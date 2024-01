Karoline Bjerkeli Grøvdal har også vunnet skoen som landets beste juniorløper 4 ganger, og dermed kan hun nå, i en alder av 32 år, plassere sin 18. gullsko på hylla. En sterk sesong ble krona med gull i EM terrengløp i desember.

Jakob Ingebrigtsen har i tillegg til å vinne seniorskoen fem ganger også blitt tildelt juniorskoen fem ganger, så nå vil han i alt ha ti eksemplar av Kondis’ gullsko. I 2023 hadde han bare to opptredener på distanser fra 5 km og oppover, men til gjengjeld brukte han dem godt ved først å sikre seg finaleplass for så å ta VM-gullet på 5000 m.

Det er styret i «Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett» som står bak kåringen som også omfatter årets junior- og veteranløper.

Vinnere av Kondis’ gylne løpesko for unge under 20 år er Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson og Andreas Fjeld Halvorsen. Begge vinner gullskoen for første gang.

På veteransida er det Synøve Brox og Kristen Aaby som går til topps i kåringen. Brox og Aaby har vunnet gullskoen henholdsvis fire og fem ganger før.

Kåringskriterier

I kåringen av landets beste seniorløpere legges det vekt på gode tider, mesterskapsprestasjoner og evnen til å holde et høyt nivå gjennom sesongen på distanser fra 5000 m og oppover. I juniorklassen er kriteriene de samme, men her teller distanser fra 3000 m og oppover.

Prisen til årets veteranløper (40 år +) tildeles til den med det beste resultatet målt etter de internasjonale veterantabellene, uttrykt i prosent av verdensrekordnivå. Statistikkdistansene fra 5 km / 5000 m til maraton teller, og resultatene vurderes etter WMA-tabellene (snittet av 1994- og 2020-tabellen) som gjør at en kan sammenligne resultater på tvers av alder og distanse.

Bare løpere som har bodd lenge nok i Norge til å være startberettiget i NM, er med i kåringen.



Kvinner senior – Karoline Bjerkeli Grøvdal

Gull-grossist: Karoline Bjerkeli Grøvdal kunne i desember juble for sitt tredje strake EM-gull i terrengløp. (Foto: Arne Dag Myking)



Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2023. Utøverne er rangert etter WMA-skåren som er tatt med for baneløp og kontrollmålte distanser utenfor bane.

