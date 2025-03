Hof Toppers er et duathlon hvor man sykler til angitt sykkelparkering, løper/går opp og ned til en topp, sykler til neste sykkelparkering, opp og ned til neste topp osv.

Hof Toppers Duathlon består av to distanser:

5 topper som er 36 km på sykkel, 10 km til fots og 1600 høydemeter

Løke Challenge (3 topper) er 27 km på sykkel og 6 km til fots

I 2015, 2016 og 2017 hadde arrangør Hof idrettslag også ultraløp på programmet, men etter noe lav deltagelse har det ikke blitt arrangert ultraløp siden 2017.

– Løping er populært om dagen og Hof idrettslag ønsker igjen å ha tilbud til ultraløpere. Denne gang kjører vi ultraløpet i samme trase som 5 toppers løypa. Det vil si 47 km. 13 km av løpingen foregår på sti, 22 km på grusvei og 12 km på asfalt, opplyser arrangementsleder Tom Arne Akerholt.

Konkurransen byr på vakker natur og flott utsikt fra toppene. Hele løypa skal være godt merket.

Løke Challenge - kan gjennomføres av de fleste

Hof idrettslag har også i år et samarbeid med Frank Løke.

– 5 topper krever nok litt trening, men Løke Challenge kan gjennomføres av de fleste. Av de som melder seg på Løke Challenge er det de fleste som melder seg på for å få best mulig tid, mens andre igjen tar det som en tur. På Løke Challenge er det også en egen klasse for el-sykkel. Dette er en ren turklasse hvor det ikke kåres noen vinnere, uttaler Akerholt.

Les Kondis-reportasje fra fjorårets arrangement

Arrangementet hjemmeside

Hof Toppers på facebook