) W40 – 1:48:00 1:58:23 1138 404 Opedal, Ingrid (NOR) WH Ogreid Runners 1:48:10 2:07:01 1184 23 Myhr, Anne (NOR) W55 Sporsklubben Vidar 1:48:39 1:56:59 1194 89 Frønsdal, Marianne (NOR) W45 – 1:48:44 1:59:06 1204 108 Vesterbekkmo, Silje (NOR) W40 – 1:48:49 2:06:23 1262 190 Marcussen, Christine (NOR) W35 – 1:49:21 2:05:57 1270 64 Lægreid, Ingeborg Utkilen (NOR) W50 Sankthanshaugen lk 1:49:23 2:06:16 1353 485 Christophersen, Elise (NOR) WH BaneNOR BIL 1:50:03 2:26:31 1369 495 Iversen, Hege Charlotte (NOR) WH Otta IL 1:50:13 2:08:41 1388 499 Fjær, Julianne (NOR) WH OSJ 1:50:21 2:06:44 1396 501 kjaernsli, kine cecilie (NOR) WH – 1:50:27 2:09:56 1434 113 Lysø-Johansen, Cecilia (NOR) W45 – 1:50:46 2:12:05 1459 519 Evjenth, Marte (NOR) WH – 1:50:58 2:30:33 1479 138 Johannessen, Anne Urang (NOR) W40 – 1:51:08 2:08:38 1489 360 Tønnessen, Marie Krogstad (NOR) W30 Aftenbladet BIL 1:51:13 2:29:17 1508 537 Lauritsen, Runa (NOR) WH RSM Norge AS 1:51:24 2:27:36 1548 376 Walle, Helene (NOR) W30 RSM Norge BIL 1:51:40 2:16:03 1602 389 Riise, May Kristin (NOR) W30 – 1:52:01 2:08:09 1730 601 Helland, Kristine Bakken (NOR) WH PG IL 1:53:04 2:16:21 1802 626 Foss, Karina (NOR) WH – 1:53:32 2:13:53 1813 40 Solberg-Leinebø, Monica (NOR) W55 – 1:53:36 2:29:24 1838 437 Odden, Guri (NOR) W30 – 1:53:44 2:15:13 1849 157 Gabrielsen, Torill (NOR) W45 Veten ladies 1:53:50 2:10:58 1877 185 Hoel, Hanna Udnæs (NOR) W40 – 1:54:02 2:15:08 1959 286 Heir Hovland, Ida (NOR) W35 – 1:54:34 2:26:29 2037 702 Gangsoe, Silje (NOR) WH – 1:55:00 2:34:19 2132 207 Birkeland, Kristin (NOR) W40 Landaas Legesenter 1:55:29 2:25:45 2169 746 Solbjørg, Alette (NOR) WH – 1:55:41 2:32:15 2181 310 Nilssen, Cathrine (NOR) W35 – 1:55:45 2:16:51 2383 234 Grøndahl, Ida Solheim (NOR) W40 Fastland fastrunners 1:56:55 2:18:49 2416 140 Nygaard, Irene (NOR) W50 – 1:57:04 2:27:09 2451 217 Bjotveit, Synne (NOR) W45 RSM 1:57:10 2:18:50 2594 256 Mølland, Eirin (NOR) W40 UiA Bil 1:57:50 2:38:31 2801 244 Grotle, Ida (NOR) W45 – 1:58:43 2:21:53 2821 947 Teige, Thea (NOR) WH – 1:58:48 2:38:03 2855 654 Busvold, Marie Alessandra (NOR) W30 – 1:58:58 2:44:21 2856 174 Slaastad, Tove (NOR) W50 – 1:58:58 2:35:19 2992 686 Jordahl, Maja (NOR) W30 – 1:59:34 2:38:49 3010 1007 Ulheim, Åsne (NOR) WH – 1:59:39 2:30:07 3027 693 Kolstad, Kjersti (NOR) W30 Team Runalicious 1:59:43 2:32:12 3031 83 Enger, Marianne (NOR) W55 OPIL 1:59:44 2:23:44 3135 189 Rugland, Ingvild (NOR) W50 – 2:00:13 2:32:50 3143 444 Hauge, Katharina Jytte (NOR) W35 – 2:00:15 2:24:01 3144 1054 Sævik, Malene Smoge (NOR) WH – 2:00:16 2:24:01 3263 198 Scheepker, Anja (NOR) W50 Lauftreff TuS Eversten 2:00:53 2:25:07 3278 462 Møller, Lisbeth (NOR) W35 – 2:00:58 2:32:39 3380 1116 Noren, Lotte (NOR) WH – 2:01:29 2:48:39 3437 1130 Åsberg, Erika (NOR) WH Bekk 2:01:46 2:52:06 3440 487 Krane, Rita (NOR) W35 – 2:01:47 2:32:20 3498 498 Laingen, Maria (NOR) W35 