Tid Distanse Plass WMA-% Karoline Bjerkeli Grøvdal 1.07.34 Halvmaraton, København, Danmark 6. plass 96,44 1.09.53 Halvmaraton, New York City, USA 3. plass 93,24 14.46 5 km, Lierløpet 1. plass 98,63 15.09 5 km, Road to Records, Herzogenaurach, Tyskland 8. plass 96,13 14.45,24 5000 m, Diamond League, London, Storbritannia 9. plass 98,63 14.47,84 5000 m, Diamond League, Brussel, Belgia 7. plass 98,41 15.08,96 5000 m, VM, Budapest, Ungarn 11. plass, forsøk 96,13 33.40 EM terrengløp, 9 km, Brussel, Belgia 1. plass Kristine Eikrem Engeset 15.26,00 5000 m, Trond Mohn Games, Bergen 3. plass 94,37 15.32,77 5000 m, Lag-EM, Chorzów, Polen 4. plass 93,66 15.39,75 5000 m, NM, Jessheim 2. plass 92,06 15.44,21 5000 m, Hoka Spåret, Stockholm, Sverige 1. plass 92,47 Amalie Sæten 32.53 10 km, Hytteplanmila, Hole 2. plass 90,67 16.00 5 km, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 91,03 15.27,00 5000 m, ISTAF, Berlin, Tyskland 11. plass 94,27 15.38,63 5000 m, NM, Jessheim 1. plass 93,06 16.08,90 5000 m, Universaden, Chengdu, Kina 4. plass 90,18 Sigrid Jervell Våg 33.19 10 km, Drammen10k 2. plass 89,49 33.33 10 km, Trafford, Storbritannia 19. plass 88,87 33.36 10 km, Oslo Maraton 1. plass 88,74 34.34 10 km, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 86,26 15.53 5 km, Tunnelløpet, Bergen 1. plass 91,69 16.05 5 km, Lierløpet 1. plass 90,55 15.39,27 5000 m, Kvalheimmila, Oslo 1. plass (miks) 92,96 16.09,61 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 4. plass 90,09 16.10,21 5000 m, Nasjonalt stevne, Oslo 1. plass 89,99 16.17,86 5000 m, NM, Jessheim 5. plass 89,35 16.33,60 5000 m, Nordisk mesterskap, København, Danmark 7. plass 87,91 33.07 Nordisk terrengløp, 9 km, Island 5. plass 28.30 NM terrengløp, 8 km, Oslo 6. plass 15.36 Drammen, for kort 5 km 1. plass Kristine Lande Dommersnes 1.13.55 Halvmaraton, København, Danmark 28. plass 88,15 33.09 10 km, Villa de Laredo, Spania 11. plass 89,94 33.28 10 km, PB-Milå, Randaberg 1. plass 89,09 34.23 10 km, Knarvikmila 1. plass 86,72 16.12 5 km, Tunnelløpet, Bergen 2. plass 89,90 16.25 5 km, Korschenbroicher City-Lauf, Düsseldorf, Tyskland 7. plass 88,72 16.28 5 km, Aibelsprinten, Haugesund 1. plass 88,45 16.33 5 km, Solastranden Halvmaraton 1. plass 88,00 16.41 5 km, Stavanger Maraton 1. plass 87,30 15.53,45 5000 m, Nordisk mesterskap, København, Danmark 2. plass 91,60 15.53,84 5000 m, NM Jessheim 3. plass 91,60 16.17,11 5000 m, Trond Mohn Games, Bergen 9. plass 89,35 39.41 Langs Åkrafjorden, 11 km, Tjelmeland 1. plass 32.51 Djupadalten, 9,3 km, Haugesund 1. plass 28.02 Siddisløpet, 8,1 km, Stavanger 2. plass Ine Bakken 1.14.25 Halvmaraton, København, Danmark 29. plass 87,55 33.37 10 km, Hytteplanmila, Hole 6. plass 89,70 33.42 10 km, Drammen10k 3. plass 88,48 34.01 10 km, Trafford, Storbritannia 25. plass 87,65 16.14 5 km, Tunnelløpet, Bergen 3. plass 89,72 16.15 5 km, Kristinaløpet, Tønsberg 1. plass 89,35 16.24 5 km, Monaco Run, Monaco 2. plass 88,81 16.43 5 km, Remila 1. plass 87,12 17.03 5 km, Furumomila, Modum 1. plass 85,42 15.57,62 5000 m, Trond Mohn Games, Bergen 6. plass 91,22 16.04,79 5000 m, Nordisk mesterskap, København, Danmark 5. plass 90,55 16.10,90 5000 m, Lange Laufnacht, Karlsruhe, Tyskland 22. plass 89,99 16.43,50 5000 m, Bislett-mila, Oslo 3. plass 87,04 37.11 EM terrengløp, 9 km, Brussel, Belgia 41. plass 33.34 Nordisk terrengløp, 9 km, Island 8. plass 28.27 NM terrengløp, 8 km, Oslo 5. plass Hanne Mjøen Maridal 2.35.50 Maraton, London, Storbritannia 18. plass 87,57 1.13.14 Halvmaraton, VM, Riga, Latvia 36. plass 88,97 1.15.12 Halvmaraton, Fredrikstadløpet 1. plass 86,65 32.42 10 km, Prague GP, Tsjekkia 1. plass 91,18 32.46 10 km, Hytteplanmila, Hole 1. plass 91,00 33.06 10 km, Trafford, Storbritannia 12. plass 90,08 33.36 10 km, Orkland Energimila, Orkanger 1. plass 88,74 16.08 5 km, Trønder Øst-løpet, Hommelvik 1. plass 90,27 16.13 5 km, Milæ, Mosjøen 1. plass 89,81 17.07 5 km, Tordenskioldløpet, Trondheim 1. plass 85,09 33.20,75 10000 m, NM, Jessheim 1. plass 89,41 33.46,01 10000 m, Europa-cup, Pacé, Frankrike 4. plass, B-heat 88,29 16.01,20 5000 m, NM Jessheim 4. plass 90,84 16.13,91 5000 m, Nordisk mesterskap, København, Danmark 6. plass 89,72 1.17.39 Birkebeinerløpet, 21 km terreng, Lillehammer 1. plass 32.46 Nordisk terrengløp, 9 km, Island 2. plass 27.48 NM terrengløp, 8 km, Oslo 2. plass Ina Halle Haugen 32.55 10 km, Hytteplanmila, Hole 3. plass 90,58 16.18 5 km, Rekordløpet april, Lier 1. plass 89,35 15.38 Drammen, for kort 5 km 2. plass 32.42 Nordisk terrengløp, 9 km, Island 1. plass 28.11 NM terrengløp, 8 km, Oslo 4. plass 27.38 U23-EM terrengløp, 7 km, Brussel, Belgia 12. plass Maria Sagnes Wågan 2.34.04 Maraton, Sevilla, Spania 26. plass 88,57 1.13.16 Halvmaraton, VM, Riga, Latvia 37. plass 88,93 33.12 10 km, Hytteplanmila, Hole 4. plass 89,81 34.23 10 km, Sømnamile 1. plass 86,72 34.43 10 km, Trondheim Maraton 1. plass 85,89 36.13 10 km, EXTRA-løpet, Stjørdal 1. plass 82,33 17.26 5 km, EXTRA-løpet, Stjørdal 1. plass 83,54 34.12,05 10000 m, NM, Jessheim 2. plass 87,14 40.07 Kraftprovet, 11,6 km, Trollhättan, Sverige 1. plass 36.22 EM terrengløp, 9 km, Brussel, Belgia 18. plass 27.59 NM terrengløp, 8 km, Oslo 3. plass 27.17 Namsosløpet, 8 km 1. plass 22.54 Saldilten, 7 km, Namsos 1. plass Mari Roligheten Ruud 34.16 10 km, Hytteplanmila, Hole 10. plass 87,01 35.16 10 km, Valencia, Spania 43. plass 84,54 16.16,68 5000 m for alle, Trondheim 1. plass 89,44 16.50,33 5000 m, U23-EM, Espoo, Finland 15. plass 86,43 17.19,46 5000 m, NM, Jessheim 11. plass 84,02 28.42 NM terrengløp, 8 km, Oslo 9. plass 28.38 U23-EM terrengløp, 7 km, Brussel, Belgia 26. plass Kristin Waaktaar Opland 2.42.19 Maraton, Valencia, Spania 85. plass 84,07 2.44.20 Maraton, NM, Oslo 1. plass 83,04 1.15.49 Halvmaraton, Fredrikstadløpet 2. plass 85,94 1.18.43 Halvmaraton, NM, Byløpet, Skien 2. plass 82,78 1.18.56 Halvmaraton, Norges Vakreste, Smøla 1. plass 82,55 33.55 10 km, Drammen10k 4. plass 87,91 34.32 10 km, Hytteplanmila 12. plass 86.34 34.43 10 km, Tordenskioldløpet, 1. plass 85,89 16.32 5 km, Varig-løpet, Orkanger 1. plass 88,09 16.40 5 km, Nybrottskarusellen 1, Stjørdal 1. plass 87,39 16.51 5 km, Trønderjogg, Trondheim 1. pass 86,43 17.09 5 km, Orkland Energimila, Orkanger 1. plass 84,92 17.17 5 km, Utleiraløpet, Trondheim 1. plass 84,27 17.27 5 km, Trondheim Maraton 1. plass 83,46 34.22,59 10000 m, NM, Jessheim 4. plass 86,72 35.00,17 10000 m, Europa-cup, Pacé, Frankrike 11. plass, B-heat 85,15 16.19,96 5000 m, NM, Jessheim 6. plass 89,17 16.25,42 5000 m for alle, Trondheim 2. plass 88,63 16.34,64 5000 m, Bislettmila, Oslo 1. plass 87,82 38.31 Varden Opp, 4,7 km motbakke, Hustadvika 5. plass 33.46 Fjellseterløpet, 8,1 km motbakke, Trondheim 1. plass 29.02 NM terrengløp, 8 km, Oslo 11. plass 26.59 NM motbakke / Skuggenatten Opp, 4,3 km, Treungen 2. plass 22.12 Bråtesten, 5 km motbakke, Trondheim 1. plass 16.52 Winterrun, for kort 5 km, Trondheim 1. plass Mathilde Theisen 33.35 10 km, Midnight Sun, Tromsø 1. plass 88,78 34.14,54 10000 m, NM, Jessheim 3. plass 87,06 34.50,24 10000 m, Europa-cup, Pacé, Frankrike 8. plass, B-heat 85,56 16.20,68 5000 m, NM Jessheim 7. plass 89,08 16.27,36 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 5. plass 88,45 Yngvild Kaspersen 2.38.08 Maraton, Midngiht Sun Marathon, Tromsø 1. plass 86,29 3.02.34 Maraton, Mørketidsløpet, Tromsø 1. plass 74,74 11.51.22 CCC, 100 km, Chamonix, Frankrike 1. plass 9.17.16 Black Canyon 100 km, Arizona, USA 7. plass 7.42.17 Hameprokken Skyrace, 57 km terreng 1. plass 6.00.37 Lysefjorden Inn, 62 km vei og sti 1. plass 3.59.31 Kullamannen, 57 km, Båstad, Sverige 1. plass 2.05.56 Molde7topper, 19 km terreng 1. plass 2.01.11 Sjutoppsturen, 15 km fjelløp, Sandsøy 5. plass Ingeborg Østgård 27.46 NM terrengløp, 8 km, Oslo 1. plass



Vurdering

Karoline Bjerkeli Grøvdal har hatt nok en lang og sterk sesong som hun avslutta med å distansere alle konkurrenter i EM-terrengløp. Hun har også satt norsk rekord på både 5 km og halvmaraton, og hun har hatt to topp-ti-plasseringer i Diamond League-løp på 5000 m. I VM i Budapest fikk hun det ikke helt til og røk ut i forsøket. Med hele seks løp som gir over 96 prosents skår etter WMA-tabellene, er Karoline Bjerkeli Grøvdal helt suveren.

