Kondisløpet Norge på langs er et virtuelt løp som du kan løpe og gå hvor og når du vil i løpet av pinsehelga. Du noterer deg alle kilometerne du tilbakelegger enten løpende på tur eller gående. Det er ikke lov å bruke tredemølle. Du må ut, men du kan bevege deg i det terrenget og i den farten du ønsker. Her er det ikke farten som er viktig, men at du klarer å samle flest mulig kilometer om en vil konkurrere om vinnerpremiene.

Én kilometer er nok

For å bli med i trekningen av uttrekkspremiene, er det nok å bare være med. Alle som har registrert minst én kilometer, blir med i trekningen. Vi trekker også en premie fra Kondis sin profilbutikk Teamkondis.no blant de som melder på med Team Kondis som lag eller som en del av lagsnavnet. For å være med i trekningen av denne premien, trenger en ikke å «stille til start» en gang. Det er nok å melde på med Team Kondis som lagsnavn.

Slik gjør du det

Gå til nettsiden for Kondisløpet Norge på langs og trykk på knappen for «Påmelding». Da kommer du til ei side hvor du kan lese mer om løpet. Under informasjonen finner du en knapp du kan trykke på for å melde på deg selv, venner eller familie. Trykk på denne og fyll ut din påmeldingsinformasjon.

Det er 40 kroner i rabatt på påmeldingsprisen for alle Kondismedlemmer. Er du ikke medlem i Kondis, kan du melde deg inn her.

Når du er påmeldt, vil du motta en bekreftelse for dette på e-post. Her vil det også være en lenke inn til din profil på påmeldingssiden. Etter hvert som du samler kilometer, kan du gå inn og legge inn antallet på profilen din. Går du fem kilometer på lørdagen, legger du inn det, løper du 10 kilometer neste dag, går du inn og oppdaterer profilen din til 15 kilometer osv.

Resultatlista oppdateres for hver gang du oppdaterer profilen din.

I forbindelse med påmeldingen, kan du også donere et valgfritt beløp til Stiftelsen ALS-Norge. Vi håper mange av dere benytter dere av denne muligheten. ALS er en nervesykdom som fører til muskelsvekkelser og død. Det har ennå ikke lyktes fagmiljøene å finne en måte å kurere sykdommen. Her trengs det mer forskning.

Kondis har valgt Stiftelsen ALS-Norge som ideell samarbeidspartner etter at Kondistrener Eva Holøyen døde av sykdommen i mai 2022.

Lokale arrangementer

Flere Kondistreningsgrupper har lokale arrangementer i forbindelse med Kondisløpet Norge på langs. Disse står oppført på Kondisløpets nettsider.

I skrivende stund har Kondistreninga Gran, Kondistreninga Kongsberg, Kondistreninga Trondheim og Kondistreningen Bergen meldt fra at de vil ha lokale arrangementer enten den 8. eller 9. juni.

Dette kan du vinne

Totalt har vi fått 34 premier fra våre gode samarbeidspartnere. Under «antall» ser du hvor mange premier vi har fått fra hver av dem.