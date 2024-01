Men også føret var en stor utfordring for løperne. Løypen var glatt rundt heile Grimstadvatnet. For det meste var det strødd med sand, men på enkelte steder var det ikke strødd nok. Arrangøren, Hareid IL, hadde på forhånd gått ut i lokalpressen og sagt at det var nødvendig med pigger eller brodder, og det hadde alle.

Jan Endre Rise, Hareid IL vant løpet på tiden 28.51. I det forrige løpet blei han nummer to på tiden 28.14. Steffen Moltu, Gurskøy tok andreplassen på tiden 30.38. For å sammenligne tider så sprang Steffen sist gang på 29.36. Beste kvinne blei Birgitte Kvalsvik, Bergsøy med tiden 34.56. Beate Helseth, Team Helseth tok andreplassen på 38.16. På det forrige løpet blei det 38.00 på Beate.

Da er det kun et løp som gjenstår for vinterkarusellen på Hareid. Det går lørdag 3. februar. Da blir det kafé og premieutdeling for heile karusellen.

Foto: Helge Fuglseth

​Resultat (pdf)

Etter 1 km leder Jan Endre Rise foran Steffen Moltu

Så følger Einar Orten Trovåg

Asle Johansen fra Larsnes

Karol Jaszewski, Hareid IL

Beste kvinne, Birgitte Kvalsvik

Erlend Havåg fra Dimna

Veteranen Odd Elvanes og nest beste kvinne Beate Helseth

Aurora Nesset Havåg (2416), Linea Ulstein Voldsund, begge fra Dimna og Arnt-Jarle Johansen (2423)





Ulf Magne Eikås (2402) hadde tatt turen fra Stryn.

En herlig gjeng fra Aktiv Trening Bergsøy. Her ser vi Helen Kvalsund Vike (2418) og Linda Arnesen (2415)



Mange fra Bergsøy hadde tatt turen til Hareid. Her ser vi Kristin Mikalsen Gjerde (2407) og Åse-Karin Skogen Hauge (2408)

Jorulf Myrene

Islagt asfalt med strøsand var for det meste underlaget. Her langs gangvegen på nordsiden av vatnet