Bak henne er det jevnt mellom Kristine Eikrem Engeset og Amalie Sæten som skårer henholdsvis 94,37 og 94,27 for sitt beste løp. Engeset har fire løp over 92 prosent, mens Sæten har to. Til gjengjeld slo Sæten Engeset da de møttes i samløp på 5000 m i NM. Det er med andre ord så jevnt mellom dem at vi har valgt å ranke dem på delt andreplass.

Sigrid Jervell Våg har fjerde høyest WMA-skår, riktignok oppnådd i miksheat på bane. I likhet med Kristine Lande Dommersnes, Ine Bakken og Hanne Mjøen Maridal, som i skår følger like bak, har hun hatt en lang og innholdsrik sesong. Ina Halle Haugen kom først i form til høsten, men løp til gjengjeld så bra at hun ble nordisk mester i terrengløp. Maria Sagnes Wågan har ingen løp som gir skår over 90 prosent, men 18. plassen hennes i EM terrengløp var så sterk at hun også hører med i samme sjiktet.

Å skille disse nivåmessig er omtrent like vanskelig som å skille Engeset og Sæten, men vi lar Hanne Mjøen Maridals NM-gull på 10 000 m og NM-sølv i både norsk og nordisk mesterskap i terrengløp samt hennes breie spekter fra 5000 m til maraton vippe henne opp på fjerdeplassen.

Dommersnes har sølv på 5000 m fra nordisk mesterskap og bronse fra NM, mens verken Våg eller Bakken har fått det helt til i mesterskap i 2023. Wågan har NM-sølv på 10 000 m, mens altså Haugen viste klasse i nordisk terrengløp. Vi klarer ikke å skille disse og lar dem dele femteplassen.

Yngvild Kaspersen har hatt en strålende sesong, primært som fjell- og ultraløper. Hun har blant annet vunnet CCC-konkurransen i Ultra-Trail du Mont Blanc og 57 kilometeren i Kullamannen. Ingeborg Østgård viste sin storhet da hun vant NM terrengløp, men ble dessverre skada og mista både nordisk og EM.

Ranking

1. Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2. Amalie Sæten, Ull/Kisa IL

2. Kristine Eikrem Engeset, Norna-Salhus IL

4. Hanne Mjøen Maridal, Strindheim IL

5. Ina Halle Haugen, IL Runar

5. Ine Bakken, SK Vidar

5. Kristine Lande Dommersnes, Haugesund IL

5. Maria Sagnes Vågan, IK Tjalve

5. Sigrid Jervell Våg, IK Tjalve



Menn senior – Jakob Ingebrigtsen



VM-gull: Jakob Ingebrigtsen jubler for VM-gull på 5000 m. Og er en best i verden, er en med stor sannsynlighet også best i Norge. (Foto: Arne Dag Myking)



Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2023. Utøverne er rangert etter WMA-skåren som er tatt med for baneløp og kontrollmålte distanser utenfor bane.

Tid Distanse/løp/sted Plass WMA-% Narve Gilje Nordås 27.58 10 km, Hytteplanmila, Hole 1. plass 95,41 29.34 10 km, PB-Milå, Randaberg 1. plass 90,25 29.42 10 km, Flyplassmila, Stord 1. plass 89,84 13.26 5 km, Urban Trail de Lille, Frankrike 2. plass 96,12 13.05,38 5000 m, Night of Athletics, Heusden, Belgia 5. plass 98,56 13.28,73 5000 m, VM, Budapest, Ungarn 14. plass, finale 95,76 13.36,55 5000 m, VM, Budapest, Ungarn 8. plass, forsøk 94,82 23.31 Siddisløpet, 8,1 km, Stavanger 2. plass Magnus Tuv Myhre 28.44 10 km, Hytteplanmila, Hole 7. plass 92,87 13.33 5 km, VM, Riga, Latvia 11. plass 95,29 13.42 5 km, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 94,25 13.09,44 5000 m, Bislett Games, Oslo 10. plass 98,06 13.17,29 5000 m, Diamond League, Lausanne, Sveits 9. plass 97,08 13.19,09 5000 m, Hoka Spåret, Stockholm, Sverige 2. plass 96,84 13.30,36 5000 m, NM, Jessheim 1. plass 95,52 13.36,66 5000 m, VM, Budapest, Ungarn 11. plass, forsøk 94,82 30.20 EM terrengløp, 9 km, Brussel Belgia 2. plass Jakob Ingebrigtsen 13.11,30 5000 m, VM Budapest, Ungarn 1. plass, finale 97,82 13.36,21 5000 m, VM Budapest, Ungarn 3. plass, forsøk 94,82 Sondre Nordstad Moen 2.07.16 Maraton, Fukuoka, Japan 3. plass 97,62 2.10.23 Maraton, Wien, Østerrike 8. plass 95,29 1.00.20 Halvmaraton, Malaga, Spania 3. plass 97,51 1.02.07 Halvmaraton, Gent, Belgia 7. plass 94,71 1.03.44 Halvmaraton, Santa Pola, Spania 7. plass 92,31 28.29 10 km, Oslo Maraton 1. plass 93,68 28.31 10 km, Norgesløpet, Jessheim 2. plass 93,57 29.02 10 km, Valencia, Spania 51. plass 91,91 13.51 5 km, Lierløpet 1. plass 93,23 57.41 20 km, Vredestein, Paris, Frankrike 3. plass Henrik Ingebrigtsen 13.13,99 5000 m, Oordegem, Belgia 3. plass 97,57 13.18,04 5000 m, Bislett Games, Oslo 11. plass 96,96 13.38,80 5000 m, VM Budapest, Ungarn 13. plass, forsøk 94,59 13,38,86 5000 m, Diamond League, Zürich,Sveits 9. plass 94,59 30.46 EM terrengløp, 9 km, Brussel, Belgia 12. plass Awet Nftalem Kibrab 1.04.50 Halvmaraton, 3-sjøersløpet, Stavanger 1. plass 90,75 28.08 10 km, Hytteplanmila, Hole 2. plass 94,85 28.38 10 km, Lille, Frankrike 10. plass 93,19 29.01 10 km, Knarvikmila 1. plass 91,96 29.03 10 km, Parelloop, Brunssum, Nederland 3. plass 91,85 13.28 5 km, VM, Riga, Latvia 8. plass 95,88 13,15,41 5000 m, Heusden-Zolder, Belgia 9. plass 97,32 13.18,59 5000 m, Hoka Spåret, Stockholm, Sverige 1. plass 96,96 13.30,96 5000 m, Bislett Games, Oslo 15. plass 95,52 13.33,65 5000 m, NM, Jessheim 2. plass 95,29 13.58,39 5000 m, Lag-EM,Chorzów, Polen 6. plass 92,34 Zerei Kbrom Mezngi 1.00.39 Halvmaraton, Berlin, Tyskland 5. plass 97,00 1.00,59 Halvmaraton, København, Danmark 13. plass 96,47 27.41,44 10000 m, Night of the PBs, London, Storbritannia 6. plass 96,33 28.15,64 10000 m, NM, Jessheim 1. plass 94,40 28.30,76 10000 m, VM Budapest, Ungarn 18. plass 93,57 13.27,31 5000 m, Bislett Games, Oslo 14. plass 95,88 23.23 Siddisløpet, 8,1 km, Stavanger 1. plass Senay Fissehatsion 1.00.55 Halvmaraton, København, Danmark 11. plass 96,58 1.01.27 Halvmaraton, Nice, Frankrike 1. plass 95,74 1.01.55 Halvmaraton, Barcelona, Spania 10. plass 95,02 28.25 10 km, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 93,90 28.30 10 km, Drammen10k 2. plass 93,63 28.30 10 km, Hytteplanmila, Hole 4. plass 93,63 28.38 10 km, Semi de Lille, Frankrike 10. plass 93,19 28.55 10 km, Sømnamile 1. plass 92.28 29.29 10 km, Furumomila, Modum 1. plass 90,50 30.01 10 km, Graabeinløpet, Sætre 1. plass 88,90 13.59 5 km, Drammen10k 2. plass 92,34 28.57,62 10000 m, NM, Jessheim 2. plass 92,12 13.32,51 5000 m, Heusden-Zolden, Belgia 5. plass, C-heat 95,29 13.34,13 5000 m, Folksam GP, Göteborg, Sverige 3. plass 95,06 13.58,36 5000 m, NM, Jessheim 4. plass 92,34 34.27 Kraftprovet, 11,6 km, Trollhättan, Sverige 1. plass 30.33 NM terrengløp, 10 km, Oslo 1. plass 29.50 Femundløpet, 10 km, Femundsenden 1. plass 29.10 Warandeloop, 10 km terreng, Tilburg, Nederland 1. plass 13.28 Drammen Halvmaraton, for kort 5 km 1. plass Per Svela 28.38 10 km, Hytteplanmila, Hole 6. plass 93,19 13,22,46 5000 m, Oordegem, Belgia 11. plass 96,48 13,27,04 5000 m, Heusden-Zolder, Belgia 13. plass 95,88 13.31,73 5000 m, Schifflange, Luxemburg 6. plass 95,41 13.37,09 5000 m, Hoka Spåret, Stockholm, Sverige 6. plass 94,71 13.39,75 5000 m, Paris, Fast5000, Paris Frankrike 22. plass 94,48 13.42,74 5000 m, NM, Jessheim 3. plass 94,13 Abdullahi Dahir Rabi 32.51 10 km, Villa de Laredo, Spania 211. plass 81,23 13.49 5 km, Monaco Run, Monaco 7. plass 93,45 31.18,49 10000 m, U23-EM, Espoo, Finland 24. plass 85,20 13.34,28 5000 m, Hoka Spåret, Stockholm, Sverige 4. plass 95,06 Even Brøndbo Dahl 28.38 10 km, Hytteplanmila, Hole 5. plass 93,19 14.12 5 km, Drammen10k 3. plass 90,93 31.23 EM terrengløp, 9 km, Brussel, Belgia 32. plass 30.36 NM terrengløp, 10 km, Oslo 2. plass 28.03 Nordisk terrengløp, 9 km, Reykjavik, Island 1. plass Stian Angermund 16.27 5 km, Mulismilen, Bergen 1. plass 78,49 15.35,0 5000 m, Skansemyren Banekarusell, Bergen 4. plass 82,86 4.42.40 OCC, 55 km fjelløp, Chamonix, Frankrike 1. plass 4.19.00 VM, fjelløp, 45,2 km, Innsbruck, Østerrike 1. plass 1.43.59 2K Trail Courmayeur Mont Blanc, 11 km, Italia 1. plass 47.50 Jansens Jaktstart, 10,4 km terreng, Bergen 1. plass 27.43 Stormfuglen Trail, 5,4 km motbakke, Bergen 1. plass



