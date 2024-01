Marius Sørli er blant de beste løperne på vestlandet, og på hjemmebane på Askøy har han de siste årene hatt full kontroll på øyboernes eget gateløp, Askløpet. Også i årets løp vant han ganske suverent, selv om Lars Olav Måkestad Apold fra Gular prøvde å følge ham de første kilometerne.

Blant kvinnene ble det denne gangen Ronja Furevik som tok seieren, også hun fra arrangørklubben Ask Friidrett. Hun vant spurten mot Rebekka Birkeland, som vant i fjor, halvannet minutt foran nettopp Ronja som da tok andreplassen. Men i år var det 14 år gamle Ronja Furevik som var best, og det på en tid som var en forbedring av hennes fjorårs tid tilsvarende det hun da var etter Rebekka. Men det skal sies at Rebekka Birkeland ikke var i særlig godt slag i dag, hun kunne fortelle at hun hadde hatt tre dager med omgangssyke som oppkjøring til løpet.

Ronja Furevik er en av landets beste løpere i sin aldersklasse, i fjor hadde hun bestetid for sin aldersklasse i Norge på både 800, 1500 og 2000 meter. Og løpet i dag gikk raskere enn hun hadde tenkt:

– Jeg havnet litt bakpå ut fra start. Målet mitt var nemlig å løpe på 17:20, da hadde jeg satt ny pers med nesten 30 sekunder, men jeg havnet jo faktisk på 16:20, kunne Ronja fortelle etter løpet sitt.

Det var i alt 81 deltagere i årets Askløp, i kjølige 2 plussgrader, men isfri løype.

Marius Sørli og Lars Olav Måkestad Apold drar til fra starten av Askløpet.



Resultater kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 441 Ronja Furevik Ask Friidrett 16:21 2 449 Rebekka Birkeland Ask Friidrett 16:25 3 446 Amalie Melby Arnesen Ask Friidrett 18:04 4 467 Bodil Hansen Ask Friidrett / Ask/Løp Sammen Askøy 18:30 5 294 Maria Bøe Svardal Florvåg 19:11 6 421 Solveig Vannes HSI 19:33 7 419 Line Feness Armond Ask Friidrett 19:34 8 443 Kimberley Joanne Hatfield HSI 19:35 9 439 Hildegunn Enes Ask Friidrett 20:07 10 328 Anja Sande HSI 21:22 11 428 Kristin Sunde Ask Friidrett 21:26 12 458 Kristin Risvand Mo Ask Friidrett/Lsa 22:16 13 420 Maren Høviskeland Ask Friidrett 22:20 14 455 Venja Jørgensen Lillebø Ask Friidrett 22:38 14 425 Ingrid Straume Sunde Ask Friidrett 22:38 16 484 Ida Svendsen Ask Friidrett 22:59 17 445 Elin A. Danielsen HSI 23:47 18 70 Kirsten Maartmann-Moe Ask Friidrett / Ask/Løp Sammen Askøy 24:21 19 35 Gerda Høvik Mathiesen Ask Friidrett / Ask/Lsa 25:41 20 451 Waraporn Eilertsen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 26:03 21 481 Trine Audsdotter Skogsvåg IL 30:47 22 487 Serine Dyrdal 59:58



Rebekka Birkeland måtte slite seg inn til andreplassen, etter en sykdomsperiode.



Amalie Melby Arnesen inn til en tredjeplass. Hun har tidligere vunnet dette løpet.



Lars Olav Måkestad Apold løper inn til en klar 2. plass.

Resultater menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 435 Marius Sørli Ask Friidrett 13:31 2 462 Lars Olav Måkestad Apold Gular, IL 13:59 3 460 Christian Lothe Hitland Gular 14:39 4 434 Jon-Henning Hilleren Ask Friidrett 14:49 5 454 Remy Furevik Ask Friidrett 14:50 5 456 Sigve Lillebø Ask Friidrett 14:50 7 433 Jan-Olav Hilleren Ask Friidrett 15:04 8 436 Olav Stokke Hammer Gular, IL 16:09 9 424 Herman Andreassen Ask Friidrett 16:16 10 438 Sjur Breivik Ask Friidrett 16:18 11 480 Petter Fromreide Florvåg 16:21 12 181 Robert Nilsen H_400-Aktiv 16:37 13 426 Sakarias Breivik Ask Friidrett 16:43 14 423 Jakob Høviskeland Ask Friidrett 16:46 15 447 Lasse Eriksen Ask Friidrett 16:47 15 326 Henrik Villanger Ask Friidrett 16:47 17 457 Ole Magnus Villanger Ask Friidrett 16:56 18 448 Leif Nordland HSI 17:03 19 461 Åsmund Skålevik Ask Friidrett 17:05 20 496 Hector Breivik Ask Friidrett 17:08 21 418 Christer Vonheim Ask Friidrett 17:44 22 463 Martin Lavik Juvik Velo 17:47 23 427 Lars Magnus Villanger Ask Friidrett 17:59 24 432 Knut Bjørnar Andreassen Ask Friidrett 18:11 25 466 Christian Torgersen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 18:15 26 459 Åge Bakke Ask Friidrett/Lsa 18:28 27 469 Malvin Berland Kjerrgarden 18:35 28 61 Trond Pedersen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 18:36 28 483 Øyvind Risnes Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 18:36 28 444 Thomas Straume Ask Friidrett 18:36 31 475 Tord Eirik Solberg Ask Friidrett 18:54 32 470 Morten Jakobsen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 19:09 33 417 Joar Høviskeland Ask Friidrett 19:15 34 220 Per Eilif Træen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 19:19 35 442 Georg Breivik Ask Friidrett 19:20 36 495 Cato Skjølås ASK 19:26 37 453 Bjarne Otto Lyngbø Ask Friidrett 19:53 38 429 Stig Morten Villanger Ask Friidrett 19:54 39 468 Eirik Jakobsen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 19:57 40 452 Arild Hauge Ask / LSA 20:21 40 437 Jan Victor Ravnanger Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 20:21 42 430 Ivar Hansen HSI 20:46 43 471 Emil Mevold Sigvaldsen Ask Friidrett 21:11 44 472 Kjetil Sigvaldsen Ask Friidrett 21:15 45 327 Tom Igelkjøn HSI 21:29 46 440 Jan Olav Stople HSI 21:46 47 485 Emrik Strand Ask Friidrett 22:36 48 477 Tobias Abbedissen stien Ask Friidrett 23:16 49 478 Håvard Stien Ask Friidrett 23:17 50 97 Christian Fraga Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 25:15 50 479 Isak Fraga Askøy Fotball 25:15 52 431 Oddvar Berntsen Ask Friidrett 25:22 53 32 Roger Furelid Løp Sammen Askøy 25:47 54 286 Tobias Furelid Hauglandshella 25:48 55 497 Stian Haugen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 27:17 56 474 Alfred Sangolt Skogsvåg IL 28:38 57 473 Kenneth Sangolt Skogsvåg IL 28:48 58 482 Igor Bjorøy Skogsvåg IL 30:47 59 486 Markus Vassnes 59:57



Tredjeplass til Christian Lothe Hitland, som denne sesongen har meldt overgang fra IL Norna-Salhus til IL Gular.



Det tetteste oppgjøret kom om 4. plassen. Sigve Lillebø, Remy Furevik og Jon-Henning Hilleren må gi alt.



Jan-Olav Hilleren, 7. plass.



Emrik Strand og Ida Svendsen er godt i gang med løpet.



Som vanlig etter Askløpet så var det premieutdeling med kaffe og kaker i klubbhuset etterpå, ledet med stø hånd av Audun Lavik.