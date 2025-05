Janne Elin Vatnaland satte ny løyperekord i Eikenosa Opp

Eikenosa Opp i blei i dag arrangert for 20. gang i et praktfullt maivær. Sol, 18 grader og litt vind i ryggen oppover bakkene til Røssevollvatnet var kulissene bak et av de to motbakkeløpa vi har i Ålesund.