Vurdering

Nivået på norsk mannlig langdistanseløping er rekordhøyt, og hele ni menn skåra over 96 prosent av verdensrekordnivå. Til sammenligning var det «bare» tre menn som klarte det samme i 2022 som også var et veldig godt år. Vi har registrert hele 39 norske menn med skår over 90 prosent av verdensrekordnivå.

Sjøl om Jakob Ingebrigtsen faller litt igjennom på to av tre kriterier – han har ikke hatt en lang og god sesong som langdistanseløper, og han har heller ikke løpt virkelig fort – så blir det feil ikke å kåre verdens beste 5000 m-løper som Norges beste langdistanseløper. Den lange og gode sesongen med rekordraske tider har Ingebrigtsen på kortere distanser, og i VM viste han at han er flere hakk bedre enn både Narve Gilje Nordås som ble nummer 14, og Magnus Tuv Myhre som røk ut i forsøket. Jakob Ingebrigtsen var et lite menneskehode foran de andre i verden og samtidig et par hestehoder foran de nest beste norske.

Dermed ikke sagt at Nordås og Myhre ikke er fantastisk gode. Begge har oppnådd over 98 prosent i WMA-skår med 5000 m-løp på henholdsvis 13.05,38 og 13.09,44. Nordås har satt norsk rekord på 5 km og slått de fleste andre norske på Hytteplanmila i tillegg til all den gode 1500 m-løpinga.

Myhre har på sin side EM-sølv i terrengløp, NM-gull på 5000 m og en generelt lang og god sesong.

Bak de tre nevnte følger Sondre Nordstad Moen, Henrik Ingebrigtsen, Awet Nftalem Kibrab og Zerei Kbrom Mezngi som alle skårer på 97-tallet i prosent av verdensrekordnivå.

Moen var tilbake i storform på både maraton og halvmaraton. Sesongen ble avslutta med 2.07.16 og tredjeplass i Fukuoka Marathon. Henrik Ingebrigtsen løp flere gode 5000 metre, og i EM terrengløp spurta han inn til en 12. plass.

Kibrab løp inn til åttendeplass på nyskapningen VM 5 km gateløp og tok sølv bak Myhre på 5000 meteren i NM. På grunn av dette og en generelt meget innholdsrik sesong rangerer vi han foran Henrik Ingebrigtsen.

Mezngi har gull fra 10 000 m i NM og flere gode tider på både 10 000 m og halvmaraton. Senay Fissehatsion har også hatt en lang og god sesong med NM-gull i terrengløp som ett høydepunkt. Per Svela er sistemann som klarte over 96 prosents skår, og han har hele seks 5000 metre som gir over 94 prosent i skår.

Vi tar også med Even Brøndbo Dahl som har 1500 m som spesiale som baneløper. Men i høst har han vist klasse også på lengre distanser, noe som ble toppa med gull i nordisk mesterskap i terrengløp.

Stian Angermund er i likhet med Jakob Ingebrigtsen verdensmester, og i tillegg til VM-gullet i fjelløp har han vunnet prestisjetunge terrengløp som OCC i Ultra-Trail du Mont Blanc og 2K Trail Courmayeur – Mont Blanc.



