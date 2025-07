John Petter Stevik var vår representant i det første heatet der første runde gikk unna på elleville 50:80 med italieneren Francesco Pernici i front og feltet fikk naturlig nok en skikkelig strekk.

Seks mann skilte seg ut på oppløpet og Pernici imponerte alle inkludet OL-mester Vebjørn Rodal med å vinne forsøksheatet fra front på ny mesterskapsrekord på 1:44:06 Briten Henry Jonas fulgte bare fire hundredeler bak. Nederlands Niles Laros måtte dermed ha hjelp av den høye farten i feltet for å gå videre selv om han perset på underdistansen med1:44.19. Gulars John Petter Stevik var aldri med i kampen om avansement og kom inn på 8. plass av de ti i feltet på 1:48.20.

Ole Jakob Solbu sjanseløs

Ole Jakob Solbu fra Ås IL kom i det andre heatet der det var de to første plassene som gjaldt for å gå videre etter rekordfarten i det første. Første runde gikk her på offensive 51:25 med britiske Justin Davies i front fra start, en posisjon han holdt til mål på 1:44:67 fulgt til finalen av sveitsiske Ramon Wiply. Altså ellevill løping i begge de to første heatene. Ole Jakob Solbu var tydelig preget av en den kronglete sesongoppkjøring og var i realiteten aldri med i løpet og jogget i mål som sistemann.

Ole Jakob Solbu fra start i banen utenfor Gabriele Angiono som heller ikke fikk noe høydepunkt i Bergen med disk. (Foto: Arne Dag Myking)

Ole Jakob Solbu sakker akterut halvveis med danske Laust Kaastrup Kjær nest sist. (Foto: Arne Dag Myking)

Justin Davies og Ramon Wipfli inn til sikkert avansement. (Foto: Arne Dag Myking)

Ole Jakob Solbu fullførte på over to minutter. (Foto: Arne Dag Myking)

800 meter menn, heat 2: