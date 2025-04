For første gang må deltakerne i London Marathon selv velge om de ønsker medalje. Det nye systemet skaper forvirring og frustrasjon blant løperne.

Må aktivt velge medalje

Det oppleves selvfølgelig som et stort øyeblikk når man får sin velfortjente medalje rundt halsen etter målgang ved Buckingham Palace. Men i 2025-utgaven av det tradisjonsrike løpet må deltakerne selv krysse av for at de ønsker medalje. Hvis ikke, kan de ende opp tomhendte etter 42,2 kilometer.

Bakgrunnen for endringen er London Marathons ønske om å redusere arrangementets miljøavtrykk. Både medaljene og deltaker-T-skjortene produseres i Kina, og organisasjonen ønsker å kutte ned på unødvendig produksjon og transport.

- For alle arrangementene våre i 2025 må deltakerne aktivt velge at de ønsker medalje under registreringsprosessen, uttaler arrangøren ifølge Daily Mail.

Reaksjoner i sosiale medier

Endringen har ikke gått ubemerket hen. På Facebook-grupper og løpefora er mange frustrerte over at de risikerer å miste medaljen, enten fordi de ikke fikk med seg endringen, eller fordi de feilaktig har fått tildelt startnummer merket «no medal».

- Hvem i all verden løper et maraton og ikke vil ha medalje?! Det burde vært motsatt, at man må logge inn for å velge bort medalje, skriver en deltaker, sitert av Canadian Running Magazine.

En annen kommenterer:

- Å fullføre løpet er en prestasjon i seg selv, og alle som kommer i mål fortjener medalje. Det handler om innsats, vilje og å presse seg gjennom til mål.

Medalje – eller et tre?

For de som velger å ikke motta medalje, finnes det et grønnere alternativ. I samarbeid med organisasjonen Trees Not Tees kan deltakerne i stedet få plantet et tre i sitt navn. De får da tilsendt et digitalt sertifikat med bilde og geolokasjon, slik at de faktisk kan oppsøke «sitt» tre.

Samtidig oppfordres deltakerne til å bruke miljøvennlige transportmidler til startområdet, som sykkel, kollektivtransport eller å gå.

Oppfordring til norske deltakere

Dersom du skal løpe London Marathon 2025, bør du logge inn på din konto med bookingreferansen din og dobbeltsjekke valgene du har gjort. Valget ditt vil gjenspeiles på startnummeret du henter før løpet.