Ranking

1. Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2. Narve Gilje Nordås, Sandnes IL

3. Magnus Tuv Myhre, Brandbu IL

4. Sondre Nordstad Moen, Nærsnes LK Bamford 1869

5. Awet Nftalem Kibram, Ull/Kisa IL

6. Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL

7. Zerei Kbrom Mezngi, Skjalg IL

8. Senay Fissehatsion, Ull/Kisa IL

9. Per Svela, Norna-Salhus IL



Kvinner junior – Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson



Ung og lovende: Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson er bare 16 år, men i NM terrengløp var hun raskest av alle under 20 år. (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater på distanser fra 3000 m og oppover danner grunnlaget for kåringen av årets juniorløper. Alle løpere under 20 år vurderes likt uavhengig av alder.



Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2023 – i rangert rekkefølge

Tid Distanse/løp/sted Plass WMA-% Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson, f. 2007 33.54 10 km, Hytteplanmila, Hole 7. plass 87,95 16.14 5 km, Norgestesten, Jessheim 1. plass 89,72 17.06 5 km, Norgesløpet, Jessheim 4. plass 85,17 9.39,57 3000 m, U20-NM, Sandnes 2. plass 9.40,10 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 6. plass 10.08,47 3000 m, UM, Bergen 1. plass 10.15,77 3000 m, Europeisk Ungdoms-OL, Maribor, Slovenia 12. plass 14.07 U20-NM terrengløp, 4 km, Oslo 1. plass Thea Charlotte Knutsen, f. 2004 10.18,27 3000 m hinder, Nordisk U20, Oslo 2. plass 10.26,52 3000 m hinder, Tårnby Games, Danmark 2. plass 10.40,68 3000 m hinder, U20-EM, Jerusalem, Israel 8. plass, forsøk 10.57,42 3000 m hinder, U20-EM, Jerusalem, Israel 15. plass, finale 9.38,40 3000 m, U20-NM, Sandnes 1. plass 9.52,37 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 8. plass 23.04 U20 nordisk terrengløp, 6 km, Island 8. plass 19.38 U20-EM terrengløp, 5 km, Brussel, Belgia 10. plass 14.17 U20-NM terrengløp, 4 km, Oslo 3. plass Anna Marie Nordengen Sirevåg, f. 2004 34.27 10 km, Hytteplanmila, Hole 11. plass 86,55 16.57,69 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 11. plass 85,84 17,13,99 5000 m, U20-EM, Jerusalem, Israel 14. plass 84,51 9.40,30 3000 m, U20-NM, Sandnes 3. plass 9.46,25 3000 m, Tyrvinglekene, Bærum 1. plass 9.48,16 3000 m, Nordisk U20, Oslo 3. plass 10.12,62 3000 m, U20-EM, Jerusalem, Israel 15. plass 22.39 U20 nordisk terrengløp, Island 5. plass 19.54 U20-EM terrengløp, 5 km, Brussel, Belgia 17. plass 14.11 U20-NM terrengløp, 4 km, Oslo 2. plass Ingeborg Synstnes Hole, f. 2007 35.48 10 km, Hamarløpet 1. plass 83,29 9.55,69 3000 m, U20-NM, Sandnes 4. plass 1.43.38 VM Skyrace, 14 km, 15-16 år, L'Aquila, Italia 1. plass 1.37.17 Besseggløpet, 14 km fjelløp, Vågå 1. plass 53.14 Mefjellet Opp, 7 km motbakke, Valldal, 1. plass 46.39 VM Skyrace, Vertikal km, 15-16 år, L'Aquila, Italia 1. plass 38.11 Varden Opp, 4,7 km motbakke, Hustadvika 4. plass 25.46 Nesaksla Opp, 2 km motbakke, Åndalsnes 1. plass 21.10 Ungdoms-Birken, 5 km terreng, Lillehammer 1. plass 20.38 Varden Opp, 3,8 km motbakke, Molde 1. plass 17.35 Åndalsnesløpet, 5 km 1. plass 14.26 U20-NM terrengløp, 4 km, Oslo 5. plass Othelie Stave-Wigene, f. 2011 16.39 5 km, Lierløpet 1. plass 87,47 17.09 5 km, Drammen10k 1. plass 84,92 17.14 5 km, Norgesløpet, Jessheim 5. pass 84,51 9.53 3 km, Mosvannsløpet, Stavanger 2. plass 10.00 3 km, Tunnelløpet, Bergen 1. plass 10.15 3 km, Bergen3000 3. plass 13.08 Skeisdalten, 3,8 km, Haugesund 1. plass Maiken Homlung Prøitz, f. 2004 36.10 10 km, Oslo Maraton 6. plass 82,44 17.37,59 5000 m, Kvalheimmila, Oslo 4. plass 10.26,97 3000 m hinder, Tårnby Games, Danmark 3. plass 10.28,66 3000 m hinder, Nordisk U20, Oslo 4. plass 10.59,01 3000 m hinder, U20-EM, Jerusalem, Israel 10. plass, forsøk 9.45,45 3000 m, Världsungdomsspelen, Göteborg, Sverige 3. plass Malin Hoelsveen, f. 2005 18.00 5 km, Norgesløpet, Jessheim 10. plass 80,91 20.45 U20-EM terrengløp, 5 km, Brussel, Belgia 52. plass 22.38 U20 nordisk terrengløp, 6 km, Island 4. plass 14.20 U20-NM terrengløp, 4 km, Oslo 4. plass Marte Hovland, f. 2005 9.55,16 3000 m, Nordisk U20, Oslo 4. plass 23.10 U20 nordisk terrengløp, 6 km, Island 10. plass 20.35 U20-EM terrengløp, 5 km, Brussel, Belgia 46. plass 14.32 U20-NM terrengløp, 4 km, Oslo 6. plass

Vurdering

Etter at Ingeborg Østgård som har vunnet klart de siste to årene, har rykka opp i seniorenes rekker, er det mer åpent blant juniorene enn på lenge. Mange er nokså jevngode, men vi lar bare 16 år gamle Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson stikke av med gullskoen etter en lang og sterk sesong. I U20-NM på 3000 m tok riktignok Thea Charlotte Knudsen gullet 1 sekund foran Torbjörnsson på sølvplass, men Torbjörnsson har også vist klasse med 16.14 på 5 km og 33.54 på 10 km. I NM terrengløp var hun først i mål av alle jenter under 20 år.

Knudsen på sin side tok sølv i nordisk på 3000 m hinder, og hun avslutta sesongen med en sterk tiendeplass i EM terrengløp. I både NM og nordisk terreng måtte Knudsen se seg slått av Anna Marie Nordengen Sirevåg, som også har hatt en lang og god sesong på distanser fra 3000 m til 10 km.

En annen som vi må ta med i ca. samme sjiktet er Ingeborg Synstnes Hole som har tatt to gull i Ungdoms-VM i Skyrace klasse 15-16 år. Vinnertida hennes i både vertikalløpet og opp-og-ned-løpet var så god at hun også ville vunnet klassene for de eldre utøverne. Hun har også vunnet en rekke andre fjelløp, og i NM terrengløp hadde hun femte beste tid av alle under 20 år.

Othelie Stave-Wigene er bare 12 år, men nærmer seg raskt nivået til de aller beste juniorene i landet. 16.39 på 5 km og 9.53 i det 3 km lange Mosvannsløpet er to av høydepunktene hennes.

Tre M-er – Maiken Homlung Pröitz, Malin Hoelsveen og Marte Hovland – har også levert gode løp i 2023. Malin Hoelsveen ville helt klart vært høyere opp på lista om distanser kortere enn 3000 m hadde telt med.



