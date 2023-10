Norge har mange løpstalenter. To 16-åringer viste imponerende løping i Hytteplanmila. Begge har hatt ambisjoner om å delta både i nordisk mesterskap i terrengløp i Reykjavik om knappe to uker og i EM i Brüssel den 10. desember, - det første året de er gamle nok til delta. Om man fyller 16 år i 2023, så er man gammel nok, sier reglementet til det europeiske friidrettsforbundet.



Det har også vært praksis så langt - om man bare er god nok. Jakob Ingebrigtsen vant juniorklassen i terreng-EM fire ganger. Første gangen var på Sardinia i 2016 og den fjerde junior-EM-tittelen i terrengløp kom i Lisboa i 2019. Det er heller ingen særnorsk regel som ier nnført. Det er bestemt administrativt i friidrettsforbundet at 16-åringer ikke har godt av å delta i U20-mesterskap det året de fyller 16, selv om de er mer enn gode nok til representere Norge.



Det norske laget til det norske laget ble tatt ut i går og der er verken Magnus Øyen eller Wilma Anna Bekkemoen Torbiörsson på lista.



I NM i terrengløp i Frognerparken for 14 dager siden var Wilma best av alle jenter fra 15 til 19 år. I samløp slo hun alle de fem som nå tatt ut til nordisk mesterskap. Man kan sikkert argumentere for at det kan være lurt å holde ivrige og talentfulle unge litt igjen, men det har ganske sikkert også det europeiske forbundet tenkt på når de har sagt at 16-åringer er velkommen til å delta. I styret til European Athletics sitter friidrettsforbundets president. Hun var også til stede da dagens terreng-EM-reglement ble vedtatt på kongressen i fjor høst. Uansett er det to skuffede talenter som må holde seg hjemme i en ellers konkurransefri periode fram mot jul. At Norge vil gjøre det litt dårligere i nordisk mesterskap, både som lag og individuelt, når to av våre beste ikke deltar, er en annen sak.



De beste unge jentene

Kvinner 20-22 år



I hælene til bror Per August: Ina Halle Haugen (5141) løp fort i Hytteplanmila og forbedret persen fra 2020 med 34.11 til nå under 33 min på mila. (Foto: Hytteplanmila)



Ina Halle Haugen var i god form i vår inntil hun fikk en skade i foten på en løpetur i april som medførte 9 uker med alternativ trening og rakk så vidt siste del av banesesongen i slutten av august. Siden har det gått stadig fortere og i NM i terrengløp 8. oktober ble det fjerdeplass for 19-åringen fra Stavern, som fyller 20 i november. Hun ble derfor i all hast meldt på til Hytteplanmila bare to dager før løpet og fikk naturlig nok tildelt et startnummer i eliteklassen. Hun var fortsatt litt i tvil om egen form for et så langt løp som 10 km. Sist hun løp så langt var i Hytteplanmila for to år siden. Rett før start bestemte hun seg for heller å løpe sammen med broren, Per August Halle Haugen, og fikk seg et startnummer lengre bak i startfeltet.



Nå viste det seg at formen hennes i høst er stigende, og det ble en tredjeplass i dameklassen i et felt som var enda sterkere enn i terreng-NM. 32.55 ble nettotiden etter fratrekk av de 50 sekundene hun brukte fram til startstreken. I eliteklassen er det tiden fra startskuddet smeller til målstreken passeres som teller selv om noen av løperne bruker noen sekunder fram til startstreken også da. Så når pengepremiene skulle deles ut ble Ina ropt opp som nr. 6 og fikk en sjekk på kr 6000 basert på hennes bruttotid og ikke på nettotiden på 32.55, som ville gitt henne kr 10000 i premie. Skiftet av startpulje kostet Ina trolig kr 4000. Det kunne kanskje Ina hatt god bruk for nå som hun har flyttet til Oslo og tatt fatt på tannlegestudiet.



Årets 10 km-statistikk i Europa for U22-klasses toppes så langt med 33.09 satt i Valencia av italienske Aurora Bado. Så får vi se om Inas nettotid på 32.55 vil toppe statistiken ved neste oppdatering.





