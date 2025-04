Sjutoppsturen går over sju fjelltopper på Sandsøya på Sunnmøre, midt mellom Sunnmørsalpane og Stadhavet. Løypa er 15 km lang og byr på 1000 høydemeter - både opp og ned, og deltakerne kan velge mellom mosjons- eller konkurranseklasse over fjellene, eller turmarsj langs landeveien.

Det var i 2004 at Sjutoppsturen ble arrangert for første gang, og siden da (bortsett fra Koron i 2021 og 22 har arrangementet vært et svært populært årlig arrangement for idrettslaget på Langfredag i påsken. I 2019 satte løpet rekord i antall deltakere, da hele 867 stilte til start. I år ble det totalt omlag 700 barn og voksne som deltok på en av distansene.



Resultater (alle - søkbare - EQ timing)



Topp 6 herre og dame





For mer bilder og info om Sjutoppsturen sjekk ut arrangør Sandsøy IL sin hjemmeside og facebookside.

LØYPEREKORDER

01:22:37 Eirik Voksøy Bringsvor, Sandsøy IL (2018)

01:31:51 Karoline Holsen Kyte, Førde (2019)





Velkommen til Sjutoppsturen. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Velkommen til Sandsøya og Voksa. Kart over Sandsøya/Voksa - fjelltoppene, turer, kultur og aktiviteter. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Jonas Hesthaug nærmer seg trasen sitt høyeste punkt Rinden. Foto: Ingar Støyle Bringsvor.





Yngvild Kaspersen. Foto: Ingar Støyle Bringsvor.





Mange på tur, som fordeler seg fint ut i fjella på Sandsøya. Foto: Ingar Støyle Bringsvor.





Fra venstre Lasse Aleksander Finstad, Jonas Hesthaug og Erik Bringsvor. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Anna Bruseth, Yngvild Kaspersen og Lovisa Tyldum. Foto: Martin Hauge-Nilsen.