Ranking

1. Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson, Ull/Kisa IL

2. Thea Charlotte Knudsen, IL Varegg

3. Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar

4. Ingeborg Synstnes Hole, Åndalsnes IF

5. Othelie Stave-Wigene, Haugesund IL

6. Maiken Homlung Prøitz, Sarpsborg IL

7. Malin Hoelsveen, Raufoss IL

8. Marte Hovland, Vik IL



Menn junior – Andreas Fjeld Halvorsen



Internasjonalt tilsnitt: Andreas Fjeld Halvorsen var i 2023 Europas nest beste junior på 3000 m. Her ser vi han under EM terrengløp der han ikke var i sin aller beste form. (Foto: Arne Dag Myking)



Resultater på distanser fra 3000 m og oppover danner grunnlaget for kåringen av årets juniorløper. Alle løpere under 20 år vurderes likt uavhengig av alder.



Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2023 – i rangert rekkefølge.

Tid Distanse/løp/sted Plass WMA-% Andreas Fjeld Halvorsen, f. 2005 14.12 5 km, Norgesløpet, Jessheim 2. plass 90,93 7.47,04 3000 m, Trier, Tyskland 6. plass 7.58,38 3000 m, Nittedalslekene 1. plass 8.32,20 3000 m, U20-EM, Jerusalem, Israel 1. plass, forsøk 18.38 U20-NM terreng, 6 km, Oslo 1. plass 17.50 U20-EM terreng, 5 km, Brussel, Belgia 50. plass Magnus Øyen, f. 2007 29.36 10 km, Hytteplanmila, Hole 11. plass 90,15 14.32 5 km, Varig-løpet, Orkanger 1. plass 88,84 14.57 5 km, Ørasprinten, Kyrksæterøra 1. plass 86,37 15.00 5 km, Trønder-Østløpet, Hommelvik 1. plass 86,08 8.10,07 3000 m for alle, Trondheim 5. plass 8.10,98 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 12. plass 8.21,96 3000 m, Europeisk Ungdoms-OL, Maribor, Slovenia 2. plass 9.13,16 3000 m, 3000 m for alle, Trondheim 1. plass 14.17,51 5000 m, Kvalheimmila, Oslo 1. plass 14.39,61 5000 m, U20-NM, Sandnes 1. plass 12.14 U18-NM terrengløp, 4 km, Oslo 1. plass Kristian Bråthen Børve, f. 2006 14.24 5 km, Norgesløpet, Jessheim 3. plass 89,66 15.26 5 km, Skiløpet, Ski 1. plass 83,66 8.05,72 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 10. plass 8.15,53 3000 m, Friidrettens Venner Festival, Moelv 4. plass 8.19,83 3000 m, Tyrvinglekene, Bærum 2. plass 8.36,81 3000 m, UM, Bergen 1. plass 21.18 Bringebærløpet, 6,7 km, Vollen 1. plass 19.11 U20 nordisk terrengløp, 6 km, Island 2. plass 18.39 U20-NM terrengløp, 6 km, Oslo 2. plass Håkon Moe Berg, f. 2006 8.01,78 3000 m for alle, Trondheim 1. plass 8.22,05 3000 m, U20-EM, Jerusalem, Israel 4. plass, forsøk 8.51,61 3000 m, U20-EM, Jerusalem, Israel 9. plass 19.26 U20 nordisk terrengløp, 6 km, Island 4. plass 9.34 NM terrengløp, 3 km, Grimstad 9. plass (senior) Simen Gløgård Stensrud, f. 2005 14.48,45 5000 m, U20-NM, Sandnes 2. plass 15.00,31 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 12. plass 8.26,68 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 20. plass 19.20 U20 nordisk terrengløp, 6 km, Island 3. plass 19.06 U20-NM terrengløp, 6 km, Oslo 3. plass August Da Silva Sveen, f. 2004 14.30,04 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 6. plass 88,94 14.56,03 5000 m, U20-NM, Sandnes 3. plass 86,37 14.57,72 5000 m, Nordisk U20, Oslo 1. plass 86,27 15.40,53 5000 m, U20-EM, Jerusalem, Israel 26. plass 82,33 8.24,62 3000 m show, Førde 7. plass 8.42,43 3000 m, KM Sogn og Fjordane, Førde 1. plass 8.45,47 3000 m, UM, Bergen 1. plass 29.53 Vettisløpet, 9 km kjerreveg, Øvre Årdal 1. plass 26.04 Esefjorden Rundt, 8,5 km gateløp 1. plass 19.24 U20-NM terrengløp, 6 km, Oslo 6. plass 18.48 U20-EM terrengløp, 5 km, Brussel, Belgia 77. plass Sondre Strande Omland, f. 2007 8.22,84 3000 m, Tyrvinglekene, Bærum 4. plass 8.25,01 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 18. plass Lars Horten Jordet, f. 2005 15.01,79 5000 m, U20-NM, Sandnes 5. plass 85,89 9.14,97 3000 m hinder, nordisk U20, Oslo 3. plass 9.30,07 3000 m hinder, Tyrvinglekene 4. plass 8.35,24 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 15. plass 8.57,27 3000 m, Friidrettens Venner Festival, Moelv 7. plass 9.05,61 3000 m, UM, Bergen 11. plass 36.17 Femundløpet, 10 km terreng 3. plass 20.06 Nordisk U20-mesterskap terreng, Island 7. plass 19.15 U20-NM terrengløp, 6 km, Oslo 5. plass



Vurdering

Til tross for skader og en heller kort sesong har Andreas Fjeld Halvorsen stått fram som landets beste juniorløper i 2023. Med 7.47,04 satte han norsk U20-rekord på 3000 m, og tida er også årets neste beste juniortid i Europa og sjuende best i verden. Halvorsen vant også NM terrengløp der de fleste av de beste norske stilte til start.

Magnus Øyen som løp i 16-årsklassen i NM terrengløp og var klart raskest av de under 18 år, har kommet som et skudd denne sesongen. Han kan blant annet skilte med 8.10,07 på 3000 m, 14.17,51 på 5000 m og 29.36 på 10 km. Øyen har sølv fra Ungdoms-OL på 3000 m og vant U20-NM på 5000 m. Dessverre fikk vi ikke se han i nordisk mesterskap og EM terrengløp på grunn av Friidrettsforbundets uttakspolitikk.

Kristian Bråthen Børve var bare sekundet bak Andreas Fjeld Halvorsen i NM terrengløp, og han tok seinere sølv også i nordisk mesterskap og har ellers løpt godt på både 5 km og 3000 m.

Den som har nest best tid på 3000 m i år, er Håkon Moe Berg som har notert 8.01,78. I U20-EM ble han nummer ni på 3000 m, og han løp inn til samme plassering da han stilte i seniorklassen i NM terreng kort løype.

Simen Gløgård Stensrud har bronse fra både NM og nordisk mesterskap i terrengløp. August Da Silva Sveen har gull fra nordisk U20-mesterskap på 5000 m, mens Sondre Strande Omland har levert to 3000 m-løp godt nede på 8.20-tallet. Lars Horten Jordet er ikke like rask på bane, men har bronse fra nordisk U20 på 3000 m hinder.



