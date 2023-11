Inge Asbjørn Haugen – en nøktern nordfjording med sans for maraton, musikk og kryssord

Inge Asbjørn Haugen er en allsidig utøver både innen idrett og musikk. Han løper like gjerne en 100-meter som en maraton eller et ultraløp. Beste resultat i friidrettskarrieren mener han er 24,37 på 200-meter. Høydepunktet i musikkarrieren var å spille med storbandet Mixmasters på jazzfestivalen i Molde under ledelse av klarinettisten Norman Leyden. Men det er mye før og etter og mellom disse høydepunktene. Ikke minst er det 657 maratonløp.

