Boka "4 x 4" har undertittelen "Historien om de enkle og revolusjonerende intervallene" og handler om duoen Jan Helgerud og Jan Hoff. Boka er skrevet i samarbeid med forfatter og journalist Øystein Lie og kommer for salg 9. februar.

Forlagets beskrivelse av boka:

Få, om noen, har betydd så mye for forståelsen av sammenhengen mellom trening og helse som Jan Helgerud og Jan Hoff. Dette er historien om den revolusjonerende enkle treningsmetoden 4 x 4.

Enten du er toppidrettsutøver eller pasient, er nemlig fire ganger fire minutters intensive intervaller eller repetisjoner nøkkelen til å forbedre helse og prestasjoner. Denne boken forteller om vitenskapen bak metoden, og historien om hvordan den bidro til å revolusjonere treningen til store idrettsstjerner som Marit Bjørgen, Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

De siste tjue årene har Helgerud og Hoff også gjort banebrytende oppdagelser om hvor viktig intensiv trening er for et lengre og bedre liv for pasienter med slag, KOLS, MS og andre autoimmune sykdommer, og for helse og livskvalitet uansett forutsetninger.

Boken inneholder en tolv ukers treningsplan for utholdenhet og styrke for alle nivåer, fra pasient til toppidrettsutøver.

Jan Helgerud (f. 1956) er professor i medisin ved NTNU og tidligere landslagssjef i langrenn. Han er idrettsfysiolog og har skrevet en rekke vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, og vært gjesteprofessor ved flere amerikanske universiteter.

Jan Hoff (f. 1949) er professor i medisin ved NTNU, og tidligere landslagstrener i sprint og sjef for alpint. Han har vært rektor ved Idrettshøgskolen i Trondheim, senere Institutt for Idrettsvitenskap ved Universitetet i Trondheim, og har mer enn 100 internasjonale publikasjoner. Han har også vært gjesteprofessor ved flere amerikanske universiteter og etablert Treningsklinikken i Trondheim.

Øystein Lie (f. 1970) er journalist og forfatter og har ført boken i pennen.