Ranking

1. Andreas Fjeld Halvorsen, Ull/Kisa IL

2. Magnus Øyen, Rindal IL

3. Kristian Bråthen Børve, Ull/Kisa IL

4. Håkon Moe Berg, Kyrksæteræra IL

5. Simen Gløgård Stensrud, Ull/Kisa IL

6. August Da Silva Sveen, Jotun IL

7. Sondre Strande Omland, Ull/Kisa

8. Lars Horten Jordet, FIK Ren-Eng





Kvinner veteran – Synøve Brox

Stabil i toppen: Synøve Brox har i en årrekke vært en av de beste veteranløperne i både Norge og verden, og for 2023-sesongen ble hun kåret til årets norske veteranløper for femte gang. (Foto: Runar Gilberg)



Prisen til årets veteranløper (40 år +) tildeles beste resultat målt etter de internasjonale veterantabellene (WMA), uttrykt i prosent av verdensrekordnivå. Snittet av tabellen fra 1994 og 2020 brukes. I tillegg til baneløp på 5000 og 10 000 m teller kontrollmålte løp på distansene 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton.



Kandidatene: Oversikt over de beste resultatene for kvinner veteran vurdert etter WMA-tabellene.

Pl. Navn, alder Tid Løp WMA (%) 1 Synøve Brox, 64 år 38.59 10 km, Murcia 101,81 2 Synøve Brox 39.50 10 km, 10 for Grete 99,64 3 Synøve Brox 39.58 10 km, Hytteplanmila 99,31 4 Vera Nystad, 78 år 1.48.46 Halvmaraton, Drammen (*) 98,70 5 Synøve Brox 19.39 5 km, Fredrikstadløpet 98,06 6 Synøve Brox 19.42 5 km, VM gateløp Riga 97,81 7 Synøve Brox 40.38 10 km, Mojacar 97,68 8 Vera Nystad 3.54.09 Maraton, Mandal 96,99 9 Synøve Brox 19.53 5 km, Road to Records 96,91 10 Synøve Brox 19.57 5 km, Nansenparken pr#89 96,58 11 Vera Nystad 3.56.10 Maraton, Midnight Sun M. 96,16 12 Vera Nystad 3.57.18 Maraton, Berlin 95,71 13 Vera Nystad 3.57.44 Maraton, Helsinki 95,53 14 Synøve Brox 20.15 5 km, NM-løpet 95,15 15 Vera Nystad 4.02.04 Maraton, Gran Canaria 93,82 16 Kristin Waaktaar Opland, 41 år 16.19,96 5000 m, NM, Jessheim (*) 93,25 17 Kirsti M Johnsen, 70 år 46.17 10 km, Kodalmila (*) 92,97 18 Kirsti M Johnsen 46.17 10 km, Hytteplanmila (*) 92,97 19 Kari Langerud, 64 år 1.33.13 Halvmaraton, Drammen 92,96 20 Inger D Saanum, 60 år 1.28.48 Halvmaraton, Grimstad 92,78 21 Kristin Waaktaar Opland 16.25,42 5000 m for alle, Trondheim 92,68 22 Inger D Saanum 3.05.49 Maraton, Hamburg (*) 92,52 23 Vera Nystad 4.05.41 Maraton, Farsund 92,44 24 Vigdis Gaupholm Reigstad, 50år 17.51 5 km, Tunnelløpet (*) 92,35 25 Inger D Saanum 40.58 10 km, VK Vest Agder#6 92,24 26 Kristin Waaktaar Opland 33.55 10 km, Drammen 10k 92,20 27 Kristin Waaktaar Opland 16.32 5 km, Varigløpet (*) 92,12 28 Kristin Waaktaar Opland 16.34,64 5 km, Bislettmila 91,84 29 Susanne Wigene, 45 år 17.12 5 km, Drammen 10k (*) 91,39 30 Kristin Waaktaar Opland 16.40 5 km, Nybrottkarusellen#1 91,39 31 Kristin Overvaag, 57 år 40.03 10 km, Drammen 10k 91,15 32 Rannvei Sæther, 58 år 40.32 10 km, Rekordmila 91,09 33 Anita Iversen Lilleskare, 45 år 17.17 5 km, Tunnelløpet 90,95 34 Kristin Waaktaar Opland 34.22,59 10000 m, NM, Jessheim 90,95 35 Torhild Dybwad Mathiesen, 55 år 19.06 5 km, NM-løpet 90,91 36 Rannvei Sæther 19.46 5 km, Varigløpet 90,80 37 Kristin Overvaag 40.15 10 km, Hytteplanmila 90,69 38 Kirsti M Johnsen 47.27 10 km, Fornebuløpet 90,68 39 Kristin Waaktaar Opland 34.32 10 km, Hytteplanmila 90,56 40 Kristin Waaktaar Opland 16.50 5 km, Trønderjogg 90,47 41 Kari Langerud 3.20.16 Maraton, Tokyo 90,44 42 Rannvei Sæther 19.54 5 km, Trønder-Østløpet 90,19 42 Kirsti M Johnsen 23.09 5 km, Night of Streetlights (*) 90,08 44 Kristin Waaktaar Opland 34.43 10 km, Tordenskioldløpet 90,08

* Ny klasserekord



Vurdering

Det er registrert 11 løpere med 44 resultater som gir over 90 prosent etter veterantabellene, mens det i 2022 var 8 løpere med 39 resultater. 15 resultater er oppnådd på 5 km, 14 på 10 km, 3 på halvmaraton og 8 på maraton. I tillegg er 2 resultater oppnådd på 5000 m og 2 på 10 000 m baneløp.

Det er to gjengangere som dominerte i toppen også i 2023. I sju av de åtte årene før 2023-sesongen hadde enten Synøve Brox (64 år) eller Vera Nystad (78 år) vunnet gullskoen. Brox stod med fire utmerkelser og Nystad som gikk til topps i både 2022 og 2021, stod med tre.

I 2023 tok Brox tilbake tronen, og hun hadde de tre beste løpene ifølge WMA-tabellene. Til sammen hadde Brox og Nystad hele 15 løp som gav høyere skår enn kvinne nummer tre, Kristin Waaktaar Opland. Brox' beste løp var en 10 km i Murcia i Spania på 38.59 som gir hele 101,81 i skår. Nystads beste løp var Drammen Halvmaraton på 1.48.46 som gir en WMA-prosent på 98,70. Mens Brox har gjort alle sine ni løp på 5 eller 10 km, står Nystad registrert med ett halvmaraton- og seks maratonløp.

Kristin Waaktaar Opland på tredjeplass er inne med hele ti resultat fra både bane- og gateløp. Opland har også hevda seg blant seniorene i 2023 og har tatt NM-gull på både hel- og halvmaraton, dog med tider som ikke gav over 90 prosent WMA-skår.

På fjerdeplass ut fra veterantabellene kommer Kirsti M. Johnsen med 46.17 fra både Kodalmila og Hytteplanmila. Det var ei tid som var norsk rekord i klasse 70-74 år. 64 år gamle Kari Langerud følger like bak med 1.33.13 fra Drammen Halvmaraton. Inger D. Saanum er som alltid å regne med, og 60-åringen kom på sjetteplass med 1.28.48 på halvmaratonløpet i Grimstad Maraton.



