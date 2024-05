Selv med full sommer og meget varme løpeforhold, noterte Ecotrail Oslo hele tre løyperekorder under helgens arrangement.



Tre imponerende løyperekorder

Stine Holager sørget for seier på kvinnenes 50 kilometer, og satte samtidig rekord med 4.01.55. Sylvia Nordskar, som også hadde god fart i beina denne helgen, hadde den tidligere rekorden med 4.12.29 fra 2018. Verdt å merke seg er at løypa ble forlenget med 1,6 kilometer til 2023-utgaven av løpet. Holagers tid var så god at hun hadde vært på pallen dersom hun hadde løpt i herreklassen!

Og det ble løyperekord også i herreklassen. Simen Østensen, godt kjent som tidligere landslagsløper i langrenn, løp gjennom løypa på gode 3.21.58.

Den tredje rekorden ble satt av Sigurd Lund Røer på 31 kilometer. Han hadde allerede den tidligere rekorden i lomma (2.06.36 fra 2022), men pyntet på den i år da han løp på 2.06.06.





Simen Østensen hadde god fart hele veien, og satte en imponerende løyperekord i varmen. (Foto: Østensen Stravaprofil)



Erik Sollien og Mari Kittelsen vant 80 kilometer

På den lengste distansen, som startet klokken 07 i Oslo sentrum lørdag morgen, ble det seier i herreklassen til Erik Sollien. Han fikk tydeligvis problemer med klokka, men forteller selv at han løp på følelsen. Han løp i mål på 7.08.47 og var snaue tre minutter foran Åsmund Sunde Valseth. Gaute Espevalen tok tredjeplassen med 7.12.02.





Erik Sollien (i midten) var best på den lengste distansen. Gaute Espevalen til venstre og Åsmund Sunde Valseth til høyre. (Foto: Ecotrail Oslo)



I kvinneklassen vant Mari Kittelsen med nesten 5 minutter. Hennes vinnertid var 8.15.21. Nummer to ble Sofia Marie Lindberg. Line Valåmo tok tredjeplassen med 8.28.03.



50 kilometer

Som nevnt var det Simen Østensen som vant den nest lengste distansen, med rundt 1000 høydemeter, på rekordtiden 3.21.58. Med det var han nesten halvtimen foran nummer to, som var Steffen Brufladt. Han løp på 3.50.21. Nummer tre ble Michael Jensen, som løp på 4.02.19.

- Hardt nok i varmen, var Østensens korte kommentar til løpet på sin egen Stravaprofil.



Simen Østensen i midten, Michael Jensen til venstre og Steffen Brufladt til høyre. (Foto: Ecotrail Oslo)



Stine Holager var ikke snauere enn Østensen, og satte også en imponerende løyperekord på 50 kilometeren. Hun vant med mer elle rmindre samme seiersmargin som Østensen, og fikk tiden 4.01.55. Nummer to ble Oda Barth Vedøy med 4.30.43. Nummer tre ble Ingrid Due-Gundersen som løp på 4.34.23.

- Den satt. Varm dag!. Tungt siste 15. Bare å ta seg sammen, for Ola skulle rekke FA-cupfinalen, skriver vinneren på Strava.



Stine Holager på topp. Ingrid Due-Gundersen til venstre og Oda Barth Vedøy til høyre. (Foto: Ecotrail Oslo)



Tuva Toftdahl Staver og Sigurd Lund Røer vant 31 kilometer

Tidligere langrenssløpere markerte seg på flere distanser. I kvinneklassen på 31 kilometer var det Tuva Toftdahl Staver som vant med sitt løp på 2.24.41. Hun rapporterte om god flytfølelse de første 10 kilometerene, inntil varmen ble mer merkbar. Sara Kjeldsen Lie ble nummer to med 2.27.57, mens Asta Rød Kristoffersen tok trdjeplassen med 2.31.50.



Tuva Toftdahl Staver til venstre og Sara Kjeldsen Lie til høyre. (Foto: Ecotrail Oslo)

I herreklassen forbedret Sigurd Lund Røer sin egen løyperekord med 30 sekunder. Hans nye rekord lyder 2.06.06. Eivind Klokkehaug ble nummer to med 2.06.35, mens Martin Brekke tok tredjeplassen med 2.10.20.





Sigurd Lund Røer i midten. TIl venstre er Martin Brekke, mens Eivind Klokkehaug står til høyre. (Foto: Ecotrail Oslo)



Halvmaraton

Eirik Austgulen Fosnæs vant herreklassen på halvmaratondistansen med et løp på 1.23.08. Mikkel Trøstheim ble nummer to med 1.26.36, og Åsmund Breie tok tredjeplassen med 1.27.15.





Eirik Austgulen Fosnæs i midten, Åsmund Breie til venstre og Mikkel Trøstheim til høyre. (Foto: Ecotrail Oslo)



I kvinneklassen ble det seier til Madelène Wanvik Holum. Hun holdt følge med herrevinner Eirik Fosnæs nesten hele veien, og løp på den totalt nest beste tiden. Hun vant på den sterke tiden 1.23.48.

- Hadde ikke tenkt til å pushe altfor hardt i dag, men fikk veldig bra start så da ble det ganske bra pace hele veien. Takk for turen Eirik Fosnæs. Fikk igjen erfare at jeg tåler varmen litt dårlig, med frysninger i solsteiken fra 15 km. Ekstremt seigt siste 2 kilometer, oppsummerer hun på Strava.



På andreplass kom Veslemøy Rønnevik med 1.32.39, mens Marte Sønstevold ble nummer tre med 1.34.01. Alle de tre beste løper for SK Vidar.



Vinneren Madeléne Holum Wanvik hadde løpt videre, men til venstre står Marte Sønstevold og til høyre er Veslemøy Rønnevik. (Foto: Ecotrail Oslo)



Petter Søberg og Veronika V. Schuler vant 10 km

På den korteste distansen ble det seier til Petter Søberg, som tydeligvis ikke var imponert av egen innsats.

- Labert nivå og blytungt, oppsummerte han på Strava. Han vant på 36.23.



På andreplass kom Martin Nygard med 38.48, mens Robin Pay tok tredjeplassen med 38.56.



Petter Søberg i midten, Robin Pay til venstre og Martin Nygard til høyre. (Foto: Ecotrail Oslo)



I kvinneklassen ble det seier til Veronika V. Schuler med 41.08. På andreplass kom June Kieu-Van Thi Bui med 41.23 og tredjeplassen gikk til Ingrid Smith-Sivertsen som løp på 41.59.



Veronika V. Schuler på topp, Ingrid Smith-Sivertsen til venstre og June Kieu-Van Thi Bui til høyre. (Foto: Ecotrail Oslo)



