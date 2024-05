Tildeling av NM terrengultra 2025

- Etter et meget vellykket NM terrengultra i Grenlandsområde i starten av mai sender Gjerpen IF og Grenlands Ultrarunners stafettpinnen videre til Meråker i Trøndelag. IL Varden Meråker og Meråker Mountain Challenge (MMC) er tildelt mesterskapet for 2025, som vil bli arrangert i en løype på ca 70 km og 4000 høydemeter. Dato bllir antagelig 3. august, sier leder av NFIFs ultraløpesutvalg, Marit Berg Bjerknes.

- Som tidligere arrangør av NM terrengultra (2018) tegner dette til å bli et mesterskap verdt å ta turen til. Samme helg arrangeres også andre distanser, så her er det mulighet for alle og enhver å finne sin distanse, sier Marit.

Arrangørens hjemmeside: Meråker Mountains Challenge

Arrangørens facebookside: MMC

NM 2018: Brynthe og Schjølberg løp seg rett inn på VM-laget

Bilde fra NM 2018, i typisk Meråkerterreng. De hvite stolpene - som er permanent merking av løypene - er lette å se. (Foto: Olav Engen)

Førstkommende helg, 31. mai - 2. juni arrangeres European Athletics Off-Road Running Championships i Annecy i Frankrike, og Ultraløpsutvalget ønsker alle norske utøvere lykke til, men særskilt «våre» ultraløpere som skal i aksjon lørdag 1. juni. Troppen er tatt ut i regi av motbakkeutvalget, men med flere ultraløpere med i troppen.

Kondis.no: Norges lag til EM i motbakke i Annecy, Frankrike

Arrangementets hjemmeside