Menn veteran – Kristen Aaby



Gullsko nummer seks: Kristen Aaby har holdt eksepsjonelt høyt nivå i en årrekke. Nå kan han motta sin sjette gullsko som årets veteranløper. (Foto: Per Inge Østmoen)



Kandidatene: Oversikten viser de beste resultatene for menn veteran vurdert etter WMA-tabellene.

Pl. Navn, alder Tid Løp WMA (%) 1 Kristen Aaby, 62 år 16.41 5 km, Norges raskeste 96,80 2 Ebrahim Abdulaziz, 45 år 1.05.19 Halvmaraton, Drammen (*) 96,26 3 Kristen Aaby 34.40 10 km, Hytteplanmila 95,86 4 Ebrahim Abdulaziz 2.18.41 Maraton, London (*) 95,31 5 Ivar Andreas Sandø, 70 år 18.32 5 km,Tunnelløpet (*) 94,56 6 Ivar Andreas Sandø 18.32,41 5000 m, Askokarusellen (*) 94,47 7 Ivar Andreas Sandø 18.34 5 km, Bykarusellen#3 94,39 8 Ebrahim Abdulaziz 2.20.24 Maraton, Midnight Sun 94,14 9 Ger Van Graas, 68 år 37.44 10 km, Drammen 10k 93,60 9 Ebrahim Abdulaziz 2.21.13 Maraton, Berlin 93,60 11 Ebrahim Abdulaziz 2.21.40 Maraton, Bislett 50 km Ind. (p) 93,30 12 Ivar Andreas Sandø 38.41 Bergen City Milen (*) 93,29 13 Andreas Beck Engebretsen, 62 år 35.44 10 km, Hytteplanmila 93,00 14 Ebrahim Abdulaziz 30.58 10 km, Rekordmila (*) 92,69 15 Øystein Eriksen, 69 år 38.34 10 km, Hytteplanmila 92,57 16 Bjarte Bogstad, 60 år 17.08 5 km, Tunnelløpet 92,53 17 Ivar Andreas Sandø 1.25.49 Halvmaraton, Sørfjorden (*) 92,42 18 Ivar Andreas Sandø 18.59 5 km, Frikarusellen#6 92,32 19 Andreas Beck Engebretsen 1.19.29 Halvmaraton, Drammen 91,76 20 Frode Saugestad, 49 år 1.10.54 Halvmaraton, Berlin 91,58 21 Ivar Andreas Sandø 39.26 10 km, Bergen sommerkar.#1 91,52 22 Andreas Beck Engebretsen 1.19.46 Halvmaraton, Oslo Maraton 91,44 23 Alf B. Dahl, 68 år 1.24.53 Halvmaraton, Drammen 91,41 23 Andreas Penne Nygård, 41 år 14.53 5 km, Solnedgangen 91,41 25 Andreas Beck Engebretsen 36.23 10 km, Fornebuløpet 91,33 26 Ger Van Graas 38.41 10 km, Hytteplanmila 91,30 27 Øystein Mørk, 49 år 32.30 10 km, Drammen 10k 91,17 28 Kristen Aaby 17.45 5 km, Furumomila 90,99 28 Svein Egil Linnerud, 62 år 17.45 5 km, Norgestesten 90,99 30 Alf B. Dahl 1.25.18 Halvmaraton, Midnight Sun M. 90,96 31 Alf B. Dahl 2.59.17 Maraton, Valencia 90,95 32 Ger Van Graas 18.51 5 km, Fredrikstadløpet 90,90 32 Håkon Hjemly, 53 år 33.42 10 km, 10 for Grete 90,90 34 Håkon Hjemly 33.43 10 km, Drammen 10k 90,86 35 Andreas Penne Nygård 30.43 10 km, Drammen 10k 90,64 36 Henrik Lund Raagaard, 79 år 22.14 5 km, NM-løpet 90,54 37 Håkon Hjemly 16.30 5 km, Norgesløpet 90,47 38 Andreas Penne Nygård 30.48 10 km, Hytteplanmila 90,39 38 Håkon Hjemly 1.14.18 Halvmaraotn, Santa Pola 90,39 40 Ger Van Graas 18.58 5 km, Schjongs5er'n 90,34 41 Ebrahim Abdulaziz 15.31 5 km, Tordenskioldløpet (*) 90,32 42 Øystein Eriksen 19.11 5 km, Tunnelløpet 90,31 43 Andreas Penne Nygård 30.53 10 km, Solastranden 90,15 44 Runar Sæther, 48 år 1.11.27 Halvmaraton Brighton 90,14 45 Ivar Andreas Sandø 1.28.07 Halvmaraton, Knarvikmila 90,01

* Ny klasserekord



Vurdering

Det er i 2023 registrert 15 løpere med 45 resultater som skårer bedre enn 90 prosent ifølge veterantabellene. Tilsvarende tall fra 2022 var 15 løpere og 40 resultater.

Av de 45 resultatene er 44 oppnådd i gateløp, og disse fordeler seg med 14 på 5 km, 15 på 10 km, 10 på halvmaraton og 5 på maraton. 1 resultat er kommet fra 5000 m baneløp.

Blant mennene stod kampen som flere ganger før mellom Kristen Aaby (62 år) og Ebrahim Abdulaziz (45 år). Siden 2015 er det bare en av disse to som har vunnet gullskoen. Aaby hadde fem strake seire fra 2015 til 2019, mens Abdulaziz gikk til topps de tre årene fra 2020 til 2022.

I år var Kristen Aaby tilbake på tronen etter en meget sterk 5 km på 16.41 i Norges Raskeste 5 km på Nesbyen. Den gir han en WMA-skår på 96,80 prosent, mens Ebrahim Abdulaziz beste løp, Drammen Halvmaraton på 1.05.19, skårer 96,26 prosent.

Som nyopprykket i klasse 45-49 år har Ebrahim Abdulaziz satt norsk klasserekord på maraton, halvmaraton, 10 km og 5 km. Kristen Aaby sliter som 62-åring med sine egne rekorder i klasse 60-64 år, men var bare 1 sekund bak på 5 km og 10 sekunder bak på 10 km. Det forteller noe om Aabys evne til å holde et meget høyt nivå år etter år.

På tredjeplass kommer nok en rekordsetter, Ivar Andreas Sandø, som i år rykka opp i 70-årsklassen. 5 kilometeren hans på 18.32 var klasserekord og gav han høyest skår med 94,56 i WMA-prosent. 38.41 i Bergen City Milen og 1.24.49 i Sørfjorden Halvmaraton gav Sandø to norske klasserekorder til.

På fjerdeplass kommer Kondis’ egen statistikkfører, Ger van Graas, som 68 år gammel løp 10 km i Drammen på 37.44. Videre følger 62-årige Andreas Beck Engebretsen som klarte Hytteplanmila på 35.44 og 69-åringen Øystein Eriksen som løp Hytteplanmila på 38.34. Vi tar også med den gamle storløperen Bjarte Bogstad som holder koken fremdeles, og som 60-åring løp det 5 km lange Tunnelløpet på 17.08.