Årets komet: Maren Austevik Bø startet med friidrett i Gular i fjor og har i år hatt enorm framgang i lange løp med nå 33.56 på mila og nylig 1.16.55 på halvmaraton. (Foto: Per Inge Østmoen)



De beste i klasse kvinner 20-22 år

pl. kl. st. nr. navn land klubb tid pl. kjønn 1 5141 Ina Halle Haugen NOR Runar IL 32:55 3 2 40 Maren Austevik Bø NOR Gular IL 33:56 8 3 28 Mari Ruud NOR BUL IL 34:16 10 4 20 Adele Norheim Henriksen NOR Gular IL 35:10 19 5 36 Synne Marie Engebretsen NOR Varegg Fleridrett 35:21 20 6 61 Sunniva Isabel Cook NOR NTNUI - Friidrett 35:40 23 7 47 Oda Lundeby NOR Spirit friidrettsklubb 36:09 28 8 84 Hannah Bentzen NOR Vidar Sportsklubben 37:52 54 9 4796 Sara Ekern NOR 38:38 68 10 4596 Andrea Opstad Andersen NOR Oslostudentenes IK 38:53 74



Jenter 18-19 år



Suveren seier: Anna Marie Nordengen Sirevågs vinnertid gir henne en tredjeplass på årets europastatistikk for U20-klassen. (Foto: Per Inge Østmoen)



Anna Marie har flere klasseseiere i Hytteplanmila og har også rekorden for klasse 14-15 år. I årets løp satte hun ny personlig bestetid i løpet med 7 sek..

De beste i klasse jenter 18-19 år

pl. kl. st. nr. navn land klubb tid pl. kjønn 1 22 Anna Marie N. Sirevåg NOR Vidar Sportsklubben 34:27 11 2 3809 Dordi Forseth NOR Steinkjer FIK 38:37 67 3 1214 Inger Russnes NOR BUL IL 38:39 70 4 3045 Julie Lous NOR Strindheim il 39:38 99 5 5100 Aurora Wilkens Jernberg NOR Kjelsås IL 41:03 143



Jenter 16-17 år

Aldersrekord: I vinden og kulda i år var det ikke lett å sette klasserekorder i ungdomsklassene i Hytteplanmila. Wilma Anna Torbiörnsson (startnr. 25) var den eneste som klarte det, men så er hun også et usedvanlig løpstalent. (Foto: Kjell Vigestad)



Det var Ina Halle Haugen som hadde den tidligere norske rekorden i klasse 16-17 år med 34.11, som var regnet som en meget sterk rekord. Ina får nå en verdig etterfølger. På europastatistikken for klasse U18 (under 18 år) topper tyske Franziska Drexler med 34.50. Wilma forbedrer nå årsbeste i Europa med nesten ett helt minutt.





På pallen: Wilma Tolbiörsson med toeren Selma Alison Boesen Skisaker til høyre for seg. (Foto: Per Inge Østmoen)

(Toeren har på flere av bildene nedenfor plassert seg til høyre for vinneren. Sølvplassen på en pall er vanligvis til venstre for vinneren.)



De beste i klasse jenter 16-17 år

pl. kl. st. nr. navn land klubb tid pl. kjønn 1 25 Wilma Anna B. Torbiörnsson NOR Ullensaker/Kisa IL 33:54 7 2 2061 Selma Alison B. Skisaker NOR Larvik Turn og IF 37:27 47 3 940 Ingeborg Rosager NOR Granli IL 39:35 97 4 4608 Mali Jåvoll Hagen NOR Brandbu IF 41:38 166 5 4767 Lotte Langengen NOR Ringkollen Skiklubb 43:23 227



Jenter 14-15 år

Vinneren av klasse 14-15 år: Aurora Sande (88) rett etter starten i følge med langt mer rutinerte løpere. (Foto: Hytteplanmila)





Etter 7,5 km: Tuva Alme (34) og Venus Teffera (65) holdt følge i store deler av løpet. (Foto: Kjell Vigestad)





Jevnt og fort: Det var bare 16 sekunder mellom de tre beste i klassen med Tuva til venstre for vinneren Aurora og Venus til høyre. (Foto: Hytteplanmila)



Det europeiske friidrettsforbundet fører ikke egen statiSKstikk for så unge jenter, men de hevder likevel godt på Europa-statistikken for U18. Tuva Alme er allerede med på U18-statistikken på en fjerdeplass med 36.11 oppnådd i "10 for Grete" i Oslo Maraton, mens Venus Teffera er nr. 7 med 36.43 i Oslo. Nå gikk det litt saktere for Tuva i Hyttplanmila, mens Venus løp 10 sekunder fortere på Hole enn i Oslo.



