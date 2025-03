Konkurransen var for flere aldergrupper, fra 12 år og oppover. Alle svømte 375 meter, syklet 10 km og løp 2 km. Det var 25 stykker som startet og disse var delt opp i 3 puljer hvor vi hadde de yngste deltakerne i første pulje, de som var litt nye til triatlon og kanskje forsøkte idretten for første gang i pulje 2 og de antatt raskeste i pulje 3.

I pulje 1 var Andreas Birkeland raskt ferdig med sin svøm og kom først opp av vannet. Han hadde også en av de raskeste tidene på svømmingen av alle startende. Han holdt ledelsen hele veien og var først ferdig i pulje 1. Louisa og Linnea kom ganske likt opp av vannet og holdt følge ganske lenge, men det var til slutt Linnea som var først ferdig av jentene i pulje 1.



Fra venstre: Håvar Sandqvist Bjorli og Andreas Birkeland. (Foto: Erik Marki Bjorli)



Fantastisk innsats av alle utøverne i den yngste puljen, og dette var også den puljen med flest tilskuere og positive, ivrige foreldre som var herlig å se.



Linnea Christiane Johansen Melø var først ferdig av jentene i pulje 1. Her ser vi også Håvar Sandqvist Bjorli på tredemølla. (Foto: Erik Marki Bjorli)



I pulje 2 var det mange som debuterte i triatlon, og til tross for et kortvarig kaos med for få sykler på grunn av en arrangørtabbe, var stemningen strålende og innsatsen imponerende.



Kristian Røhnebæk var en av deltakerne i pulje 2. (Foto: Erik Marki Bjorli)



I pulje 3 var det noen herlige interne konkurranser mellom noen spreke, godt voksne menn fra Oslofjord Triatlonklubb, hvor det kun skilte ett sekund i mål på Morgan Hovden og Jan Olav Solli, men begge ble slått av Espen Herstad fra Ringerike som representerer Bærumsvømmerne Triatlon. Av damene var det lenge ganske jevnt mellom Steffi Prabel, Margarita Sjursen og Anny Aasvang, men det var Steffi som stakk av med seieren til slutt.



Espen Herstad (nærmest) var best i pulje 3. Til høyre for seg har han Morgan Hovden (nesten ikke synlig), Jan Olav Solli og Margarita Sjursen. (Foto: Erik Marki Bjorli)



Alt i alt ble det et fantastisk hyggelig arrangement og Ringerike Sykkelklubb vil få takke alle som møtte opp og bidro til suksessen.



Full fart i bassenget. (Foto: Erik Marki Bjorli)

Sondre Solheim i gang på sykkelen. (Foto: Erik Marki Bjorli)

Louisa Omoruyi. (Foto: Erik Marki Bjorli)

Resultater

Pulje 1

Deltaker Pulje Sluttid Andreas Birkeland 1 00:33:57 Linnea Christiane Johansen Melø 1 00:38:15 Håvar Sandqvist Bjorli 1 00:38:50 Louisa Omoruyi 1 00:42:45 Felix Berntsen 1 00:44:17 Adrian Konrad Sjursen 1 00:48:58



Pulje 2

Deltaker Pulje Sluttid Richard Grønlie 2 00:41:00 Kristian Røhnebæk 2 00:41:20 Elias Klakken Angelsen 2 00:42:17 Grethe Tenden 2 00:42:46 Tone Jeanette Berntsen Torp 2 00:42:51 Frank Robert Karlsen 2 00:44:16 Oddbjørn Flaa 2 00:46:56 Erik Herstad 2 00:52:03 Magnus Tollefsen 2 00:55:49 Roar Karlsrud 2 DNS



Pulje 3

Deltaker Pulje Sluttid Espen Herstad 3 00:26:28 Morgan Hovden 3 00:30:18 Jan Olav Solli 3 00:30:19 André Løseth 3 00:32:53 Sondre Risdal Solheim 3 00:34:44 Even Vardaasen 3 00:36:07 Steffi Prabel 3 00:43:05 Margarita Sjursen 3 00:51:55 Anny Aasvang 3 00:53:58 Matthieu Gaudin 3 DNS

Jan Olav Solli og Morgan Hovden. (Foto: Erik Marki Bjorli)

Anny Aasvang. (Foto: Erik Marki Bjorli)