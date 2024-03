Per 22. mars er det påmeldt 7716 deltagere til årets Sentrumsløp i Oslo og med fortsatt fem uker til løpet går skulle det dermed være god sjanse for et deltagertall godt i overkant av fjorårets hvor det var 7500 fullførende.

Med 6466 påmeldte er det fortsatt 10 km som er distansen som helst forbindes med Sentrumsløpet, mens 5 km som kom til som fast distanse i 2015 og med 1015 påmeldte så langt også har blitt ganske populær. Foruten 5 km og 10 km arrangeres også barneløp (235 påmeldte) og Sentrumssprinten på 800 meter.

Om man ser på deltagelsen de fem seneste årene løpet har vært arrangert har denne vært som følger:

2018 2019 2021 2022 2023 10 km 7838 8620 2324 4161 6285 5 km 1116 1320 302 718 1112 Sum (*) 8954 9940 2626 4879 7397

(*) Omfatter ikke barneløp og Sentrumssprinten

Størst deltagelse de seneste årene hadde man som man kan se rett før pandemiårene 2020-21, med et deltagertall på 9940 eller rett i overkant av 10 000 om man inkluderer barneløp og Sentrumssprinten i 2019. Ellers har deltagelsen økt tilsvarende nær en tredobling siden det Covid-19 pregede løpet i 2021. Deltagerrekorden i Sentrumsløpet er forøvrig fra 1989 hvor det var 14 900 fullførende i løpet som dengang startet på Stortorvet.

Ser man på hvor mange som løp under gitte tider på 5 km og 10 km i fjorårets utgave av løpet framkommer disse tallene:

10 km Under 40 min Under 50 min Under 60 min Under 70 min Menn (4075) 11.3 % (461) 53.1 % (2162) 85.9 % (3502) 96.1 % (3916) Kvinner (2196) 0.8 % (18) 18.4 % (403) 58.9 % (1294) 87.1 % (1912) Alle (6271*) 7.6 % (479) 40.9 % (2565) 76,5 % (4796) 92.9 % (5828)

5 km Under 20 min Under 25 min Under 30 min Under 35 min Menn (491) 8.8 % (43) 29.3 % (144) 58.9 % (289) 88.5 % (395) Kvinner (613) 2.0 % (12) 9.5 % (58) 32.5 % (199) 62.4 % (383) Alle (1112*) 5.0 % (55) 18.2 % (202) 43.9 % (488) 70.0 % (778)

(*) Noen få registrert uten klasse ikke inkludert

Tidene tilsvarende en plassering midt på resultatlista var 31.05 på 5 km og 52.13 på 10 km, eller fordelt på kjønn 33.00 og 58.05 for kvinner og 28.18

og 49.25 for menn.

Siste års vinnere på 5 km og 10 km:

Menn Kvinner 5 km Marius Garmann Sørli 15.10 Eli Anne Dvergsdal 17.13 10 km Awet Nftalem Kibrab 28.06 Maria Sagnes Wågan 34.51

Hjemmeside: Sentrumsløpet

Kondis: Samleside for Sentrumsløpet