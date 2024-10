Det var på trenerseminaret til Friidrettens Trenerforening at Henrik Ingebrigtsen fikk tildelt prisen som årets trener for 2023. Det var Eystein Enoksen som overrakte diplomet som bekreftet prisen, og i sin begrunnelse sa han at på bakgrunn av de svært gode resultatene Jakob Ingebrigtsen har oppnådd, så må treneren hedres.