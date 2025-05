Det lave deltagerantal bekymrer imidlertid ikke arrangøren, da antallet deltagere har svinget fra 10 til over 60 siden starten i 2002. Og vigtigst af alt er gode oplevelser for deltagerne. Her kommer der lidt indtryk fra dagen.

Resultatlisten ses her. Og nederst. Alle foto: Henrik Kofoed Nielsen

Elise Ribe Gauslå debuterede i løbestævnet, men det generede hende ikke. 11;26,2 i J15 er en glimrende debuttid på 3.000m. Her følges hun af Vegard Sundsli som blev nummer 2 på 5.000m i tiden 17:37,6.

Aron Haile Tesfamichael var hare for Jaroslaw Sosin de første 3.000 m, hvor Aron stoppede med tiden 9:21,6 på 3.000 m. Og haren løste sin opgave på glimrende vis, da Sosin blev trukket frem til ny PR i M55.

Tre løbere som alle kom under 20 minutter på 5.000 m. Forrest Teklu Gebregziabher som fik 19:06,0, fulgt af Mats Sannæs (44), som fik 13:50,1 på 3.000 m skygget af Kristoffer Kittilsen, som fik 19:13,3 og Jan Kenneth Stavenes (39), som med 19:35,2 også kom klart under 20 minutter.

I en boble? Uanset Jarl Kosberg årgang 1957 løb på udmærkede 13:18,9 på 3.000 m.

Peter Woods hænger på Albert Anderssen på 5.000 m, men måtte give slip. Woods fik 23:40,1, mens Anderssen fik 22:06,9.

5.000 m-feltets enlige kvinde lod sig ikke påvirke af det faktum, og løb sit eget løb og fik 28:12,5 i mål.

Bag nummer 43 gemmer sig Dag Tørnes som fik 25;51,9 på 5.000 m.

Fællestart for 3.000 og 5.000 m i et smukt forårsvejr på Fevik stadion, som kalder til et nyt løbestævne søndag den 10. august med 5.000 og 10.000 m for alle uanset medlemsskab af klub eller ej, og er gratis.