Molde 2:02:04 2:47:09 3571 1175 Lekve, sandra (NOR) WH – 2:02:24 2:49:25 3580 808 Børeng, Oda (NOR) W30 – 2:02:25 2:52:59 3629 112 Hasti, Laila (NOR) W55 Equinor BIL 2:02:42 2:24:29 3678 518 Wethal, Therese (NOR) W35 – 2:02:55 2:52:56 3699 834 Horn, Eirin (NOR) W30 – 2:03:01 2:35:57 3723 117 Bernhardsen, Anne Cathrine (NOR) W55 – 2:03:06 2:26:33 3791 244 Sørland, Astrid (NOR) W50 – 2:03:26 2:41:21 3815 852 Sudmann, Sandra (NOR) W30 – 2:03:29 2:27:56 3880 398 Lybekk, Nina (NOR) W40 Eika BIL 2:03:46 2:35:44 4242 594 Reitaas, Marianne (NOR) W35 – 2:05:26 2:56:20 4241 275 Børve, Anita (NOR) W50 Bamford1869 2:05:26 2:37:06 4272 1392 Borge, Elin (NOR) WH – 2:05:35 2:43:07 4318 389 Damskog, Renate (NOR) W45 Bamford1869 2:05:50 2:42:22 4367 286 Tram, Hanne (NOR) W50 – 2:06:03 2:27:51 4459 408 Sverdrup, Inga (NOR) W45 Skjalg IL 2:06:28 2:44:31 4544 425 Skutbergsveen, Lena (NOR) W45 – 2:06:50 2:45:48 4576 638 Anderson, Eva (NOR) W35 – 2:07:01 2:46:55 4622 1022 Revheim, Frida (NOR) W30 Blaadammen IL 2:07:12 2:52:26 4736 173 Osland, Bergljot (NOR) W55 – 2:07:37 2:28:01 4738 490 Remøy, Tone Fiona (NOR) W40 – 2:07:38 2:40:33 4739 1506 Hofstad, Ragnhild (NOR) WH Legs miserables 2:07:38 3:20:58 4913 676 Sannrud, Karianne Lønn (NOR) W35 – 2:08:21 2:48:15 5032 465 Sørgjerd, Ellen (NOR) W45 – 2:08:44 2:39:18 5194 29 Kråkås Niesar, Victoria (NOR) WJU20 Sulefisk Salmon Runners 2:09:29 2:45:55 5227 481 Vatnamot-johansen, Gunn (NOR) W45 GTI 2:09:37 2:27:41 5373 1684 Ottesen, Eivor (NOR) WH – 2:10:21 2:49:36 5467 382 Knutsen, Tove (NOR) W50 – 2:10:46 2:46:31 5705 626 Nilsen, Cecilie Seland (NOR) W40 Storebrand Sport 2:11:43 2:49:16 5777 542 Boon-Grønseth, Birgitte (NOR) W45 RunForFun 2:11:59 2:42:28 5841 1839 Eriksen, Agathe Bjelland (NOR) WH – 2:12:12 2:52:58 5862 552 Kjær, Vibeke (NOR) W45 – 2:12:18 3:05:12 6155 444 Funderud, Kristin (NOR) W50 – 2:13:26 3:06:56 6173 1930 Pllana, Aurora (NOR) WH EY BIL 2:13:32 3:05:05 6364 611 Gerhardsen, Tove (NOR) W45 – 2:14:12 3:06:12 6481 620 Branting, Ina Kristin (NOR) W45 RunForFun 2:14:45 2:45:19 6524 727 Dybwik, Line (NOR) W40 Lofoten lopeklubb 2:14:58 2:47:01 6560 271 Johansen, Sissel (NOR) W55 Coop Norge 2:15:07 3:23:55 6628 277 Klanderud, Linda (NOR) W55 VetenLadies-Varegg-Frende 2:15:24 3:08:37 6670 1407 Creutz, Ailin (NOR) W30 – 2:15:34 2:49:35 6704 491 Silnes, Aina (NOR) W50 Deloitte AS 2:15:43 3:21:02 6719 493 Rise, Elisabeth (NOR) W50 – 2:15:47 3:10:13 6723 1424 Gómez Zapata, Carmen (NOR) W30 Joy Run Collective 2:15:49 2:53:53 7120 2188 Osland, Gabriella (NOR) WH – 2:17:24 3:04:46 7127 680 Amsrud, Liv Louise (NOR) W45 – 2:17:25 3:10:26 7142 2192 Westlie Kristoffersen, Sigrun (NOR) WH – 2:17:29 2:54:17 7248 316 Lindoe, Siri (NOR) W55 – 2:18:04 2:56:56 7277 321 Didriksen, Kristin Knutsen (NOR) W55 Aktiv Otta 2:18:10 2:49:36 7473 2274 Undeberget, Ingrid (NOR) WH – 2:19:01 3:08:12 7693 860 Tenfjord, Malene (NOR) W40 – 2:19:54 2:52:06 7874 1040 Rosland Eide, Gina (NOR) W35 – 2:20:46 3:09:46 7913 1627 Balfour, Julie (NOR) W30 – 2:20:58 3:35:07 7934 896 Myrheim, Lene (NOR) W40 – 2:21:03 3:08:55 7968 761 Fiplingdal, Lena (NOR) W45 TOSK 2:21:11 3:28:39 8158 922 Novak, Kaja (NOR) W40 – 2:22:07 3:03:41 8199 398 Bjelland, Cecilie (NOR) W55 GiaH 2:22:16 3:09:43 8229 145 Gjernes, Anne Mariken (NOR) W60 – 2:22:24 3:12:56 8409 2507 Knutsen Didriksen, Julie Linnea (NOR) WH – 2:23:17 2:54:42 8511 963 Søfting Panic, SIlje (NOR) W40 – 2:23:48 3:00:27 8522 1722 Puri, Pallavi (NOR) W30 – 2:23:52 3:37:11 8533 1725 Stavik, Veronica (NOR) W30 – 2:23:54 3:16:46 8587 2561 Olsen, Andrea Sophie (NOR) WH PG IL 2:24:14 3:14:34 8588 2562 Nesser Dieset, Kaja (NOR) WH PG IL 2:24:15 3:14:35 8628 1740 Lier, Cecilie (NOR) W30 – 2:24:26 3:38:35 8696 169 Øvstegård, Mariann (NOR) W60 Telesport Bergen 2:24:52 3:34:12 8752 2608 Firing, Therese (NOR) WH – 2:25:08 3:40:06 8838 2623 Broch, Silje (NOR) WH Legs miserables 2:25:39 3:39:00 8853 1776 Rød Tveito, Oda (NOR) W30 – 2:25:46 3:18:34 8976 44 Mostuen, Bente (NOR) W65 Espern 2:26:33 3:32:01 9153 908 Hartmann, Karoline (NOR) W45 – 2:27:29 3:19:53 9177 1195 Khalid, Khadija (NOR) W35 – 2:27:37 3:41:47 9188 1051 Utkilen, Therese (NOR) W40 – 2:27:40 3:14:21 9227 2722 Aune, Emma (NOR) WH PG IL 2:27:54 3:04:39 9291 1062 Malloul, Sara (NOR) W40 – 2:28:17 3:33:41 9298 710 Straumann, Hilde (NOR) W50 – 2:28:19 3:33:26 9535 2818 Nordh, Ida (NOR) WH – 2:29:36 3:37:25 9540 2819 Nielsen, Rosa (NOR) WH – 2:29:38 3:34:57 9802 766 Larsen, Agnethe Erstad (NOR) W50 – 2:31:19 3:18:12 9826 2909 Bergli, Thea (NOR) WH BDIdrettslag 2:31:30 3:38:47 10041 2966 Søllesvik, Elsa (NOR) WH – 2:32:47 3:44:22 10108 1147 Mostuen, Liv Grytli (NOR) W40 – 2:33:17 3:38:44 10126 1013 Grødal, Marte (NOR) W45 – 2:33:23 3:24:18 10355 1170 Leigre, Lena (NOR) W40 – 2:35:00 3:49:37 10469 3064 Tennfjord, Synnøve (NOR) WH – 2:35:48 3:48:25 10736 2048 Nessa, Christina (NOR) W30 – 2:38:00 3:51:18 10814 3153 Øverland, Victoria (NOR) WH – 2:38:38 3:45:55 11007 1384 Mo, Hilde Greve (NOR) W35 – 2:40:23 3:47:52 11150 904 Torgersen, Heidi Berg (NOR) W50 Team Norway 2:41:45 3:35:05 11392 2142 Thorstad, May Siri (NOR) W30 – 2:44:17 3:34:39 11426 933 Nybakk, Aina (NOR) W50 – 2:44:41 3:36:59 11497 1308 Sangnes, Ida Kristine (NOR) W40 Haraldsplass BIL 2:45:29 3:33:58 11588 2165 Fyllingsnes, Tonje (NOR) W30 Tonza 2:46:40 3:33:33 11690 1207 Lura, Lill Skaar (NOR) W45 – 2:47:51 3:59:11 11747 3350 Børve, Astrid Steine (NOR) WH – 2:48:31 4:02:12 11817 1458 Siem, Astrid (NOR) W35 Bouvet 2:49:49 4:00:01 12553 1299 Aalerud, Kristine (NOR) W45 – 3:07:24 4:18:46 12655 2297 Ommedal, Solveig (NOR) W30 – 3:12:38 4:21:50 – – Nymoen, Heidi Borthne (NOR) W40 bspoke – 3:27:08



Våren hadde ankommet Berlin og satte farge på byens store halvmaratonløp. (Foto: Sebastian Wells / Ostkreuz)