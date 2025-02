Første versjon av Hoka Cielo X1 ble lansert i februar i fjor, altså for nøyaktig ett år siden. Nå er versjon to av gateløpsskoen her.

Fjorårsmodellen (som du kan lese test av her) var å anse som best egnet for de lengste distansene, maraton og halvmaraton. Kort fortalt har årets modell blitt adskillig lettere (over 30 gram) enn fjorårsmodellen og har samtidig fått en helt ny overdel. Dette skal, ifølge produsenten, gjøre årets utgave av Cielo X1 raskere og mer aggressiv enn fjorårets og dermed gjøre skoen til et alternativ også på kortere distanser.

Årets utgave av Cielo X1 skal være raskere og mer aggressiv enn fjorårets.

Totalrenovert overdel

Cielo X1 2.0 skal være over 30 gram lettere enn fjorårsmodellen og gi skoen en markant lettere og kvikkere følelse på foten. I tillegg er overdelen totalrenovert med tynn mesh, en mykere hælkappe og uten en eneste irriterende søm. Resultatet av dette skal være at skoen sitter godt på foten. Det tynne, pustende mesh-materialet skal minne litt om Hokas andre gateløpsracer, Rocket X2.

Kvikke finjusteringer

Som på første Cielo-versjon består mellomsålen av to lag med superskummet PEBA, som er Hokas letteste og mest responsive skummateriale. De to skumlagene kommer i ulike hardheter for å gi optimal balanse mellom komfort, fasthet og kvikkhet. Midt i mellomsålen finner vi som tidligere en kurvet karbonfiberplate med vinger ut i kantene for å opprettholde stabiliteten.

Det er likevel noen endringer i mellomsålen sammenlignet med forgjengeren: Utskjæringen som tidligere befant seg på utsiden av skoen, har nå byttet plass til innsiden, og slitegummien i yttersålen skal ha fått enda bedre grep mot underlaget. Rocker-geometrien er i tillegg skrudd til enda et hakk, og skal gi deg et solid driv framover i hvert steg.