De beste i klasse jenter 14-15 år

pl. kl. st. nr. navn land klubb tid pl. kjønn 1 88 Aurora Kanutte B. Sande NOR IL Koll 36:16 30 2 34 Tuva Alme NOR Sandnes IL 36:22 33 3 65 Venus Abraham Teffera NOR Sk Vidar 36:32 35 4 2693 Frøy Bøe Løkke NOR Eiker-Kvikk IF 41:13 147 5 2275 Ingrid Engen NOR Sunndal Il Friidrett 41:31 158



Jenter 13 år



Jenter 13 år: Tv: Emilie Veden Nørgaard ble nr. 3, så vinner Vienna Skinnes og til høyre Oda Bakke Fuglerud, som ble nr. 2. (Foto: Per Inge Østmoen)

De beste i klasse jenter 13 år

pl. kl. st. nr. navn land klubb tid pl. kjønn 1 2482 Vienna Skinnes NOR Sturla IF 38:06 58 2 987 Oda Bakke Fuglerud NOR Gjøvik Friidrettsklubb 40:40 127 3 2397 Emilie Veden Nørgaard NOR Holeværingen 47:02 385



De beste i klasse jenter 12 år

pl. kl. st. nr. navn land klubb tid pl. kjønn 1 875 Lana Azari NOR 55:53 736 2 964 Lenia Azari NOR 57:05 780



Jenter 11 år



Best i 11-årsklassen: Vinneren Filippa Bergh i midten flankert av Sofie Manum-Farstad og Tuva Bogen Vestli. (Foto: Per Inge Østmoen)



De beste i klasse jenter 11 år

pl. kl. st. nr. navn land klubb Tid pl. kjønn 1 5108 Filippa Bergh NOR Kniveåsen Rønners 49:33 513 2 690 Sofie Manum-Farstad NOR Vind IL 50:13 540 3 3266 Tuva Bogen Vestli NOR Ringerike FIK 51:34 583

De beste unge guttene



Gutter 20-22 år



To ganger på 28.54: Ibrahim Buras løp for andre gang i år på 28.54. Først gjorde han det 15. januar i Valencia og nå i Hytteplanmila. (Foto: Kjell Vigestad)



Ibrahims tid i Valencia gir han en andreplass på det europeiske forbundets U23-statistikk i år etter en franskmann som har 28.47. På Hytteplanmilas adelskalender etter 19 år er han nr. 3 etter Narve Gilje Nordås med 28.28 i 2020 og Magnus Tuv Myhres 28.44 i fjor.





Sju av de ti beste: Her er mange av de beste i U23-klassen bak suverene Ibrahim Buras. Vi ser forfra 128 Hauen, Jensen rett bak Hauen, 126 Thomassen, 127 Laukli, 133 Olsen og bakerst i feltet svenske Gezelius (blå tights) og Wang (grønn singlet). Foto: Kjell Vigestad)





På pallen: Den suverene vinneren Ibrahim Buras og toeren Esten Hansen-Møllerud Hauen, som snek seg et sekund under 30.00 på mila i et sjeldent forsøk på å løpe lengre enn 800 m og 1500 m, som er hans favorittdistanser. (Foto: Per Inge Østmoen)



De beste i klasse gutter 20-22 år

pl. kl. st. nr. navn land klubb tid pl. kjønn 1 107 Ibrahim Buras NOR BUL IL 28:54 8 2 128 Esten Hansen-Møllerud Hauen NOR Ren-Eng FIK 29:59 13 3 127 Henrik Marius Laukli NOR Strindheim il 30:16 19 4 160 Tord Franke Ulset NOR Selsbakk IF 30:20 21 5 135 Didrik Røssum Jensen NOR Nittedal IL 30:22 22 6 235 Tobias Alstad NOR Frol IL 30:32 28 7 133 Mads Orø Olsen NOR Ringerike FIK 30:35 31 8 164 Albin Gezelius SWE IFK Mora friidrott 30:56 38 9 137 Marius Liljeberg Wang NOR Herkules Friidrett 31:01 41 10 126 Mikkel Thomassen NOR Tjalve IK 31:09 48

Gutter 18-19 år



Europamester med comeback: Axel Vang Christensen ble i 2021 junior-europamester i terrengløp bare 17 år gammel. Nå er han endelig tilbake med startnummer på brystet. (Foto: Per Inge Østmoen)



Axel Vang Christensen var Danmarks store langdistansetalent og vant danske mesterskap allerede som 16-åring og i Dublin 2021 ble han europamester i terrengløp som 17-åring foran norske Abdullahi Dahir Rabi og danske Joel Ibler Lillesø, - en historisk nordisk trippelseier. I fjor sommer løp han 3000 m hinder under EM i München. Han ledet sitt kvalifiseringsheat etter 2000 m da han snublet i et hinder og ble liggende urørlig midt i løpebanen. Han pådro seg en kneskade og først for 14 dager siden var han klar for et comeback i det danske Eremitageløbet.



