Med 3.40,70 løp han inn til 2. plass bare slått av etiopiske Ermiyas Girma med 25/100 som stilte til start i Finland med sesongbeste på 3.33-tallet. Også de to løperne på plassene bak nordmannen, finnen Joonas Rinne og nedelandske Noah Baltus, stilte med SB på 3.34-3.35.

Løpet var 24-åringens nest beste på distansen, etter at han senket sin personlige rekord med fem sekunder da han ble 5. mann i det såkalte nasjonale heatet under Bislett Games for ti dager siden med 3.38,73.

Ermiyas Girma (2) spurter inn til sier foran Ibrahim Buras og Joonas Rinne. (4) (Foto: arrangøren)

Også Malin Hoelsveen stilte stilte start i stevnet og løp inn til en klar 3. plass i sin seongdebut på spesialdistansen 800 med 2:04:79, rundt to sekunder bak den finske vinneren Veera Mattila og toeren, danske Annemarie Nissen. Med flere løp i beina utover i sesonge håper nok 20-åringen på å utfordre persen fra Boysen Memorial på Bislett i fjor sommer på 2:01:15.

Oppløpet på 800 meter der Veera Mattila (2) var snaue halvsekundet foran Annemarie Nissen over målstreken . (Foto: arrangøren)

Norske resultater i Motonet GP Kuortane 21.06:

Menn 1500 m Plass Navn Føst Nasjon Tid 1. Ermias GIRMA 20.jan.05 ETH 3:40.45 2. Ibrahim BURAS 21.aug.01 NOR 3:40.70 3. Joonas RINNE 20 MAY 1995 FIN 3:41.10 4. Noah BALTUS 03.feb.02 NED 3:42.24 5. Leonard MARKÉN 13 DEC 2003 FIN 3:43.40 6. Joonas KUMPULAINEN 21.feb.06 FIN 3:43.84 7. Samu MIKKONEN 08.jul.96 FIN 3:53.72 8. Aleksi AHLFORS 09.apr.07 FIN 3:54.94 9. Sisu MOILANEN 09.jun.05 FIN 3:55.30 10. Aleksi KIVELÄ 23 MAY 2000 FIN 3:55.84 11. Leo RAJANIEMI 04.mar.09 FIN 3:56.58 Kvinner 800 m 1. Veera MATTILA 21.jan.03 FIN 2:02.54 2. Annemarie NISSEN 08.jul.94 DEN 2:02.97 3. Malin HOELSVEEN 25.jan.05 NOR 2:04.79 4. Teresa PERTTILÄ 21.sep.05 FIN 2:06.55 5. Heini IKONEN 22.mar.99 FIN 2:06.61 6. Siiri RAINIO 11.jul.00 FIN 2:06.78 7. Kaisa HONKAHARJU 31 OCT 1993 FIN 2:09.40

Alle resultater fra stevnet