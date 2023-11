Ikke undervurder en sterk stortå!

Et høyere aktivitetsnivå og en elsk for idrett drar med seg et økt fokus på kroppen. Vi får unnagjort styrkeprogrammet og restituerer så godt vi klarer. Likevel ser det ut til at en viktig del av kroppen blir glemt. Nemlig stortærne. Kanskje ikke rart når de oftest er godt gjemt bak sokker og skotøy.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2024 eller ut 2025. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.