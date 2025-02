Vidar Innselset i IL ROS Skigruppa forteller til Kondis at skitradisjonene og klassisk diagonalgang står sterkt, spesielt i marka, og at kanskje ikke alle er like positive:

– Vi tror likevel at det er mulig å balansere dette slik at det kan være et godt tilbud for alle.

– Vi håper at dette kan bli et årlig arrangement i Kjekstadmarka med mange deltakere fra hele regionen, siden tilbudet til skøyterne er begrenset her i østlandsområdet, sier Innselset.

Kjekstadmarka Rundt Skate (Fristil)

Turrenn i langrenn har i hovedsak vært forbeholdt klassisk stil, men sporten er i stadig utvikling. IL ROS Ski har et ønske om å utvide tilbudet for skøyte-entusiaster. Derfor har klubben spikret planene om å arrangere eget turen i skøyting i Kjekstadmarka. Området byr på variert og kupert terreng i vakker natur - en perfekt ramme for et turrenn som samler skøyteløpere fra hele regionen.

Turrenn i fristil

Skøyting har blitt mer normalt også blant vanlige mosjonister. Denne teknikken byr på en dynamisk og raskere skiopplevelse og appellerer til flere og flere. Dessverre er det begrenset tilbud av skøytetilpassede traseer og fortsatt få turrenn som tilbyr denne stilarten, spesielt i markaområder der klassisk langrenn ofte dominerer. IL ROS Ski ønsker å endre dette.

Kjekstadmarka Rundt Skate - et nytt tilbud

Planene er allerede lagt og rennet vil gi deltakerne en unik mulighet til å oppleve skøyting i tilrettelagte løyper i en spennende trasé.

– Vi har savnet flere turrenn i skøyting, spesielt her i det sentrale Østlandsområdet. Skøyting blir mer og mer populært og vi ønsker derfor å se om det interesse for et slikt arrangement, sier Vidar Innselset i IL ROS Skigruppa.

– Vi legger opp til at dette skal bli et arrangement for alle og tilbyr derfor trimklasse og kortere løype for barn og familie, sammen med tilbudet for de raskeste skøyterne. IL ROS ser for seg et arrangement som ikke bare er for de erfarne skøyteløperne, men ønsker også å inkludere og rekruttere mosjonister og nybegynnere. Rennet går i fristil og er derfor også åpent for de som ønsker å gå rennet i klassisk stil. Det legges klassisk spor i hele traseen.

KOM/QOM - Klatrepris

Kjekstadmarka er ikke flat. Det legges til rette for at de som liker å forsere bakker skal kunne gjøre opp om tittelen beste klarerer. Etter noen flate partier på jordene på Spikkestad skal løperne forsere den beryktede bakken oppover Haukelia.

Skiforeningens bidrag

Vi opplever at Skiforeningen de siste årene har vært positive til utviklingen og jobbet for å tilrettelegge for mer tilbud til de som ønsker å bruke skøyteski i marka. Dette er et kjærkomment tilbud til de som liker å skøyte.

Løypa:

Løypa starter ved Spikkestad Skiarena og går inn over jordene mot Røyken før løypa går inn i litt mer kupert skogsterreng. Her legger vi inn en klatrepris for de som liker å forsere høydemetre. Videre går løypa på fine myrområder i høyden før den stuper ned i en spennende utforkjøring mot Heggsjø. Siste del går på brede fine skogsbilveier i lettkupert terreng før man avslutter tilbake gjennom lysløypa til mål på skistadion.

Løypas lengde er rett under 20 km.

Turløypa som går i mer lettkupert terreng er 8 km og passer perfekt for en familietur.

Velkommen til skifest:

Skigruppa i IL ROS ønsker velkommen til Spikkestad skiarena for en skidag utenom det vanlige.

Linker:

Facebookarrangemnet: https://fb.me/e/5eoeM3amI

IL ROS - nett: https://ilros.no/ski/turrenn-kjekstadmarka-rundt