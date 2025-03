Jakob Ingebrigtsen tok seg enkelt videre fra forsøksheatene på 1500 meter under innendørs-VM i Nanjing, Kina. Han stilte til start i det andre av fire heat, og løste oppgaven med den roen og kontrollen vi har blitt vant til å se fra ham.

Med totalt sju løpere i feltet og kun to direkteplasser til finalen, var det ikke rom for feiltrinn. Likevel la han seg helt sist ut fra start, og lot det oppstå en luke til resten av feltet de første rundene. Canadiske Foster Malleck tok kommandoen og åpnet i et roligere tempo enn det vi så i det første heatet.

Med fire runder igjen avanserte Ingebrigtsen én plass, men det var først med drøyt to runder igjen at han for alvor begynte å bevege seg fremover. Da lå han fortsatt på sjetteplass, og hadde mange meter opp til tet.

Spurtet enkelt til seier

Farten økte markant med halvannen runde igjen, og Jakob leverte en kontrollert og effektiv langspurt som tok ham helt frem i tet. Han vant heatet med tiden 3.39,80, og fikk med seg østerrikske Raphael Pallitsch til søndagens finale.

I etterkant var det en lite andpusten Ingebrigtsen som møtte NRK i intervjusonen:

- Jobben er gjort, jeg tror ikke jeg er disket, vinner heatet og er videre. Det handlet om å ikke gjøre noe dumt, holde seg borte fra knall og fall. Vi var få i heatet så det er enklere å ha oversikt, men det er alltid litt nerver i sving. Forsøksheat er alltid spennende. Det kan være vanskelig og uforutsigbart, oppsummerer Ingebrigtsen til NRKs reporter.

På spørsmål om hva spurten kostet, svarte han:

- Det er jo et VM, så man skal ikke tulle. Men, jeg prøvde å springe på margin og spare krefter, og sjekke at beina fungerer.

Klar for finale på 1500 meter og 3000 meter

For Ingebrigtsen er dette første del av en krevende VM-dobbel. Lørdag venter finalen på 3000 meter, før han søndag altså skal løpe finale på 1500 meter.

- Det blir dobbelt så langt, jeg er spent men jeg gleder meg til det, sa Ingebrigtsen til NRK om morgendagens 3000 meter.

Kommer det første VM-gullet da?

- Vi får håpe. Jeg er klar i hvert fall, svarte Ingebrigtsen.

Svenske Samuel Pihlström til finale

I søndagens finale møter Jakob Ingebrigtsen blant annet Sveriges Samuel Pihlström. Han lå foran og dro feltet i store deler av løpet. Et par runder før mål forsvant han bakover, før han kom tilbake og sikret andreplassen på 3.42,21.

- Det var tøft og jeg gjorde en feil med 500 meter igjen til mål. Da slapp jeg noen forbi og ble innestengt. Men, jeg hadde et godt kick siste 150 meterene, så jeg er glad jeg tok det. Jeg tror alle har sjanse på medalje i finalen, også jeg. Det handler om posisjonering, fortalte Pihlström til NRK.



Har du sjanse til å slå Jakob Ingebrigtsen?

- Har noen det, svarte svensken.

Videre til finale er

Neil Gourley, Storbritannia

Samuel Prakel, USA

Adrián Ben, Spania

Jakob Ingebrigtsen, Norge

Rapahel Pallitsch, Østerrike

Luke Houser, USA

Samuel Pihlström, Sverige

Mariano García, Spania

Isaac Nader, Portugal



Heat 1

Pos. Athlete Nat Mark 1 Neil GOURLEY GBR 3:36.60 Q 2 Samuel PRAKEL USA 3:36.93 Q 3 Adrián BEN ESP 3:36.95 PB 4 Ruben VERHEYDEN BEL 3:37.94 5 Charles GRETHEN LUX 3:38.10 6 Filip SASÍNEK CZE 3:40.86



Heat 2

Pos. Athlete Nat Mark 1 Jakob INGEBRIGTSEN NOR 3:39.80 Q 2 Raphael PALLITSCH AUT 3:40.08 Q 3 Andrew COSCORAN IRL 3:40.79 4 Joao BUSSOTTI NEVES ITA 3:40.92 5 Foster MALLECK CAN 3:42.55 6 Seyedamir ZAMANPOUR IRI 3:43.37 NR 7 Aarón Alexander HERNÁNDEZ BOLAÑOS ESA 3:57.77 PB



Heat 3

Pos. Athlete Nat Mark 1 Luke HOUSER USA 3:41.16 Q 2 Samuel PIHLSTRÖM SWE 3:42.21 Q 3 Oliver HOARE AUS 3:42.29 4 Kieran LUMB CAN 3:42.32 5 Dezhu LIU CHN 3:43.55 SB 6 Ugis JOCIS LAT 3:50.27 7 Hugh KENT GUM 4:07.37 PB



Heat 4