Jakob Ingebrigtsen er klar til å forsvare sine dobbeltseire på 1500 og 3000 meter fra innendørs-EM, og han er som vanlig mannen å slå i Apeldoorn. Ingebrigtsen har allerede vist knallsterk form denne vinteren. Under World Athletics Indoor Tour i Liévin i februar knuste han den ferske verdensrekorden på engelsk mil med 3.45,14 og forbedret samtidig sin egen verdensrekord på 1500 meter innendørs til 3.29,63.

Dersom han gjentar bedriften fra EM innendørs i 2021 og 2023, vil han tangere sovjetiske Valeriy Borzovs rekord for flest gullmedaljer vunnet av en mannlig utøver i mesterskapets historie, skriver Steven Mills for European Athletics.

Sterk konkurranse på 1500 og 3000 meter

På 1500 meter kan finalen i Apeldoorn bli en reprise av den dramatiske gullkampen fra Istanbul i 2023, der Ingebrigtsen slo britiske Neil Gourley og franske Azeddine Habz. Begge stiller til start igjen, og vil gjøre sitt for å utfordre den norske favoritten.

På 3000 meter er det mange meget sterke løpere på startstreken. Nederlandske Niels Laros har imponert denne sesongen, og vant 3000 meter i Liévin på ny nederlandsk rekord med 7.29,49, i et felt fullt av afrikanske løpere. Britiske George Mills, som tok EM-sølv på 5000 meter utendørs i 2022, har også vist storform i vinter med sin britiske rekord på 7.27,92.

Ingebrigtsen får også selskap av storebror Filip Ingebrigtsen i 3000-meterfeltet. Filip har levert noen solide løp denne vinteren. Blant annet løp han på gode 7.39,97 under Nordenkampen. Tiden var bare ett sekund bak den norske rekorden.

Sterk norsk tropp

Norge stiller med denne troppen på øvelsene 800 meter, 1500 meter og 3000 meter.

​

Øvelse Utøver Klubb 800 meter menn Ole Jakob Høsteland Solbu Ås IL 800 meter menn Tobias Grønstad IK Tjalve 1500 meter menn Jakob Asserson Ingebrigtsen Sandnes IL 3000 meter menn Jakob Asserson Ingebrigtsen Sandnes IL 3000 meter menn Filip Mangen Ingebrigtsen Sandnes IL 800 meter kvinner Malin Nyfors IK Tjalve 1500 meter kvinner Ingeborg Østgård IK Tjalve 1500 meter kvinner Anne Gine Løvnes IK Tjalve

​

Filip Ingebrigtsen usikker før EM - utsatte avreise

Filip Ingebrigtsen skulle etter planen reise til Apeldoorn sammen med bror Jakob og resten av den norske troppen onsdag, men har valgt å utsette avreisen til fredag etter å ha kjent på hodepine og sår hals, opplyser assisterende sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom, til NRK.

Den tidligere europamesteren på 1500 meter er kvalifisert for 3000 meter i Apeldoorn, med forsøk lørdag og en eventuell finale søndag. Før sykdomsplagene viste han lovende form, blant annet med en sterk 3000 meter på 7.39,97 under Nordenkampen i Finland, bare ett sekund bak norsk rekord.

Det gjenstår å se om Filip rekker å bli helt frisk til lørdagens forsøk.

Wavelight debuterer i mesterskapssammenheng

I motsetning til Diamond League, hvor Wavelight brukes som en fartsholder (eller hare) for løperne, vil systemet i Apeldoorn ha en litt annen funksjon. Teknologien skal først og fremst forbedre publikumsopplevelsen gjennom tre hovedområder:

Presentasjon og markering av viktige øyeblikk som utøverpresentasjoner og medaljeseremonier, med fargeeffekter og visuelle elementer.

Guide i forsøksheat: På 1500 og 3000 meter vil systemet gi en referansefart som er lik for alle heat, slik at tilskuerne lettere kan sammenligne løpene. Lyset slås på etter en tredjedel av løpet og slukkes før sisterunden.

Usynlig rekordlys: I finalene vil lyssystemet kun vise rekorder (europeisk, verdens- eller mesterskapsrekord) dersom en utøver er innen fem meter fra å slå den. Dette sørger for at fokuset forblir på konkurransen, men at publikum samtidig blir oppmerksomme når noe historisk er i ferd med å skje.



Tidsskjema for norske utøvere

Her er tidspunktene for de norske utøvernes konkurranser i Apeldoorn:

Torsdag 6. mars:

19:10: 1500 meter kvinner forsøk – Ingeborg Østgård og Anne Gine Løvnes. ​

​ 19:55: 1500 meter menn forsøk – Jakob Ingebrigtsen. ​

Fredag 7. mars:

10:15: 800 meter kvinner forsøk – Malin Nyfors. ​

​ 11:05: 800 meter menn forsøk – Tobias Grønstad og Ole Jakob Høsteland Solbu. ​

​ 21:00: 1500 meter kvinner finale. ​

​ 21:15: 1500 meter menn finale. ​

Lørdag 8. mars:

12:45: 3000 meter menn forsøk – Jakob og Filip Ingebrigtsen. ​

​ 19:53: 800 meter kvinner semifinale. ​

​ 20:13: 800 meter menn semifinale. ​

Søndag 9. mars:

16:33: 800 meter kvinner finale. ​

​ 16:50: 3000 meter menn finale. ​

​ 17:27: 800 meter menn finale.

Narve Gilje Nordås står over EM

Narve Gilje Nordås blir ikke å se på startstreken under EM innendørs i Apeldoorn. Jærbuen har vært syk i en liten uke og har valgt å trekke seg fra mesterskapet, bekrefter han til NRK.

- Det er kjipt, men alt kan ikke styres. Jeg har aldri gått glipp av et mesterskap på grunn av sykdom før, så en gang må være den første. Det skal gå fint det, sier Nordås til NRK.

Nordås var kvalifisert for både 1500 og 3000 meter, men valgte selv å kun satse på 3000 meter, en distanse hvor han satte norsk innendørsrekord på 7.34,31 tidligere i vinter. For bare én uke siden forbedret han også sin personlige rekord på 5000 meter, men sykdom har gjort at formen hans ikke er god nok til å konkurrere i EM.