Hittil er Kondisløpets 5-kilometer i mars det eneste løpet som er avsluttet. Her fikk beste kvinne og mann hvert sitt gavekort på 2500 kroner fra HOKA. I tillegg ble 17 premier fordelt ved loddtrekning.

Akkurat nå pågår Kondisløpets kilometersanking innen løping, langrenn/rulleski og sykling for 2024. Her er det om å gjøre å samle over 400 kilometer innen den grenen en er påmeldt på i løpet av året. Dersom du melder på nå, kan du fortsatt registrere de kilometerne du har tilbakelagt så langt i år. Her kan du lese mer om løpet og melde på.

Den 5. juni arrangerer vi Kondisløpet Global Running Day. Denne dagen skal vi løpe fem kilometer på valgfritt sted, og selv melde inn resultatene etterpå. Det er gratis for Kondismedlemmer å være med. Istedenfor å betale startkontingent til Kondis, kan du velge å donere et beløp til striftelsen ALS Norge. Pengen går uavkortet til deres arbeid mot ALS-sykdommen.

I forbindelse med Global Running Day har vi 18 premier som alle trekkes blant deltakerne.

I tillegg til disse to løpene, vil vi arrangere kilometersanking i juli, høydemetersanking i juli-september, og romjulsmaraton i romjula med distansene 5-kilometer, halvmaraton og maraton.

Her er en samlet oversikt over alle premiene vi har fått inn til Kondisløpet så langt:

5-km mars Global running day Km-sanking juli Høydemeter-sanking Romjuls-maraton Km-sanking 2024 Sum 18 løpesko fra Mizuno á 2100 kr 3 3 3 3 3 3 18 17 gavekort på 2500 kroner fra HOKA 3 2 2 2 4 4 17 10 gavekort på 500 kroner Sportsmaster 1 1 2 2 2 2 10 10 par sko fra Saucony 5 5 10 20 Pressio Compression Tights 5 5 5 5 20 10 stk. Pressio Compression Shorts 5 5 10 16 stk. Pressio Comprssion socks 5 5 5 15 Team Kondis løpejakke 2 2 4 Team Kondis refleksvest 2 2 4 Team Kondis løpesekk 2 2 4

I Kondisløpets romjulsmaraton er det gavekort fra HOKA på 2500 kroner til beste kvinne og mann på maraton og halvmaraton, mens det er Mizuno løpesko til beste kvinne og mann på 5-kilometeren.

Alle andre premier er uttrekkspremier.

Husk at det er stor sjanse for å vinne premie i Kondisløpet. I Kondisløpets 5-kilometer i mars var premiegraden på 22,6 prosent.

Her finner du en samlet oversikt over alle løpene vi arrangerer i år.



Virtuelt: Kondisløpene er virtuelle løp som kan løpes hvor du vil i den perioden løpet pågår. (Foto: Bjørn Johannessen)