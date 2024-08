- Vi har gjort gode forberedelser, med gamle løyper over området. I tillegg har jeg sett mye på det gamle kartet før dagens løp, og ute i løypen har jeg nesten ikke gjort noe feil, sa Kaja Holte Fjeldstad etter at hun løp i mål som dagens første vinner under Hovedløpet sprint i gamlebyen i Fredrikstad. Og ungjenta fra Porsgrunn OL var helt suveren, med over minuttet ned til Marit Storler Snøfugl på andreplass i den yngste klassen for jenter. Med Wilma Stopar på 3. plass. - Utrolig moro, smilte Kaja.

Moro med Hovedløp er det også for Anna Strøm Juliussen. Jenta fra Sandefjord OK har løpt fire av sorten, og er ubeseiret: - I dag har jeg gjennomført de valgene jeg har gjort på en god måte, sier hun selv om veien til en ny topplassering. Og neste år har hun Hovedløp på hjemmebane i Sandefjord:

- Det blir i et fint Vestfold-terreng, reklamerer hun. Da kommer nok både Pauline Gudim Valsgård og Lily Alexandra Morgan, som løp inn til henholdsvis 2.- og 3. plass i dag.



En som gjorde sin siste opptreden i Hovedløpet i dag er Freidig-løper Mathias Reinertsen Leroyer. Og han avsluttet på topp:

- I dag var jeg sliten i kroppen. I tillegg har jeg gjort en del småfeil. Men det var veldig moro å vinne, sa den fotrappe trønderen.

En av flere fotrappe trøndere i denne klasse i dag. Da det var Frol-løpere både på 2.- og 3. plass i denne klassen med henholdsvis Jonas Alstad og Ludvig Langøygard.

Hos de eldste jentene var det Mie Fosshaug Weinholdt som hadde gleden av å kunne avslutte på toppen av pallen:

- Jeg har løpt nesten helt uten bom, sa jenta fra Østmarka OK.

Med et bomfritt løp løftet hun seg fra 4. plass i går til toppen av pallen i dag: - Veldig deilig, sa hun med et smil.

Ikke verst med 2.- og 3. plass heller i et Hovedløp, og det gikk til Mathilde Rekkertbø Koren og Sigrid Aamand i denne klassen.

Hos de yngste gutta var det i dag – som i går – Leo Benjamin Morgan som gikk til topps:

- Det er veldig moro, men jeg har jobbet hardt og trent mye for dette, sa unggutten fra Malvik like utenfor Trondheim.

- Jeg har løpt med bra fokus hele veien i dag, og i forkant har jeg trent mange gode sprintøkter i Trøndelag, fortsatte den fotrappe unggutten.

I dag var han 45 sekunder kjappere enn Joel Bronebakk Johansson, med Eivind Irgens Kuhnle på 3. plass.



I H15 var det i dag dobbeltseier til Nydalens SK, med Karl Oraug Rygh foran klubbkamerat Alfred Teig:

- For meg fungerer det bedre på sprint enn i skogen for øyeblikket, sa førstnevnte etter sin andre sprintseier på rad i Hovedløpet.

- I Oslo er det mange gode treninger og konkurranser på sprint, fortsatte karen som også har et godt banesteg.

I dag kunne han ta steget opp på toppen av pallen, flankert av nevnte Alfred Teig – på andreplass, og gårsdagens vinner - Sigve Nygård Fagervold – som i dag ble nummer 3.

Nå fortsetter arrangementet for ungdommene med O-landsleir på Hvaler frem til onsdag.

Da avsluttes det hele med kretsstafett.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

D 14, 2 790 m:

1) Kaja Holte Fjeldstad, Porsgrunn OL, 12.10,

2) Marit Storler Snøfugl, Freidig, 13.27,

3) Wilma Stopar, Tyrving IL, 13.55,

4) Silje Egeberg, Tyrving IL, 14.20,

5) Irene Storler Snøfugl, Freidig, 14.25,

6) Randi Fugleneb Aamand, Fredrikstad SK, 14.39.

H 14, 2 980 m:

1) Leo Benjamin Morgan, Malvik IL, 12.38,

2) Joel Bronebakk Johansson, Halden SK, 13.23,

3) Eivind Irgens Kuhnle, Kristiansand OK, 13.35,

4) Trygve Bøhle, Freidig, 13.54,

5) Erlend Stokke Meen, Ås-NMBU Orientering, 13.56,

6) Dyre Stokke Meen, Ås-NMBU Orientering, 13.57.

D 15, 2 990 m:

1) Anna Strøm Juliussen, Sandefjord OK, 14.07,

2) Pauline Gudim Valsgård, OK Moss, 14.41,

3) Lily Alexandra Morgan, Malvik IL, 14.58,

4) Tuva Fosser Lundsrud, OK Moss, 15.02,

5) Eline Kravdal, Gjø-Vard OL, 15.52,

6) Silje Taraldlien, Fet OL, 15.53.

H 15, 3 360 m:

1) Karl Oraug Rygh, Nydalens SK, 13.03,

2) Alfred Teig, Nydalens SK, 13.12,

3) Sigve Nygård Fagervold, Asker Skiklubb, 13.46,

4) William Mitchell Iversen, Verdal OK, 13.47,

5) Sivert Landrø Grindedal, Oppsal Orientering, 14.05,

6) Ville Emil Wingstedt, Halden SK, 14.30.

D 16, 3 080 m:

1) Mie Fosshaug Weinholdt, Østmarka OK, 14.38,

2) Mathilde Rekkertbø Koren, Nydalens SK, 14.51,

3) Sigrid Aamand, Fredrikstad SK, 14.53,

4) Vilde Nordgård Leiren, Byåsen IL, 15.18,

5) Josefine Steen-Utheim, Oppsal Orientering, 15.54,

6) Amalie Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 15.57.

H 16, 3 520 m:

1) Mathias Reinertsen Leroyer, Freidig, 14.00,

2) Jonas Alstad, Frol IL, 14.10,

3) Ludvig Langøygard, Frol IL, 14.29,

4) Ola Gjermstad Pettersen, Konnerud IL, 15.18,

5) Fredrik Signebøen, Halden SK, 15.28,

6) Odin Øysteinson Østby, Hamar OK, 15.31.