Det gikk rimelig bra, så Hytteplanmila ble hans neste løp. Han vant U20-klassen med over to minutters margin, men hans ambisjoner er mye større enn en det. Tiden 29.18 er nok til å toppe det europeiske forbundets 10 km-statistikk, men han hadde forventet en bedre plassering enn en 10. plass totalt i Hytteplanmila. Han har et stykke vei å gå før han er der han var før han skadet seg i München som 18-åring, særlig når målet er medaljer i OL og VM.





Nr. 2 og 3: Jonas Skjerven og Andreas Ullers Tonning. (Foto: Per Inge Østmoen)



De beste i klasse gutter 18-19 år

pl. kl. st. nr. navn Land klubb Ttd pl. kjønn 1 117 Axel Vang Christensen DEN Adidas/ FIF Hillerød 29:18 10 2 167 Jonas Skjerven NOR Mjøsdalen IL 31:19 56 3 254 Andreas Ullern Tonning NOR Ullensaker/Kisa IL 31:48 70 4 190 Martin Ukkelberg Sløgedal NOR Kristiansands IF 31:54 76 5 244 Jonathan Alsaker-Arentz NOR Sturla IF 32:26 97 6 199 Kristian Kongssund NOR Ren-Eng FIK 32:30 103 7 1024 Herman Hesjedal-Tronstad NOR Spydeberg IL 32:45 122 8 2984 Magnus Lindhjem-Godal NOR Tyrving IL 33:06 152 9 200 Lars Horten Jordet NOR Ren-Eng FIK 33:19 170 10 4849 Halvard Grape Fladby NOR BUL IL 33:52 213



Gutter 16-17 år



God tid: Axel Gutterød Dabe løp mila på 31.16, som er 1 min og 40 sek etter vinneren Magnus Øyen. Det er langt etter vinneren, men likevel en god tid. (Foto: Kjell Vigestad)



I klasse 16-17 år er årsbeste i Norge 32.41 når de fleste vikitge løp i 2023 er unnagjort. Hadde det ikke vært for supertalentet Øyen hadde Axel satt årsbeste i Norge med nesten 1,5 min.



Supertid: Vinneren Magnus Øyen løper fort på alle distanser fra 800 m og oppover og løp nå alle tiders nest raskeste 10 km i Norge, og han fortsatt et år igjen i klassen. Her er han flankert av Axel Gutterød Rabe og Elias Haugen Torjusen. (Foto; Per Inge Østmoen)

De beste i klasse gutter 16-17 år

pl. kl. st. nr. navn land klubb Tid pl. kjønn 1 168 Magnus Øyen NOR Rindal IL 29:36 11 2 241 Axel Gutterød Dabe NOR Runar IL 31:16 52 3 263 Elias Haugen Torjussen NOR Vidar SK 31:56 79 4 675 Vidar Junior Bjørnås NOR Målselv IL 31:59 81 5 4232 Sebastian Børset NOR Rindal IL 32:28 100 6 1025 Fredrik Hesjedal-Tronstad NOR Spydeberg IL 32:58 137 7 1028 Philip Storm Gulbrandsen NOR Ullensaker/Kisa IL 33:02 146 8 4717 Henrik Jørgensen NOR Fossum IF 33:12 160 9 4719 Amund Nybakke NOR Oppegård IL 33:47 203 10 4805 Anders Daviknes- Andreassen NOR Nittedal IL 33:47 206

Magnus Øyen ble etter Hytteplanmila intervjuet av Kondis. Les om hans treningshverdag og ambisjoner:

16 år gamle Magnus Øyen har hatt en drømmesesong.





Gutter 14-15 år



Mange talenter: Det var hele fire klassen som løp på mellom 32 og 33 minutter. Det er bare fire som gjennom alle 19 Hytteplanmilene som har løpt fortere enn vinneren Axel Wold Møller. Til høyre på pallen står Ulrik Jåvoll Hagen og til venstre Jonas Iversen Lilleskare. (Foto: Per Ingen Østmoen)



De beste i klasse gutter 14-15 år

pl. kl. st. nr. navn land kubb tid pl, kjønn 1 3965 Axel Wold Møller NOR IL Koll 32:04 85 2 4609 Ulrik Jåvoll Hagen NOR Brandbu IF 32:31 104 3 4554 Jonas Iversen Lilleskare NOR BFG Bergen LK 32:39 110 4 4922 Per August Halle Haugen NOR Runar IL 32:43 119 5 4555 Andreas Iversen Lilleskare NOR BFG Bergen LK 33:07 154 6 4793 Haakon Sørstad NOR Sturla IF 33:11 158 7 282 Martin Mjelde NOR GneistIL 33:30 185 8 4517 Marcus Eek NOR Sørum IL 37:04 607 9 4129 Ulrik Holstrøm NOR Fossum IF 37:15 635 10 2303 Balder Nybak NOR Ready 37:30: 677

Gutter 13 år



Fighting spirit: Petter Vea Monseth fra Trondheim løper i mål på historisk gode 32.41. Kun en 13-åring har løpt fortere i Hytteplanmila. Det er Sondre Strande Oppland i 2020 løp på 32.37, noen få sekunder fortere enn Petter. (Foto: Per Inge Østmoen).





På pallen: Vinneren Petter Vea Monseth har toeren Elias Gihle, som løp på hjemmebane, på sin venstre side og Fredrik Ness Evensmo på sin høyre side. (Foto: Per Inge Østmoen)

De beste i klasse gutter 13 år

pl. kl. st. nr. navn land klubb tid pl. kjønn 1 3152 Petter Vea Monseth NOR Byaasen Skiklub 32:41 116 2 1425 Elias Gihle NOR Holeværingen IL 36:12 492 3 735 Fredrik Ness Evensmo NOR BUL IL 39:37 1073 4 1970 Andreas Aarvold NOR Fana IL 39:37 1075 5 4759 Mathias Eek NOR Sørum IL 41:23 1349

Gutter 12 år

På pallen: Lasse Lysgård-Andersen har toeren Lukas Jåvall Hagenpå sin venstre side og nr. 3 Christopher Wiig på sin venstre side. (Foto: Per Ingen Østmoen)

De beste i klasse gutter 12 år

pl. kl. st. nr. navn land klubb tid pl. kjønn 1 4852 Lasse Lysgård-Andersen NOR Nittedal IL 36:56 592 2 4611 Lukas Jåvoll Hagen NOR Brandbu IF 37:30 676 3 1464 Christopher Wiig NOR Vidar SK 40:04 1172 4 2830 Marcus Vatsaas Syvertsen NOR Haugsbygd Ski 40:49 1287 5 1133 Gaute Bergstrøm Vestli NOR Fjellet IL 42:32 1482

Gutter 11 år

På pallen: Noah Liborg har toeren Herman Granaas Bjerke på sin venstre side og Emil Olsen Orskaug på sin høyre side. (Foto: Per Ingen Østmoen)

De beste i klasse gutter 11 år

pl. kl. st. nr. navn land klubb tid pl. kjønn 1 1671 Noah Liborg NOR Ealing Eagles Running 42:11 1444 2 4839 Herman Granaas Bjerke NOR Hellas IF 43:41 1611 3 770 Emil Olsen Orskaug NOR Nittedal IL 44:07 1668 4 656 Andreas H. Torjussen NOR Fossum IF 44:34 1716 5 3116 Mathias L. Nohre-Solvang NOR IL Holeværingen 44:41 1738

Norske alderrekorder per 1.1.2023:

Gutter/menn Navn TID ÅR Rekord satt i: Gutter 12-13 år Sondre Strande Omland 32.37 2020 Hytteplanmila Gutter 14-15 år Magnus Øyen 30.56 2022 Hytteplanmila Gutter 16-17 år Abdullahi Dahir Rabi 29.17 2020 Hytteplanmila Junior 18-19 år Jakob Ingebrigtsen 27.54 2019 Hytteplanmila Junior 20-22 år Narve Gilje Nordås 28.28 2020 Hytteplanmila Jenter/kvinner Jenter 12-13 år Emma Kirkeberg Mørk 36.59 2015 Hytteplanmila Jenter 14-15 år Anna Marie Nordengen Sirevåg 35.09 2019 Hytteplanmila Jenter 16-17 år Ina Halle Haugen 34.11 2020 Hytteplanmila Junior 18-19 år Karoline Bjerkeli Grøvdal 31.29 2009 Sentrumsløpet Junior 20-22 år Karoline Bjerkeli Grøvdal 31.46 2012 Hytteplanmila



